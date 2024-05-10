Олег Иванов о Мостовом: «Ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный — давайте мне тоже миллион или два в год» 

Олег Иванов высказался о перспективах Александра Мостового стать тренером.

«Саша Мостовой, смотрю, комментирует везде. Саша по характеру обладает патологической прижимистостью. У какой-то актрисы была реприза: «Ну возьмите меня, ну возьмите меня». Так и Мост: «Этот в футбол не играл, этот не играл — почему я не тренирую?»

Я бы, наверное, так не смог. Хотя надо признать: отличнейший был футболист, добился многого. Но есть у меня ощущение, что он не столько хочет тренировать « », сколько получать зарплату или . Я же футболист отличный — давайте мне тоже миллион или два в год.

Думаю, если ему сказать: «Саш, поработай полгода без зарплаты, покажи себя» — не согласится. Если бы он действительно хотел тренировать, наверное, уже начал бы с чего-то.

Тот же Карп [Карпин] и в первую лигу Испании съездил, и Армавир потренировал. Тихонов в Первой лиге работает, Аленичев со второй поднимался. А в 56 начинать, причем с топ-команды — я таких случаев не знаю», — сказал экс-хавбек «Спартака» и «Динамо».