«Реал», «Ман Сити», «Байер», «Боруссия» номинированы на награду клубу года в Европе от Globe Soccer Awards

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер ПСЖ Монако Интер Аталанта Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Брест Жирона Globe Soccer Awards Футбол

Стали известны претенденты на премию клубу года в Европе от Globe Soccer Awards.

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

«Арсенал» (Англия);

«Аталанта» (Италия);

«Барселона» (Испания);

«Байер» (Германия);

«Бавария» (Германия);

«Боруссия Дортмунд» (Германия);

«Брест» (Франция);

«Жирона» (Испания);

«Интер» (Италия);

«Ливерпуль» (Англия);

«Манчестер Сити» (Англия);

«Монако» (Франция);

«ПСЖ» (Франция);

«Реал» (Испания)

«Спортинг» (Португалия).

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Байер без вариантов)
+49
-6
+43
Ответ Фанат Доры Дуры
Байер без вариантов)
Может и с вариантами, но досрочное чемпионство и беспроигрышная серия весомые аргументы, если ЛЕ возьмут, то без вариантов
+18
-1
+17
Все решится в финале Барса - Сити.
Сине-гранатовые до сих пор ждут.
+24
-8
+16
По мне,реальных претендентов - Байер и Реал.Всё зависит от финалов.Реал- это Реал, но и Байер творит в этом году что-то невообразимо!
+10
-1
+9
Если судить чисто по игре. То Байер должен забирать
+8
-1
+7
Реал или Байер. Выдают отличный сезон.
+3
-1
+2
Ответ Роман
Все решится в финале Барса - Сити. Сине-гранатовые до сих пор ждут.
Все решится в финале Реал - Боруссия. Но согласен насчет того, что сине-гранатовые его ждут)
+2
-1
+1
Реал или Байер
+1
0
+1
Барселона что там делает?
0
0
0
Ответ Dmitry Nikolskiy
Вчера тоже была игра уровня МС?
а типа МС всегда показывает игру МС😆
0
0
0
Ответ Фанат Доры Дуры
Байер без вариантов)
Однозначно
+1
-1
0
Ответ Фанат Доры Дуры
Байер без вариантов)
Про ЛЧ слышал? Это главный клубный турнир. Смекаешь?
+2
-2
0
Ответ alireal
Ягодичные?
Да, тебе же сказали: сине-гранатовые.
0
0
0
Ответ Hesen Nuriyev
ну если Реал и Байер выиграют финалы, то Реал без вариантов) все таки слишком большая разница в уровне ЛЧ и ЛЕ
Если команду сезона еще можно отдать Реалу, то тренер сезона однозначно Алонсо.
0
0
0
Ответ Hesen Nuriyev
ну если Реал и Байер выиграют финалы, то Реал без вариантов) все таки слишком большая разница в уровне ЛЧ и ЛЕ
Это нивелируется качеством состава. У Реала он несравненно круче
0
0
0
Ответ belikovda.90
Только Байер. Игра уровня МС и характер Реала с деньгами Боруссии. Тут без вариантов.
Вчера тоже была игра уровня МС?
0
0
0
Реал Мадрид лучший клуб в истории, без вариантов, отдельно хочется выделить Байер и Хаби Алонсо, браво
+3
-3
0
Кажется, что выбор очевиден, но поглядим
0
0
0
Байер закончит сезон без поражений то награду надо давать им ,даже если Реал возьмёт ЛЧ
0
0
0
Однозначно Реал Мадрид!
0
0
0
ну если Реал и Байер выиграют финалы, то Реал без вариантов) все таки слишком большая разница в уровне ЛЧ и ЛЕ
+3
-3
0
как фанат Барселоны я за Реал, без вариантов 👍👏💪🏻
+1
-1
0
Интересно Бестрофейник ФК Негрейра в этот список как попал?

Тем что по четверке пропускал от Реала, ПСЖ и от первого клуба Каталонии?
+1
-1
0
Барса здесь чисто из-за имени?
+1
-1
0
Бчк влепили за кубок памперса?
+2
-2
0
Реал
+1
-1
0
А Барсу с Баварией сюда запихнули по приколу?
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий