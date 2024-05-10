Олег Иванов о Мостовом: «Ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный — давайте мне тоже миллион или два в год» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Доменико Тедеско Чемпионат.com деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Олег Иванов высказался о перспективах Александра Мостового стать тренером.

«Саша Мостовой, смотрю, комментирует везде. Саша по характеру обладает патологической прижимистостью. У какой-то актрисы была реприза: «Ну возьмите меня, ну возьмите меня». Так и Мост: «Этот в футбол не играл, этот не играл — почему я не тренирую?» 

Я бы, наверное, так не смог. Хотя надо признать: отличнейший был футболист, добился многого. Но есть у меня ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный — давайте мне тоже миллион или два в год.

Думаю, если ему сказать: «Саш, поработай полгода без зарплаты, покажи себя» — не согласится. Если бы он действительно хотел тренировать, наверное, уже начал бы с чего-то. 

Тот же Карп [Карпин] и в первую лигу Испании съездил, и Армавир потренировал. Тихонов в Первой лиге работает, Аленичев со второй поднимался. А в 56 начинать, причем с топ-команды — я таких случаев не знаю», — сказал экс-хавбек «Спартака» и «Динамо».

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27 комментариев
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У Мостового появился новый враг
+47
-2
+45
Так ну этот вроде чеканить умеет ждём ответ Мостового😅
+45
-2
+43
Выдал базу
+20
-2
+18
>>У какой-то актрисы была реприза: «Ну возьмите меня, ну возьмите меня»

Елена Воробей из Аншлага. Тоже это вспоминал в контексте Мостового))
+8
0
+8
Ты как с царём разговариваешь, смерд? (с)
+6
-1
+5
Никто в желании Мостового получить халяву и не сомневается.
+4
0
+4
Так у Царь и не планировал тренировать после окончания карьеры , и интервью такие не давал . В 2000-е после кончается карьеры занимался делами , играл за ветеранов. Ну а потом толи серая жидкость вытекла , толи ее и особо и не было , начался этот бред с постоянным заигрыванием СМИ( Саши увы не понять что СМИ сейчас видят в нем не Царя а шута горохового )
Какой тренер , какой топ клуб
Мы еще потом лет 10 будем читать его интервью как он получил лицензию , но такого славного и знаменитого сволочи никто не позвал
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Да начнётся поединок!
+3
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+2
Сначала скажи сколько начеканить можешь.
+2
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Так и есть.
+3
-2
+1
Опа, перспективненькая веточка😏🤣👏
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Ответ а ты смешной
У Мостового появился новый враг
это будет славная битва.
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Как сторонний наблюдатель спрошу - а кто такой Олег Иванов? Без гугля я реально не знаю, кто это такой.
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Ответ инок
А если серьёзно, Мостовой превратился в клоуна какого то..
Ну Иванов пытается быть на него похожим)
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Ответ melmi
Так у Царь и не планировал тренировать после окончания карьеры , и интервью такие не давал . В 2000-е после кончается карьеры занимался делами , играл за ветеранов. Ну а потом толи серая жидкость вытекла , толи ее и особо и не было , начался этот бред с постоянным заигрыванием СМИ( Саши увы не понять что СМИ сейчас видят в нем не Царя а шута горохового ) Какой тренер , какой топ клуб Мы еще потом лет 10 будем читать его интервью как он получил лицензию , но такого славного и знаменитого сволочи никто не позвал
Александр просто занял нишу ушедшего на покой А. Бубнова. Ниша эпатажа. Бубнов точно также говорил, что тренировать должны только футбольные люди, также нелюбил Слуцкого и т.п. Царь разве что под ТТД ничего не говорит.
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Ответ selso99
Вряд ли тот Иванов называл бы их Мост и Карп. Это спартаковский, ещё из начала 90-х Иванов
Тот помер давно
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Ответ Dmitry Vasilchenko
Где он чеканил? В Грозном 10 лет? А тот в Виго. Чеканить в РФ не одно и то же что чеканить в Испании.
Вряд ли тот Иванов называл бы их Мост и Карп. Это спартаковский, ещё из начала 90-х Иванов
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"Какой я тебе Мост, холоп!"
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Мостовой реально больной, извините за выражение но он будто балабол, сам себе бормочет, да он будет дрожать на бровке, мандраж поймает, человека не на футбол приглашать надо а прямо псих больницу на лечение.
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По фактам. Не поспоришь
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Мостовой: " Ну послушайте,я двадцать лет играл на высшем уровне,меня знают в Испании,я могу научить сам кого угодно,а Иванов где играл? Ну тренируют они,вот Карпин тренирует,а он что выйграл,нет,ну о чем тут можно говорить. Главное выгнали сами знаете кого,а вот Мусаев это кто вообще?
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А если серьёзно, Мостовой превратился в клоуна какого то..
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С понтами насчет работы и стажировок действительно перебор.
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маоринью не играл сколькько титолов,порту...ему ответ
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