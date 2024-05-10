Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова про «денежки» и «Краснодар» 21 мая. Будет не одно заседание, возможно

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Краснодар Комитет по этике Спорт-Экспресс Руслан Безруков Футбол

Назначена дата заседания комитета по этике по поводу шутки Руслана Безрукова.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике РФС сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

Позднее в «Рубине» заявили, что «уважают усилия РФС по очищению футбола от коррупции» и приняли дисциплинарные меры в отношении Безрукова

«Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике – оно пройдет 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока.

Возможно, коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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68 комментариев
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Ахаххаха клоунада
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Председателями комитета будут Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов
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Цирк
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Зенит ***** российского футбола!
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Хватит обсасывать эту хрень!
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Ответ Yobo
Председателями комитета будут Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов
Вы не правы: председателями комитета назначены Алексей Миллер и Александр Медведев. Приговор будет суровым, но справедливым - пожизненный бан Безрукову.
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Комитет по кринжу
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Ответ Marcus-light
Цирк
На Фонтанке
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Предлагаю отложить все дела и заниматься только этим, это нужно для безопасности страны. Президент, министр обороны, ФСБ, КГБ и МВД также должны быть задействованы в тщательном расследовании.
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Ответ Кузбасс
Зенит ***** российского футбола!
Вроде не за это слово оштрафовали. Вроде правильно "##### - позор российского футбола".

Заодно и выясним, кого из нас с вами забанят за мат)
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В российском футболе без еврокубков, все сходят с ума.
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Ну и позорище.
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какой то лютый шапито
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Ответ Yobo
Председателями комитета будут Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов
Пупа и Лупа
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По итогам отправят Зенит в пердив, иначе собираться смысла не видится
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Судьбоносное решение в истории российского футбола. Вот она, главная проблема отечественного спорта. Нужно создать еще 8 комиссий и провести 57 заседаний. Ситуация сложнейшая
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видимо с верху пришла директива рассмотреть и наказать
+5
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Просто после каждого заседания комитета предусмотрен банкет.
+3
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Зенит обиделся
Рахимова тоже снимут потому что не угодил Питеру и не проиграл?
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Дело серьезное, нужно заседаний 10, не меньше.
+3
0
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Это какой-то зенит...
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Ответ Lenar Khayrullin
Зенит обиделся Рахимова тоже снимут потому что не угодил Питеру и не проиграл?
иноагентом назначат)
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0
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Зенит - позор российского футбола! И это не шутка. когда заседание?
+4
-2
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Позорище конечно. Стыдно за все эти комитеты, за РФС, за руководство Зенита.
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Все это просто роняет имидж Зенита ниже плинтуса. Неужели они этого не понимают?
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Душнилы
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Вот если бы сказал "ждем денюжки на карту Мир", то получил бы не только защиту, но и премию от титульного спонсора.
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Когда коту делать нечего....
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"Будет не одно заседание, возможно"

Звучит как диалог из Resident Evil 1
+1
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Если это будет нужно одной команде, то Краснодар оштрафуют на 1(3) очка.
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