ИИХФ не указала Россию в топ-3 самых титулованных сборных в истории ЧМ

ИИХФ не указала сборную России в списке самых титулованных команд в истории ЧМ.

В пятницу в Чехии стартовал ЧМ по хоккею-2024. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Как сообщает «Р-Спорт», в середине первого периода игры группы B между сборными Швеции и США в видеотрансляции появилась инфографика с текстом « является 11-кратным чемпионом мира. Только команды (28) и (12) завоевали больше титулов».

Напомним, команда России одержала 27 побед на чемпионатах мира с учетом результатов сборной СССР (22 победы сборной СССР и 5 побед сборной России).

В активе сборной Чехии 6 чемпионств, еще 6 завоевала команда Чехословакии. Канада выиграла турнир в 28-й раз в 2023 году, когда сборная России не была допущена на турнир.