В Северной Америке создают хоккейную лигу «3 на 3» с поддержкой Саудовской Аравии. Потолок зарплат – 30 млн долларов, 100 тысяч долларов за победу, можно подписать россиян

Теги НХЛ КХЛ Хоккей 3х3 Хоккей

В Северной Америке создают профессиональную хоккейную лигу в формате «3 на 3».

Осенью в Северной Америке планируется запуск профессиональной лиги для хоккея в формате «3 на 3».

Ожидаются, что в лиге сыграют 16 команд. Состав включает в себя 14 хоккеистов: 12 полевых игроков и 2 вратаря.

Как и в НХЛ, в североамериканской лиге «3 на 3» собираются следовать потолку зарплат – верхнюю границу установят на отметке 30 миллионов долларов.

Всем 16 командам разрешат подписать трех хоккеистов-профессионалов опытом в Северной Америке, Европе или России. 

Остальную часть состава дополнят хоккеистами-студентами США и Канады, молодыми игроками со всего мира и «квалифицированными» хоккеистками.

Каждый выигранный матч позволит команде заработать 100 тысяч долларов бонусом, который равномерно распределят среди игроков и тренеров.

Журналист The Hockey News Джейкоб Столлер заявил, что у лиги, по всей видимости, есть финансовая поддержка от венчурных фондов из Саудовской Аравии. Также свое участие в лиге может принять Bauer – одна из ведущих компаний по хоккейной экипировке.

Матчи будут продолжаться 24 минуты с одним перерывом.

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жозе Марино как знал, ждём КХЛ 3х3, можно подписывать китайцев и киргизов
+33
-2
+31
Рома, действуй 😶‍🌫️
З.Ы Не показывайте ему эту новость плиз
+17
-1
+16
Ромка лопнет от зависти.
+8
-1
+7
Ротенберг опередил время, а мы не оценили этого гения!
+7
-2
+5
Роман, ждем тебя
+4
0
+4
В баскете такое уже есть. Называется BIG3. Отлично, что и в хоккее что-то подобное появится. Не думаю, что это прямо конкурент НХЛ. Но, есть мнение, что именно в хоккее это может выстрелить лучше, чем в баскетболе. Все таки, большое количество игроков - одна из главных проблем популяризации хоккея.
+4
0
+4
3 на 3...потом 2 на 2😆 ну и потом 1 на один😆😆😆
+3
-1
+2
Рома сейчас начнёт орать что это его идея и америкосы её украли
+4
-2
+2
Ответ Forza
В баскете такое уже есть. Называется BIG3. Отлично, что и в хоккее что-то подобное появится. Не думаю, что это прямо конкурент НХЛ. Но, есть мнение, что именно в хоккее это может выстрелить лучше, чем в баскетболе. Все таки, большое количество игроков - одна из главных проблем популяризации хоккея.
Это прямой конкурент КХЛ. В КХЛ теперь будут подписывать турков и индийцев.
+1
0
+1
В 1990-е была профлига по хоккею на роликах, тема не взлетела.
+1
0
+1
Кто создает? Какой-то наброс в стиле rt. Могут создать, могут привлечь, может принять участие....
+3
-2
+1
А есть уже список тех самых 16-ти команд ?
0
0
0
Как по мне, то 3х3 скучный хоккей. Но Ромка должен быть горд.)
+1
-1
0
Ротен и туда добрался?
0
0
0
30 млн на лигу или на команду? Если на команду, это ж НХЛ придется прикурить)
0
0
0
Как маркер для евреев в далёкие времена был, сей для людей из России "можно подписывать россиян".
0
0
0
Ответ green mojave
Жозе Марино как знал, ждём КХЛ 3х3, можно подписывать китайцев и киргизов
Йёзе👆
+2
-2
0
Ответ green mojave
Жозе Марино как знал, ждём КХЛ 3х3, можно подписывать китайцев и киргизов
А что он говорил?)
0
0
0
Ответ I PAINT IN BLUE
А что он говорил?)
По моему что это он придумал)
0
0
0
Ответ green mojave
Жозе Марино как знал, ждём КХЛ 3х3, можно подписывать китайцев и киргизов
лол. вообще-то первыми 3 на 3 стали играть в овертаймах в нхл. причем тут какой-то марино?
0
0
0
Ответ Владимир Ш
Кто создает? Какой-то наброс в стиле rt. Могут создать, могут привлечь, может принять участие....
Что значит кто создает? А какой ответ га вопрос кто создает заставит тебя сказать, что это не наброс?

Ну вот группа инвесторов создает. Или тебе конкретное имя нужно. Типо CEO этой компании - Дэн Смит.
0
0
0
Ответ Splin
3 на 3...потом 2 на 2😆 ну и потом 1 на один😆😆😆
71-летний снайпер-виртуоз сыграет в версии 1-на-1?
0
0
0
Ответ гилберт
И зачем платить этим игрокам миллионы долларов? Или они хотят чтобы чуваки побросали свою НХЛ и пришли туда?
Это увеличивает рынок для хоккеистов в принципе. Если бы удалось создать лигу, это свидетельствовало бы о привлекательности игры в целом - как пляжный футбол или волейбол, футзал.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий