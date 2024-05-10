Винисиус, Беллингем, Холанд, Мбаппе – среди номинантов на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards

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Стали известны претенденты на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards.

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

Алессандро Бастони («Интер»);

Джуд Беллингем («Реал»);

Хакан Чалханоглу («Интер»);

Фил Фоден («Манчестер Сити»);

Антуан Гризманн («Атлетико»);

Алехандро Гримальдо («Байер»);

Серу Гирасси («Штутгарт»);

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

Матс Хуммельс («Боруссия Дортмунд»);

Харри Кейн («Бавария»);

Йозуа Киммих («Бавария»);

Тони Кроос («Реал»);

Лаутаро Мартинес («Интер»);

Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

Коул Палмер («Челси»);

Родриго («Реал»);

Букайо Сака («Арсенал»);

Мохамед Салах («Ливерпуль»);

Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Винисиус Жуниор («Реал»).

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39 комментариев
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Виртца нет, обалдеть!
+22
-1
+21
Чалханоглу есть, а Родри нет?
+19
-3
+16
Смешной список. Ладно без Ван Дейка и МакАллистера, но не включить Родри и Вирца это вообще за гранью.
+15
-1
+14
Ответ Hammernv
Почему нет Райса и Одегора? Прекрасный сезон же проводят
И Виртца нет
+6
0
+6
Ответ заблокированному пользователю
Мбаппе чисто по зачётке засунули Полностью провалился в ЛЧ, ничего не показав Какая ему номинация?
10 строчка, Артем. Внимательнее!
+7
-1
+6
Ответ Gena Gigiena
Чалханоглу есть, а Родри нет?
Хакан полностью заслужил!
Один из лучших на своей позиции в европе!
+5
-2
+3
Ответ заблокированному пользователю
Мбаппе чисто по зачётке засунули Полностью провалился в ЛЧ, ничего не показав Какая ему номинация?
И перестань редактировать свои комментарии, Артем! Это некрасиво(
+4
-1
+3
Почему нет Райса и Одегора? Прекрасный сезон же проводят
+2
0
+2
Ответ SergScouser
Смешной список. Ладно без Ван Дейка и МакАллистера, но не включить Родри и Вирца это вообще за гранью.
Вирц в списке молодых, но да, он должен быть в обоих
+1
0
+1
Ответ Isa Babaev
Что они выиграли ? Фоден сильнее обоих
Какой бред. Как можно Фодена и Райса сравнивать?
И что Фоден выиграл?
+1
0
+1
Ответ заблокированному пользователю
Мбаппе чисто по зачётке засунули Полностью провалился в ЛЧ, ничего не показав Какая ему номинация?
Месси последние 3 раза по зачетке ЗМ вручали)
+1
0
+1
Ответ заблокированному пользователю
Роналду нет в списке А ведь он лучший бомбардир и по гол+пас Чемпионата Саудовской Аравии... Как же так?
как-то так
+1
0
+1
Гирасси 25+1, Салах 18+10 есть, а Олли Уоткинса с 19+12 нет
+1
0
+1
В Европе да, но если в мире то меси поспорит с ними)
+8
-7
+1
Винисиус заберёт без шансов для остальных.
+3
-2
+1
Странно, что Райса и Родри нет. 2 лучших опорника прокатили даже мимо номинации. Зато Киммих, который проваливает сезон в номинантах, как пример.
0
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Ну тут без вариантов Хуммельс.
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Если брать заголовок,то 3 из 4 (про Холанда слухи связывают с Реалом с 2025 года) принадлежат Реалу - давайте в Мадрид отправляйте,а там разберуться,кто больше достоин😉
0
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Ответ заблокированному пользователю
Роналду нет в списке А ведь он лучший бомбардир и по гол+пас Чемпионата Саудовской Аравии... Как же так?
СА это Европа?
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Ответ заблокированному пользователю
Роналду нет в списке А ведь он лучший бомбардир и по гол+пас Чемпионата Саудовской Аравии... Как же так?
Если бы ты,Артемий, читал новость полностью,то увидел бы,что номинация за лучшего игрока в Европе. Открой карту и посмотри где находится Саудовская Аравия.
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ни Родри, ни Деклана
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а выбирать будут по критерию у кого загар темнее?
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Ответ Hammernv
Почему нет Райса и Одегора? Прекрасный сезон же проводят
Что они выиграли ? Фоден сильнее обоих
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Фоден думаю победит, невероятный сезон выдал
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Киммих🤣🤣🤣🤣 Бавария слила всё, что можно.
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Ответ Эркинбек Апаканов
В Европе да, но если в мире то меси поспорит с ними)
Скорее уж Роналду, это же награда Мендеша
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Ответ Дмитрий
Так это награда Мендеша и основной спонсор кринж из аль насры) У них комплексы к Месси поболе твоих.
Кринж из насры в другом Чемпе играет за океаном 🤣
+1
-1
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Ответ Дмитрий
Но в прошлом году оно само себе вручило награду как лучшему бомбардиру мира. Награду еще обозвали имени Марадоны. Никто в мире не понял причем там Марадона, который статой никогда не отличался) Но с учетом того, что награду учредил Мендеш а спонсор сам кринж, то люди посмеялись и забыли.
Все забыли кроме тебя. Ты то очень хорошо помнишь 🤣🤣🤣такую статистику даже накатал
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