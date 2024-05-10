«Реал», «Ман Сити», «Байер», «Боруссия» номинированы на награду клубу года в Европе от Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на премию клубу года в Европе от Globe Soccer Awards.

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

« » (Англия);

« » (Италия);

« » (Испания);

« » (Германия);

« » (Германия);

« » (Германия);

«Брест» (Франция);

« » (Испания);

« » (Италия);

« » (Англия);

« » (Англия);

« » (Франция);

« » (Франция);

« » (Испания)

« » (Португалия).