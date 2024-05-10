«Реал», «Ман Сити», «Байер», «Боруссия» номинированы на награду клубу года в Европе от Globe Soccer Awards
Стали известны претенденты на премию клубу года в Европе от Globe Soccer Awards.
Полный список номинантов выглядит следующим образом:
«Арсенал» (Англия);
«Аталанта» (Италия);
«Барселона» (Испания);
«Байер» (Германия);
«Бавария» (Германия);
«Боруссия Дортмунд» (Германия);
«Брест» (Франция);
«Жирона» (Испания);
«Интер» (Италия);
«Ливерпуль» (Англия);
«Манчестер Сити» (Англия);
«Монако» (Франция);
«ПСЖ» (Франция);
«Реал» (Испания)
«Спортинг» (Португалия).
Сине-гранатовые до сих пор ждут.
Тем что по четверке пропускал от Реала, ПСЖ и от первого клуба Каталонии?