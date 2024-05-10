Тен Хаг не боится, что его могут уволить: «У владельцев есть здравый смысл: они понимают, что 32 сочетания в защите и 13 пар в центре обороны плохо влияют на результат»

Эрик тен Хаг уверен, что его не собираются увольнять из «Манчестер Юнайтед».

– Вы не беспокоитесь по поводу возможной отставки?

– Нет. У владельцев есть здравый смысл. Когда они видят, что мы используем 32 разных сочетания в защите и 13 пар в центре обороны, что у нас нет левого защитника, то понимают, что это негативно влияет на результат.

Нас ждет очень важный финал Кубка Англии. Счастливы оказаться там. Этот матч может стать главным моментом сезона.

Мы знаем, по каким причинам выступаем хуже, чем могли бы. Дело в травмах. Ни одна команда не будет давать результат, когда у нее так много травм в ключевых зонах, – сказал тен Хаг.

Послезавтра « » сыграет против «Арсенала» в матче 37-го тура .