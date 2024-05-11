«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» (1-1). Макдэвид и Драйзайтль набрали по 1+3 во 2-м матче

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» (1-1).

«Ойлерс» обыграли «Кэнакс» (4:3 ОТ) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник , которому ассистировали (1+3 в матче, 1-я звезда) и (1+3, 2-я звезда).

Форварды «Ойлерс» занимают 1-е и 2-е места в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ. Макдэвид набрал 17 (2+15) очков в 7 играх, Драйзайтль – 16 (6+10) в 7.