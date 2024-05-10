«Зениту» интересен правый защитник «Краснодара» Волков. Со стороной игрока уже контактировали
«Зенит» может подписать защитника «Краснодара» Сергея Волкова.
Как пишет «РБ Спорт», клуб из Санкт-Петербурга контактировал со стороной футболиста. Официального предложения о трансфере в «Краснодар» пока не поступало.
Контракт Волкова с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года.
В этом сезоне 21-летний правый защитник провел 28 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Статистику воспитанника «быков» можно изучить здесь.
Парень играет как правая штанга ворот: у него за сезон ДВА полезных действия, так что "интерес "Зенита" в его послужном списке просто увеличит цену контракта.
Результативность у Волкова - как у правой штанги ворот: за 21 матч - два результативных действия.
А так как в Европу подобных "специалистов" продать трудно - пока вот так.