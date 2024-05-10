Винисиус, Беллингем, Холанд, Мбаппе – среди номинантов на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards.

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

(«Интер»);

(«Реал»);

(«Интер»);

(«Манчестер Сити»);

Антуан Гризманн (« »);

Алехандро Гримальдо («Байер»);

Серу Гирасси («Штутгарт»);

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

Матс Хуммельс («Боруссия Дортмунд»);

Харри Кейн («Бавария»);

Йозуа Киммих («Бавария»);

Тони Кроос («Реал»);

Лаутаро Мартинес («Интер»);

Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

Коул Палмер («Челси»);

Родриго («Реал»);

Букайо Сака («Арсенал»);

Мохамед Салах («Ливерпуль»);

Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Винисиус Жуниор («Реал»).