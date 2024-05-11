ИИХФ не указала Россию в топ-3 самых титулованных сборных в истории ЧМ
ИИХФ не указала сборную России в списке самых титулованных команд в истории ЧМ.
В пятницу в Чехии стартовал ЧМ по хоккею-2024. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Как сообщает «Р-Спорт», в середине первого периода игры группы B между сборными Швеции и США в видеотрансляции появилась инфографика с текстом «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только команды Канады (28) и Чехии (12) завоевали больше титулов».
Напомним, команда России одержала 27 побед на чемпионатах мира с учетом результатов сборной СССР (22 победы сборной СССР и 5 побед сборной России).
В активе сборной Чехии 6 чемпионств, еще 6 завоевала команда Чехословакии. Канада выиграла турнир в 28-й раз в 2023 году, когда сборная России не была допущена на турнир.
p.s. ну а с чехами ты обделался
Но даже если вдруг эти победы не считать, то эти победы никуда из истории не делись. И ИИХФ, даже при такой кривой логике, должны были ставить СССР на второе место. Но ИИХФ "забыли".