Тен Хаг не боится, что его могут уволить: «У владельцев есть здравый смысл: они понимают, что 32 сочетания в защите и 13 пар в центре обороны плохо влияют на результат»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг уверен, что его не собираются увольнять из «Манчестер Юнайтед».

– Вы не беспокоитесь по поводу возможной отставки?

– Нет. У владельцев есть здравый смысл. Когда они видят, что мы используем 32 разных сочетания в защите и 13 пар в центре обороны, что у нас нет левого защитника, то понимают, что это негативно влияет на результат.

Нас ждет очень важный финал Кубка Англии. Счастливы оказаться там. Этот матч может стать главным моментом сезона.

Мы знаем, по каким причинам выступаем хуже, чем могли бы. Дело в травмах. Ни одна команда не будет давать результат, когда у нее так много травм в ключевых зонах, – сказал тен Хаг.

Послезавтра «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Арсенала» в матче 37-го тура АПЛ.

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31 комментарий
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Самое проблемное сочетание за сезон было Тен хаг - мю
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+24
Анчелотти в шоке от такой наглости
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А владельцы не задаются вопросом, по какой причине столько травм, что приходится совершать эти 32 сочетания?
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Ответ ParvizLNDRreal
Анчелотти в шоке от такой наглости
Я сходу насчитал 9 сочетаний в центре в этом сезоне РМ
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Зато Антони твой за 100 🍋 классно влияет на результат….
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А я согласен с Эриком. Летом ему надо дать еще 300-400 мультов на укрепление команды. Эрик, верим!))
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ЭТХ - хороший депутат
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38 травм за сезон у Реала и 2 поражения в сезоне во всех турнирах.
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Ответ ParvizLNDRreal
Анчелотти в шоке от такой наглости
Ни в защиту ТенХага, но уровень таланта игроков Реала намного выше.
У нас же первая замена Варану, которого списал Реал, и Личе - Мага и Эванс.
Дальше пустота.
Но проблемы МЮ вообще не в травмах защиты.
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Окей, касаемо пропущенных мячей отговорка принимается, а с атакой-то что? Забили меньше, чем пропустили. Не тен Хаг ли из матча в матч ставил никакущего Рашфорда, который и сам моменты транжирит, отдавая тупо мяч сопернику, так ещё и на партнёров не играет? Утомил уже этот единал-депутат, от него проблем больше, чем от любого другого игрока в команде, даже 94-миллионного спиннера. Бразильчик хоть пыхтит там что-то, с сокомандниками на поле взаимодействует и в защите умудряется отрабатывать, Маркус же полной ноль во всех аспектах.
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Его уровень это условный Брентфорд если честно
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Может потому что ты, Эрик, физрук и загонял игроков так, что они не выдерживают? И в половине игр сдыхают к 65 минуте?
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По защите вопросов нет, в такой ситуации сложно ожидать игры на ноль. Но что с Атакой происходит ? Почему полная импотенция ? В матче с Кристал Пэлас ничего не создали вообще
Не может признать, что потерял команду. Оправдания, оправдания, оправдания …
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А у других как будто не бывает травм? Для этого в команде не 11 человек а 33, создается глубина состава, наигрываются связки... Это все работа тренера.
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Сегодня появилась новость в телеграм канале МЮ, что Маунт опять травмировался. Кто в этом виноват? Как работает вообще коммуникация между тренером и мед штабом?
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Кстати, травмы в этом сезоне есть только у Манчестер Юнайтед, у других команд все игроки всегда здоровы

Ну и да, адептам Тен Хага хочу напомнить, что физиотерапевты в команде не меняются со времён Сульшера, у которого не было такого количества травм. Думайте)
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Тебе, клоуну, дали на трансферы больше денег, чем любому другому тренеру после САФа.
Ты сам выставлял один и тот же состав и вообще не прибегал к ротации, пока у тебя игроки не стали выпадать пачками от травм из-за усталости.
Инна с МЮ!
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Ответ Amalfitano
А я согласен с Эриком. Летом ему надо дать еще 300-400 мультов на укрепление команды. Эрик, верим!))
Чтобы он накупил очередных Антони наверное
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Ответ Артём Алиев
А владельцы не задаются вопросом, по какой причине столько травм, что приходится совершать эти 32 сочетания?
Физически много нагружает видимо. Так что травмы отчасти вина самого тренера.
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Ответ Real_v_dushe
38 травм за сезон у Реала и 2 поражения в сезоне во всех турнирах.
Моё уважение Пересу за такую грамотную смену поколений.
Эйндж в футболе.
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Ответ Сергей Максимюк
Кстати, травмы в этом сезоне есть только у Манчестер Юнайтед, у других команд все игроки всегда здоровы Ну и да, адептам Тен Хага хочу напомнить, что физиотерапевты в команде не меняются со времён Сульшера, у которого не было такого количества травм. Думайте)
МЮ пригласил новую главу мед штаба из Арсенала. Вроде как уже работает. Его зовут Гари О’Дрисколл.
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Клопп услышал тен хага и посмеялся вспомнив сезон как они заскочили в четверку с уйму травмами и как с детьми взял кубок.
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Конечно же тренерский штаб, составляющий программу функциональной подготовки и проводящий тренировки не имеет никакого отношения к травмам, которые косят весь состав на протяжении всего сезона. Им просто не повезло, виноват кто-то другой, наверное сами футболисты. Или "толпа" на трибунах.
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Вопрос к твоим тренировкам, друг.
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13 - несчастливое число. Вот в чем причина!
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Уволить его надо хотя бы за то, что до сих пор не определился с сочетаниями и парами.
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Пожалуйста подберите мне слова которые можно жёстко его послать и не получить бан
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а по какой причине у тебя 100500 травм на тренировках, ты знаешь?
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Интересно, сколько сочетаний в этом сезоне пробовал Анчелотти...
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