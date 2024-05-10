Тен Хаг не боится, что его могут уволить: «У владельцев есть здравый смысл: они понимают, что 32 сочетания в защите и 13 пар в центре обороны плохо влияют на результат»
Эрик тен Хаг уверен, что его не собираются увольнять из «Манчестер Юнайтед».
– Вы не беспокоитесь по поводу возможной отставки?
– Нет. У владельцев есть здравый смысл. Когда они видят, что мы используем 32 разных сочетания в защите и 13 пар в центре обороны, что у нас нет левого защитника, то понимают, что это негативно влияет на результат.
Нас ждет очень важный финал Кубка Англии. Счастливы оказаться там. Этот матч может стать главным моментом сезона.
Мы знаем, по каким причинам выступаем хуже, чем могли бы. Дело в травмах. Ни одна команда не будет давать результат, когда у нее так много травм в ключевых зонах, – сказал тен Хаг.
Послезавтра «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Арсенала» в матче 37-го тура АПЛ.
У нас же первая замена Варану, которого списал Реал, и Личе - Мага и Эванс.
Дальше пустота.
Но проблемы МЮ вообще не в травмах защиты.
Не может признать, что потерял команду. Оправдания, оправдания, оправдания …
Ну и да, адептам Тен Хага хочу напомнить, что физиотерапевты в команде не меняются со времён Сульшера, у которого не было такого количества травм. Думайте)
Ты сам выставлял один и тот же состав и вообще не прибегал к ротации, пока у тебя игроки не стали выпадать пачками от травм из-за усталости.
Инна с МЮ!
Эйндж в футболе.