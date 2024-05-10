World Aquatics начала расследование в связи с выступлением российских пловцов на турнире в Баня-Луке. Их подозревают в нарушении нейтральности

Теги плавание сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) Кирилл Пригода Климент Колесников Андрей Минаков Евгения Чикунова Водные виды

World Aquatics подозревает россиян в нарушении нейтральности на соревнованиях.

Как сообщает SwimSwam, организация начала расследование в связи с выступлением российских пловцов на международном турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Турнир под названием Swim Wars прошел в конце апреля. В нем участвовали Евгения Чикунова, Климент Колесников, Андрей Минаков, Кирилл Пригода и другие российские пловцы. 

«В электронном письме исполнительного директора World Aquatics Брента Новицки, направленном в боснийскую федерацию, говорится, что Ассоциация плавания Боснии и Герцеговины была предупреждена об ограничениях, которые они должны соблюдать при участии россиян.

Эти ограничения включают в себя ношение только белой формы (без российского флага или цветов триколора), запрет на участие в пресс-конференциях и демонстрацию российского флага.

Однако пловцы соревновались с российскими флагами на шапочках, надевали форму национальной сборной и присутствовали в ней на церемониях вручения медалей и пресс-конференциях, а также поднимали российский флаг на территории соревнований и за ее пределами», – говорится в материале SwimSwam.

«Отдел по обеспечению целостности спорта World Aquatics видел фотографии с турнира в Боснии и Герцеговине. Похоже, что имело место явное нарушение правил, и расследование было немедленно начато.

Против всех ответственных сторон, уличенных в нарушении правил, будут приняты решительные меры», – заявили в международной федерации.

Колесников, Чикунова, Малютин, Мишарина и Суркова победили на международном турнире в Боснии, Минаков – 3-й, другие результаты

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3 комментария
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Более того, русские как ни в чем не бывало ходили в кафе для белых и заходили в бассейн через главный вход, что уж совсем ни в какие ворота не лезет.
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"О возможных санкциях в отношении спортсменов не сообщается"
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Ну да.. тут надо подумать.
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