Никита Чернов: «Абаскаль хотел, чтобы «Спартак» выходил из обороны через короткий пас, разыгрывал. Но в более простой футбол нам легче играть»

Никита Чернов рассказал о работе с Гильермо Абаскалем в «Спартаке».

Испанский тренер возглавлял московский клуб с июня 2022 года по апрель 2024 года.

– Каким ты запомнишь Абаскаля?

– Хочется его поблагодарить и отдать должное – все-таки многому меня научил. Первый год, конечно, был получше. Я часто играл, мы с ним обсуждали и тактику, и какие-то чисто футбольные нюансы.

Например, он подробно объяснял, каким должно быть положение корпуса в разных ситуациях. Предположим, идет атака с фланга, он показывал, какую позицию занимать, как поворачивать корпус, как делать шаги. Объяснял, что нельзя скрещивать ноги, потому что в этот момент могут сделать пас/прострел, а ты не сможешь противостоять или вообще упадешь. Я теперь держу в голове эти важные и полезные моменты.

Абаскаль, кстати, тоже [как и Слишкович] дочкой интересовался, подарки подарил, когда она только родилась. Когда ей годик исполнился, они в Дубае всем штабом хоровод с караваем водили.

– У Абаскаля, как говорят, какие-то очень крутые тренировки. Что больше всего запомнилось?

– Мы постоянно играли в квадраты – в маленькие, средние, большие. Почти вся работа через мяч. Хотя силовая тоже была. Не могу сказать, что мы вообще не бегали. Но, конечно, поменьше, чем у других тренеров.

В первые полгода у меня точно было ощущение, что это один из лучших тренеров в моей карьере, все очень нравилось.

Абаскаль хотел, чтобы мы выходили из обороны через короткий пас, чтобы разыгрывали через треугольники – вот как «Ростов» играет.

Но как показала практика, в более простой футбол нам легче играть, – рассказал защитник «Спартака» в интервью Sports.

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