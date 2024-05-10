Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова про «денежки» и «Краснодар» 21 мая. Будет не одно заседание, возможно
Назначена дата заседания комитета по этике по поводу шутки Руслана Безрукова.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике РФС сообщил, что рассмотрит данное высказывание.
Позднее в «Рубине» заявили, что «уважают усилия РФС по очищению футбола от коррупции» и приняли дисциплинарные меры в отношении Безрукова.
«Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике – оно пройдет 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока.
Возможно, коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Заодно и выясним, кого из нас с вами забанят за мат)
Рахимова тоже снимут потому что не угодил Питеру и не проиграл?
Звучит как диалог из Resident Evil 1