Винисиус, Беллингем, Холанд, Мбаппе – среди номинантов на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards
Стали известны претенденты на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards.
Полный список номинантов выглядит следующим образом:
Алессандро Бастони («Интер»);
Джуд Беллингем («Реал»);
Хакан Чалханоглу («Интер»);
Фил Фоден («Манчестер Сити»);
Антуан Гризманн («Атлетико»);
Алехандро Гримальдо («Байер»);
Серу Гирасси («Штутгарт»);
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
Матс Хуммельс («Боруссия Дортмунд»);
Харри Кейн («Бавария»);
Йозуа Киммих («Бавария»);
Тони Кроос («Реал»);
Лаутаро Мартинес («Интер»);
Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
Коул Палмер («Челси»);
Родриго («Реал»);
Букайо Сака («Арсенал»);
Мохамед Салах («Ливерпуль»);
Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
Винисиус Жуниор («Реал»).
Один из лучших на своей позиции в европе!
И что Фоден выиграл?