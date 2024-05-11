«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» (1-1). Макдэвид и Драйзайтль набрали по 1+3 во 2-м матче

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Эван Бушар Хоккей

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» (1-1).

«Ойлерс» обыграли «Кэнакс» (4:3 ОТ) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли. 

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Эван Бушар, которому ассистировали Коннор Макдэвид (1+3 в матче, 1-я звезда) и Леон Драйзайтль (1+3, 2-я звезда). 

Форварды «Ойлерс» занимают 1-е и 2-е места в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ. Макдэвид набрал 17 (2+15) очков в 7 играх, Драйзайтль – 16 (6+10) в 7. 

11 комментариев
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Показатель Ppg (очков за игру) в Кубке Стэнли за всю историю
1) Гретцки 1,837
2) Драйзайтль 1,660
3) Макдэвид 1,643
4) Лемье 1,607
+20
0
+20
Сейчас какие оправдания у хейтеров будут? Лёд не тот? Вратарь привозила? Шакалит при разгромным счёте?

МакДэвид - лучший игрок современности. Кучеров достойный конкурент, но не более того
+16
-7
+9
Коул мастерски замкнул в овертайме
+4
0
+4
Абсолютно заслуженная победа, после второго периода на площадке была только одна команда!
+6
-2
+4
кучка далеко позади
+8
-5
+3
Двое из Ларца
+3
0
+3
Майерс бодро исполнил в эпизоде с голом Мака. Говорят Тайлер неповоротливый, а он вон как крутился, прям торнадо на льду)))
+2
0
+2
За кровь Хьюза в следующем матче придёт возмездие. Должно так быть. Судейство отвратительное было сегодня.
+2
-2
0
Ответ Марсель Объелся
Коул мастерски замкнул в овертайме
Пока лучший игрок соперника из Эдмонтона за 2 встречи
+1
-1
0
Ответ Фанат Ференцвароша
Сейчас какие оправдания у хейтеров будут? Лёд не тот? Вратарь привозила? Шакалит при разгромным счёте? МакДэвид - лучший игрок современности. Кучеров достойный конкурент, но не более того
Щас тебе скажут, что с Далласом или Колорадо потеряется
+3
-3
0
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