Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова про «денежки» и «Краснодар» 21 мая. Будет не одно заседание, возможно

Назначена дата заседания комитета по этике по поводу шутки Руслана Безрукова.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике РФС сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

Позднее в «Рубине» заявили, что «уважают усилия РФС по очищению футбола от коррупции» и приняли дисциплинарные меры в отношении .

«Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике – оно пройдет 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока.

Возможно, коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.