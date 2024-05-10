Олег Иванов о Мостовом: «Ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный — давайте мне тоже миллион или два в год»
Олег Иванов высказался о перспективах Александра Мостового стать тренером.
«Саша Мостовой, смотрю, комментирует везде. Саша по характеру обладает патологической прижимистостью. У какой-то актрисы была реприза: «Ну возьмите меня, ну возьмите меня». Так и Мост: «Этот в футбол не играл, этот не играл — почему я не тренирую?»
Я бы, наверное, так не смог. Хотя надо признать: отличнейший был футболист, добился многого. Но есть у меня ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный — давайте мне тоже миллион или два в год.
Думаю, если ему сказать: «Саш, поработай полгода без зарплаты, покажи себя» — не согласится. Если бы он действительно хотел тренировать, наверное, уже начал бы с чего-то.
Тот же Карп [Карпин] и в первую лигу Испании съездил, и Армавир потренировал. Тихонов в Первой лиге работает, Аленичев со второй поднимался. А в 56 начинать, причем с топ-команды — я таких случаев не знаю», — сказал экс-хавбек «Спартака» и «Динамо».
Елена Воробей из Аншлага. Тоже это вспоминал в контексте Мостового))
Какой тренер , какой топ клуб
Мы еще потом лет 10 будем читать его интервью как он получил лицензию , но такого славного и знаменитого сволочи никто не позвал