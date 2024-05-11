ИИХФ не указала Россию в топ-3 самых титулованных сборных в истории ЧМ

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ИИХФ не указала сборную России в списке самых титулованных команд в истории ЧМ.

В пятницу в Чехии стартовал ЧМ по хоккею-2024. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют. 

Как сообщает «Р-Спорт», в середине первого периода игры группы B между сборными Швеции и США в видеотрансляции появилась инфографика с текстом «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только команды Канады (28) и Чехии (12) завоевали больше титулов».

Напомним, команда России одержала 27 побед на чемпионатах мира с учетом результатов сборной СССР (22 победы сборной СССР и 5 побед сборной России).

В активе сборной Чехии 6 чемпионств, еще 6 завоевала команда Чехословакии. Канада выиграла турнир в 28-й раз в 2023 году, когда сборная России не была допущена на турнир. 

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26 комментариев
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Спорт вне политики. Совсем…
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ИИХФ позорники. Ещё до 2022 года публиковали рекламу с Овечкиным, замазав герб России на форме. Надеюсь, КХЛ больше никогда не будет ломать свой календарь под эту организацию
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Ответ music35930
Все верно, у сборной РФ только 5 титулов, когда будет больше 6, при условии если Чехия не наберет больше титулов, тогда и будут наши в топ 3.
Только почему чехам зачисляют титулы ЧМ, добытые со времён Чехословакии? Или это другое?
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Буквально воплотили в жизнь тот знаменитый фейк про КНДР, якобы там по телевизору показывали, что их сборная стала чемпионами мира по футболу. КНДР до такого ясное дело не додумались, а вот ИИХФ претворила это в жизнь. Молодцы! Верной дорогой.
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Политический кукольтизм
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Ответ DVM_1
Если считать победы сборной СССР, то по 22 победы имеют и Таджикистан с Узбекистаном, великие хоккейные, оказывается, державы.
Да без бэ, когда Точики и узбеки заплатят за долг СССР, тогда и они станут ими) Чё-то после развала не говорили республики желанием платить долги СССР, поэтому могут идти мимо.
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+10
Ответ Damn Daaamn
ИИХФ позорники. Ещё до 2022 года публиковали рекламу с Овечкиным, замазав герб России на форме. Надеюсь, КХЛ больше никогда не будет ломать свой календарь под эту организацию
Ну, у нас кресты "пропадают", они гербы замазывают. Обычная вещь. Куколды-новиопы всё-равно заплатят кэш за членство и будут ныть, чтобы сборную пустили
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-3
+8
Обычные дегенераты)))
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+6
смешные))
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Ответ Damn Daaamn
Ага, только Спортс в отличие от ИИХФ не обещал быть вне политики
Честно, немного непонятен твой комментарий. Причем тут спортс?
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+4
Ответ music35930
Все верно, у сборной РФ только 5 титулов, когда будет больше 6, при условии если Чехия не наберет больше титулов, тогда и будут наши в топ 3.
Про то, что РФ - правоприемница СССР, разумеется умолчим))
p.s. ну а с чехами ты обделался
+6
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Пошли #####
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Они думают, что если не упоминать Россию, она исчезнет. И это не только в спорте. Во всех сферах.
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Ответ DVM_1
А у вас количество выигранных чемпионств оплатой долга определяется? :) Боюсь, идея своих олимпиад и всяческих игр дружбы - с участием всех дружественных стран - тогда провалится...
Экие забавные у тебя корчи. Сам же признаешь, что Таджикистан и Узбекистан никакие хоккейные страны. С другой стороны всем понятно, что школа и успехи советского хоккея это плоть от плоти школа и успехи русского хоккея. Так кому же тогда считать победы СССР как не России? А долг и прочее это лишь еще и юридический момент, что Россия официальная правопреемница СССР.

Но даже если вдруг эти победы не считать, то эти победы никуда из истории не делись. И ИИХФ, даже при такой кривой логике, должны были ставить СССР на второе место. Но ИИХФ "забыли".
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Ответ DVM_1
Если считать победы сборной СССР, то по 22 победы имеют и Таджикистан с Узбекистаном, великие хоккейные, оказывается, державы.
Логика сверхмозга
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Ответ Sivka
А что значит слово «кукольтизм»?
https://www.youtube.com/watch?v=1_A9u8pbC5E
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Ответ Direct free kick
Политический кукольтизм
А что значит слово «кукольтизм»?
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Правильно указали, нечего приписывать совковую сборную, там и белорусы, и украинцы и латыши играли. Что этим сборным тоже 22 победы надо учитывать?
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Жалкие
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Терпим и платим взносы😆✌️
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