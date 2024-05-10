«Зениту» интересен правый защитник «Краснодара» Волков. Со стороной игрока уже контактировали

«Зенит» может подписать защитника «Краснодара» Сергея Волкова.

Как пишет «РБ Спорт», клуб из Санкт-Петербурга контактировал со стороной футболиста. Официального предложения о трансфере в «Краснодар» пока не поступало.

Контракт Волкова с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне 21-летний правый защитник провел 28 матчей за « » во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Статистику воспитанника «быков» можно изучить здесь.