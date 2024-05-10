«Зениту» интересен правый защитник «Краснодара» Волков. Со стороной игрока уже контактировали

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Волков Футбол

«Зенит» может подписать защитника «Краснодара» Сергея Волкова.

Как пишет «РБ Спорт», клуб из Санкт-Петербурга контактировал со стороной футболиста. Официального предложения о трансфере в «Краснодар» пока не поступало.

Контракт Волкова с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне 21-летний правый защитник провел 28 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Статистику воспитанника «быков» можно изучить здесь.

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67 комментариев
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Зенит как и любой другой российский футбольный клуб борющейся за чемпионство следит за всеми более-менее паспортистами. И так происходит с тех пор как лимит появился. Что удивительного в этой новости?
+49
-16
+33
Ответ Kvakin
Понеслась. Любимая тактика ребят из газпрема - ослабить потенциального соперника за счёт средств народного достояния. Совершенно не удивительно и противно.
Всем же известно, что Краснодар не может обойти Зенит на весеннем отрезке, потому что Зенит зимой забрал у них Ахметова
+33
-4
+29
Ответ SMART789
все, что нужно знать про "великую" академию, отбросив пиар
Что же вы за продуктами этой Академии всё гонитесь и гонитесь?? Своих нет? )))
+17
-8
+9
Ну этого можно и бесплатно отдать, и может быть даже доплатить
+15
-7
+8
Ответ awesome.guyz
По мне при Мусаеве Волков совсем потерялся, Нужно найти топ тренера или довериться Мусаеву , в обоих случаях Тренер должен решить нужен ли он ему.
Справедливости ради, Волков и при Ивиче допустил много результативных ошибок, вопрос не в тренере. Собственно, и увольнение Ивича - во многом результат привозов Волкова. Гол "Рубина" (ничья вместо победы) и гол "Ростова" (поражение вместо ничьей) - творчество Волкова.
+8
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+8
Ответ Prise
Зенит как и любой другой российский футбольный клуб борющейся за чемпионство следит за всеми более-менее паспортистами. И так происходит с тех пор как лимит появился. Что удивительного в этой новости?
Только волков это не защитник , а крайний нападающий , как Тикнизян. Зачем он Зениту хз .
+9
-2
+7
Ответ SMART789
все, что нужно знать про "великую" академию, отбросив пиар
А чего тут знать ? Волков был хорош в первой части сезона, а потом стал деградировать. О качестве академии это никак говорит. Он в отличии от многих Зенитовских воспитанников хотя бы играет за первую команду
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Не уровень командя первой восьмёрки
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Должно быть чушью. Волков - непрофессиональный привозчик, типа Денисова из Спартака.
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Ответ Ковид 07.10.52
Это контракт нельзя подписывать раньше, чем за полгода.
Клуб не имеет право вести какие либо переговоры с игроком без письменного разрешения клуба у которого права на этого игрока ранее, чем за полгода до окончания действующего контракта.
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Лимит, что ты делаешь
+7
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+3
Ответ Prise
Зенит как и любой другой российский футбольный клуб борющейся за чемпионство следит за всеми более-менее паспортистами. И так происходит с тех пор как лимит появился. Что удивительного в этой новости?
Ничего абсолютно. Кроме того, что Краснодар заломит отступные... А лучше ещё где-то поискать🙄
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Ответ Blu-red
Краснодару послать бы госпромовских лесом
Решает, вообще-то, игрок, где ему играть! Ну, а желание "Зенита" понятно - у них Фернандес практически закончил, так что нужен правый защитник, по-любому. Касательно грабежа других клубов - это всегда было и будет, во всех лигах мира! Более богатые и статусные клубы, при желании, всегда могут переманить игрока, порешав всё деньгами, и с клубом, и с игроком.
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Ответ Ковид 07.10.52
Позор вышел на большую дорогу, будут опять грабить.
Грабеж - это покупка актива при полном согласии всех заинтересованных сторон. Так и запишем
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Ответ Константин Эсперов
Только волков это не защитник , а крайний нападающий , как Тикнизян. Зачем он Зениту хз .
Да, правда? Нападающий? Какого бомбардира быки могут потерять! На одной линии с Кордобой играет. И в результативности ему не уступает. Не смешите людей. Нападающий, бггггг.
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Ответ Kvakin
Понеслась. Любимая тактика ребят из газпрема - ослабить потенциального соперника за счёт средств народного достояния. Совершенно не удивительно и противно.
Конечно же другие топ 6 команд из РПЛ так не делают, ага..Вы лицемер и вот от этого как раз таки противно. Ну и где у нас в РПЛ частные команды? Зат исключение "быков"
+6
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Ответ Prise
Зенит как и любой другой российский футбольный клуб борющейся за чемпионство следит за всеми более-менее паспортистами. И так происходит с тех пор как лимит появился. Что удивительного в этой новости?
Удивительного ничего, а вот хайподрочерского с горкой🤷‍♂️
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Это не грабёж, а благотворительность.
Парень играет как правая штанга ворот: у него за сезон ДВА полезных действия, так что "интерес "Зенита" в его послужном списке просто увеличит цену контракта.
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Ответ Roman
Чтоб ослабить конкурента, Зенит это делает не впервой
Чем ослабить-то?
Результативность у Волкова - как у правой штанги ворот: за 21 матч - два результативных действия.
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Начинается сезон распродаж, агенты торопятся завысить цену на свой товар вбросами про интерес к игроку со стороны ...
А так как в Европу подобных "специалистов" продать трудно - пока вот так.
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Волков??😳
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Ответ Senchas
Грабеж - это покупка актива при полном согласии всех заинтересованных сторон. Так и запишем
Контракт кончается через год, но кое-кто вышел на игрока, а не на клуб, ага.
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Ответ Ковид 07.10.52
Позор вышел на большую дорогу, будут опять грабить.
Скорее, это агент Волкова пытается искусственно повысить цену на свой товар сомнительного качества.
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Ответ Log in
Контракт кончается через год, но кое-кто вышел на игрока, а не на клуб, ага.
Так клуб может запрашивать информацию у кого и когда угодно, а вот игрок на контракте может искать себе новый клуб за только полгода до окончания
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Ответ Ковид 07.10.52
Вы забыли про то, как у нас происходит согласие тех, кого грабят.
Конечно, ведь клуб, в котором меняют зимой Ивича на Мусаева, можно исключительно грабить на игроков)) по другому их никак не достать. Сафонов и Сперцян подтвердит
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Ответ justbored
Это та легенда, которую в прошлом туре "отменяли"? Вначале гол за игру рукой, затем красную за фолы. Ну, удаченьки))
Это Люба Курчавовова где-то эту новость надыбыла. Флаг ей в руки)
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Ответ Prise
Зенит как и любой другой российский футбольный клуб борющейся за чемпионство следит за всеми более-менее паспортистами. И так происходит с тех пор как лимит появился. Что удивительного в этой новости?
С чего ты взял что эта новость должна быть удивительной?
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Ответ Verhovn
Это Люба Курчавовова где-то эту новость надыбыла. Флаг ей в руки)
Берите, берите. С РУКАМИ нужно отрывать, я считаю))
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Ответ Verhovn
Может вам подойдёт? Че-то он мне нравится)
У нас своих таких талантов в обороне хватает ))
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Ответ Andy2878
Это не уровень Зенита. Бегает пока молодой, а все передачи назад или поперек.
назад и поперек.так он идеален для Семака.больше защитников,больше
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