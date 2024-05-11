«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» (1-1). Макдэвид и Драйзайтль набрали по 1+3 во 2-м матче
«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» (1-1).
«Ойлерс» обыграли «Кэнакс» (4:3 ОТ) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Эван Бушар, которому ассистировали Коннор Макдэвид (1+3 в матче, 1-я звезда) и Леон Драйзайтль (1+3, 2-я звезда).
Форварды «Ойлерс» занимают 1-е и 2-е места в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ. Макдэвид набрал 17 (2+15) очков в 7 играх, Драйзайтль – 16 (6+10) в 7.
1) Гретцки 1,837
2) Драйзайтль 1,660
3) Макдэвид 1,643
4) Лемье 1,607
МакДэвид - лучший игрок современности. Кучеров достойный конкурент, но не более того