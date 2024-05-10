В Северной Америке создают хоккейную лигу «3 на 3» с поддержкой Саудовской Аравии. Потолок зарплат – 30 млн долларов, 100 тысяч долларов за победу, можно подписать россиян
В Северной Америке создают профессиональную хоккейную лигу в формате «3 на 3».
Осенью в Северной Америке планируется запуск профессиональной лиги для хоккея в формате «3 на 3».
Ожидаются, что в лиге сыграют 16 команд. Состав включает в себя 14 хоккеистов: 12 полевых игроков и 2 вратаря.
Как и в НХЛ, в североамериканской лиге «3 на 3» собираются следовать потолку зарплат – верхнюю границу установят на отметке 30 миллионов долларов.
Всем 16 командам разрешат подписать трех хоккеистов-профессионалов опытом в Северной Америке, Европе или России.
Остальную часть состава дополнят хоккеистами-студентами США и Канады, молодыми игроками со всего мира и «квалифицированными» хоккеистками.
Каждый выигранный матч позволит команде заработать 100 тысяч долларов бонусом, который равномерно распределят среди игроков и тренеров.
Журналист The Hockey News Джейкоб Столлер заявил, что у лиги, по всей видимости, есть финансовая поддержка от венчурных фондов из Саудовской Аравии. Также свое участие в лиге может принять Bauer – одна из ведущих компаний по хоккейной экипировке.
Матчи будут продолжаться 24 минуты с одним перерывом.
З.Ы Не показывайте ему эту новость плиз
Ну вот группа инвесторов создает. Или тебе конкретное имя нужно. Типо CEO этой компании - Дэн Смит.