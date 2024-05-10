Никита Чернов: «Абаскаль хотел, чтобы «Спартак» выходил из обороны через короткий пас, разыгрывал. Но в более простой футбол нам легче играть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru тактика Никита Чернов Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Никита Чернов рассказал о работе с Гильермо Абаскалем в «Спартаке».

Испанский тренер возглавлял московский клуб с июня 2022 года по апрель 2024 года.

– Каким ты запомнишь Абаскаля?

– Хочется его поблагодарить и отдать должное – все-таки многому меня научил. Первый год, конечно, был получше. Я часто играл, мы с ним обсуждали и тактику, и какие-то чисто футбольные нюансы.

Например, он подробно объяснял, каким должно быть положение корпуса в разных ситуациях. Предположим, идет атака с фланга, он показывал, какую позицию занимать, как поворачивать корпус, как делать шаги. Объяснял, что нельзя скрещивать ноги, потому что в этот момент могут сделать пас/прострел, а ты не сможешь противостоять или вообще упадешь. Я теперь держу в голове эти важные и полезные моменты.

Абаскаль, кстати, тоже [как и Слишкович] дочкой интересовался, подарки подарил, когда она только родилась. Когда ей годик исполнился, они в Дубае всем штабом хоровод с караваем водили.

– У Абаскаля, как говорят, какие-то очень крутые тренировки. Что больше всего запомнилось?

– Мы постоянно играли в квадраты – в маленькие, средние, большие. Почти вся работа через мяч. Хотя силовая тоже была. Не могу сказать, что мы вообще не бегали. Но, конечно, поменьше, чем у других тренеров.

В первые полгода у меня точно было ощущение, что это один из лучших тренеров в моей карьере, все очень нравилось.

Абаскаль хотел, чтобы мы выходили из обороны через короткий пас, чтобы разыгрывали через треугольники – вот как «Ростов» играет.

Но как показала практика, в более простой футбол нам легче играть, – рассказал защитник «Спартака» в интервью Sports.

Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Проще, потому что вы - днари!
+61
-6
+55
Этим всё и сказано
+52
-1
+51
Вчера увидел в первые матч Байера, это же просто космос, как они разыгрывают короткие пасы, что в своей штрафной, что в чужой, при необходимости играют и в длинные пасы. Люди вообще не суетятся, играют от себя, получая удовольствие от футбола. Играть проще конечно удобнее, но тем самым ты польностью лишаешь свою команду вариативности, если вдруг что-то не получается. Вот и ответ.
+27
0
+27
Ответ unreality
Как и тренер) Ибо только дурачок будет ставить такой футбол, на который его футболисты неспособны)
Ну так для этого они и тренируются, чтобы учиться
+16
0
+16
О том и речь,все хотят в РПЛ ТОП тренеров,но у них не будет материала для работы,поэтому средние тренеры даже лучше,которые не будут выдумывать а играть проще научат команду.Я не удивлюсь,что с хорошиими игроками Абаскаль добьется успехов как и Эмери.
+12
-3
+9
Это понятно. Но это тоже самое, что язык учить в 10 лет или 40. Понятно, что ты его тяжелее и дольше учить будешь. Но если ты его вообще не будешь учить, то и не выучишь. Понятно, что у нас пробел с детским футболом, но это не значит, что не нужно пытаться развиться. А судя по интервью, они дружно решили положить на это. А тогда спрашивается, кто виноват, тренер или игроки, которые кладут на тренировки?
+6
0
+6
Ответ Caniball
Проще, потому что вы - днари!
Как и тренер) Ибо только дурачок будет ставить такой футбол, на который его футболисты неспособны)
+19
-13
+6
Видимо всё же проблема не в тренере, а в игроках которые не могут кроме бей беги, им так проще мля. И такие не только в Спартаке
+7
-3
+4
Ответ AminO2
Абаскаль отличный, способный тренер. Если бы коррупционеры не заказали арест Промеса, отставка бы даже не обсуждалась.
так это ему коррупционеры в багажник 3 тонны наркоты подкинули?)
+4
0
+4
Ты без него стал лучше поэтому или отложенный эффект или новый тренер сказал что делать….
+2
0
+2
Ответ Честный контроль
Комментарий скрыт
Типичный конь :)
+3
-1
+2
Ответ Честный контроль
Комментарий скрыт
Ну куда уж тут без завсегдатая спартаковских веток. Как там Мойзес? Справедливо без красных?
+3
-1
+2
Ответ unreality
Как и тренер) Ибо только дурачок будет ставить такой футбол, на который его футболисты неспособны)
Так тут у нас регулярно орут что тренер должен научить футболистов играть. Из г. сделать конфетку. С Бирмингемом выиграть ЛЧ, а с Химками РПЛ. А тут, оказывается, их и не надо пытаться учить играть в нормальный футбол. Не понимаю тогда как это работает. Там в Спартаке с его вторым бюджетом в лиге деревянные солдаты одни? Им тупо Урфин Джюс нужен?
+3
-1
+2
Ответ dimkaa1
Ну так для этого они и тренируются, чтобы учиться
То есть, ты на полном серьёзе думаешь, что задача тренера команды в высшей лиге учить играть в футбол людей, которым 28 лет, как Чернову?) Они на тренировках могут конечно прокачать некоторые скиллы, но основа закладывается несколько раньше)
+3
-1
+2
Скажи спасибо, что не Мостовой тренировал Спартак, а то бы выходили из оборону в атаку через чеканку
+2
0
+2
Слили тренера, с которым было тяжело играть, классика)))
+3
-1
+2
Просто вы не умеете иначе. Миллионеры, играющие в дыр-дыр.
+1
0
+1
Ответ Amalfitano
Я вообще не понимаю этой повальной моды выходы от ворот через короткий пас. Это сходе с каким-то религиозным фанатизмом. Никто не понимает зачем это, но это надо обязательно делать. Я понимаю когда это делают команды топ уровня. Там они могут себе позволить. А остальные что? Зачем это если 90% таких выходов через короткий пас оборачиваются потерей мяча. Лучше уж выбивать от ворот и караулить отскок. Это уже соотношение 50 на 50.
Объясняю, потому что розыгрыш через короткий пас заставляет соперника идти в прессинг, оголяя зоны, если вспомните первые полгода, то у Абаскаля даже получалось
+2
-1
+1
Ответ Caniball
Проще, потому что вы - днари!
Никто не спорит, что они днари. Но в чём смысл такого рода выхода от ворот? Они что всех выносят по проценту владения мячом и дорожат им так, что прям коленки трясутся?
+1
0
+1
Я вообще не понимаю этой повальной моды выходы от ворот через короткий пас. Это сходе с каким-то религиозным фанатизмом. Никто не понимает зачем это, но это надо обязательно делать. Я понимаю когда это делают команды топ уровня. Там они могут себе позволить. А остальные что? Зачем это если 90% таких выходов через короткий пас оборачиваются потерей мяча. Лучше уж выбивать от ворот и караулить отскок. Это уже соотношение 50 на 50.
+4
-3
+1
Ответ Mephisto_BLR
Тоесть условному Спартаку, Краснодару и Зениту ты предлагаешь играть все игры в стиле , бей подальше а там как повезет, шанс ведь 50 на 50?
Я предлагаю НЕ ВСЕМ играть в этот мелкий пас от своих ворот. Ростов Карпина вот грешит этим. Ошибаются раз за разом, но как пьяные дятлы повторяют те же ошибки. Вот о чём я.
0
0
0
А в более сложный - сложно!, добавил Чернов, почесав затылок.
0
0
0
Ответ Amalfitano
Я вообще не понимаю этой повальной моды выходы от ворот через короткий пас. Это сходе с каким-то религиозным фанатизмом. Никто не понимает зачем это, но это надо обязательно делать. Я понимаю когда это делают команды топ уровня. Там они могут себе позволить. А остальные что? Зачем это если 90% таких выходов через короткий пас оборачиваются потерей мяча. Лучше уж выбивать от ворот и караулить отскок. Это уже соотношение 50 на 50.
Тоесть условному Спартаку, Краснодару и Зениту ты предлагаешь играть все игры в стиле , бей подальше а там как повезет, шанс ведь 50 на 50?
0
0
0
Ответ Amalfitano
Я вообще не понимаю этой повальной моды выходы от ворот через короткий пас. Это сходе с каким-то религиозным фанатизмом. Никто не понимает зачем это, но это надо обязательно делать. Я понимаю когда это делают команды топ уровня. Там они могут себе позволить. А остальные что? Зачем это если 90% таких выходов через короткий пас оборачиваются потерей мяча. Лучше уж выбивать от ворот и караулить отскок. Это уже соотношение 50 на 50.
Вот именно что так играют лучшие команды. Он не виноват что у нас игроки имеют пробелы в футбольном развитии.
0
0
0
Ответ Amalfitano
Я вообще не понимаю этой повальной моды выходы от ворот через короткий пас. Это сходе с каким-то религиозным фанатизмом. Никто не понимает зачем это, но это надо обязательно делать. Я понимаю когда это делают команды топ уровня. Там они могут себе позволить. А остальные что? Зачем это если 90% таких выходов через короткий пас оборачиваются потерей мяча. Лучше уж выбивать от ворот и караулить отскок. Это уже соотношение 50 на 50.
Если Вам не понятно, то не значит всем. Если не пробовать подняться по ступенькам хотя бы на первый этаж, так и будешь в подвале сидеть, представляя себя в пентхаусе.
0
0
0
Ответ MstAndreev
так это ему коррупционеры в багажник 3 тонны наркоты подкинули?)
Слухи обрастали подробностями.
А картину Вермеера в багажнике случаем не нашли?
0
0
0
Никита Чернов: «Меня так учили: видишь мяч - вперед его херачь!»
0
0
0
Ответ Spartakus1984
О том и речь,все хотят в РПЛ ТОП тренеров,но у них не будет материала для работы,поэтому средние тренеры даже лучше,которые не будут выдумывать а играть проще научат команду.Я не удивлюсь,что с хорошиими игроками Абаскаль добьется успехов как и Эмери.
Маура надо в Спартак, но он не поедет.
0
0
0
Ответ Spartakus1984
О том и речь,все хотят в РПЛ ТОП тренеров,но у них не будет материала для работы,поэтому средние тренеры даже лучше,которые не будут выдумывать а играть проще научат команду.Я не удивлюсь,что с хорошиими игроками Абаскаль добьется успехов как и Эмери.
С хорошими игроками и Талалаев может много добиться. Мне кажется, хороший тренер в первую очередь может дать результат невзирая на имена игроков.
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Типичный конь :)
’’Бесчестный’’ контроль))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий