Мбаппе и «Реал» уже подписали контракт. Это произошло примерно 21 февраля (Абделла Бульма)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Во Франции утверждают, что Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

Как пишет журналист Sports.fr Абделла Бульма, стороны уже официально подписали документы. Это произошло примерно 21 февраля.

Напомним, срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне, что дает форварду возможность покинуть клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне Мбаппе забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

Килиан, будешь болеть за «Реал»? Реакция 👀

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51 комментарий
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Как же приятно осознавать,что жизнь все расставила на свои места - постоянные вылеты ПСЖ и Мбаппе,никаких личных наград,пока Реал с топ составом галопом идет по Европе,кто бы что не говорил,но Мбаппе впустую профукал 3 года своей карьеры,а ведь уже мог взять ЛЧ с Реалом и золотой мяч.
Ну и его переход тоже + для Реала,наконец то у клуба будет действительно мощный нападающий,трио VMR это страшный сон для любой команды + шикарная полузащита Реала 🔥
Радует,что зарплата у Мбаппе будет такая же,как у Вини/Джуда,один из залогов успеха Реала - это бомбовая атмосфера в команде 🔝
Ну и конечно же Перес,просто глыба,так перестроить команду,поверить в Анчи,обновить стадион,спонсоры,ну и тот факт,что Реал все еще N1 для игроков)
Вперед за 15 ЛЧ братцы,эта команда не перестает удивлять 🤍💜
Ну и пожелаем удачи Алонсо,его Байер это космос 🔥
+55
-12
+43
Надо говорить не Реал, а так называемый новый клуб)
+3
-2
+1
Ответ Zlatan!
Очень хочется, чтобы игроков Жироны не разобрали летом, чтобы Жирона и Атлетико конкуренцию великому Реалу составляли.
Чтобы было 7 0?Ну окей
+1
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+1
Ответ LNk O
За атмосферу в раздевалке
Винисиус тоже обладает проблемным характером например, но круто играть в футбол это ему не мешает
+1
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+1
Ответ Rister81
Как же приятно осознавать,что жизнь все расставила на свои места - постоянные вылеты ПСЖ и Мбаппе,никаких личных наград,пока Реал с топ составом галопом идет по Европе,кто бы что не говорил,но Мбаппе впустую профукал 3 года своей карьеры,а ведь уже мог взять ЛЧ с Реалом и золотой мяч. Ну и его переход тоже + для Реала,наконец то у клуба будет действительно мощный нападающий,трио VMR это страшный сон для любой команды + шикарная полузащита Реала 🔥 Радует,что зарплата у Мбаппе будет такая же,как у Вини/Джуда,один из залогов успеха Реала - это бомбовая атмосфера в команде 🔝 Ну и конечно же Перес,просто глыба,так перестроить команду,поверить в Анчи,обновить стадион,спонсоры,ну и тот факт,что Реал все еще N1 для игроков) Вперед за 15 ЛЧ братцы,эта команда не перестает удивлять 🤍💜 Ну и пожелаем удачи Алонсо,его Байер это космос 🔥
R - это Родриго? Страшный сон)
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+1
Ответ Alex.K71
Мама: «Килиан, всё уже мамочка сделала, не волнуйся сынок, ты уже в Реале, бонус будет сногсшибательный! Но пока делай вид, что ты патриот любящий свой клуб больше всего на свете и говори, что ещё ничего не решил! Моя ты умница!!!»)))
А кто сказал, что ему всё равно на ПСЖ? Да и в целом, это обычная практика, что игроки до ТО не объявляют о своём уходе.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
У всех топ-клубов есть и были свои 10-15 лет прайма. Бавария с двумя треблами закончилась на прошлой неделе, МЮ 90-00х, Барса мучается после дичайшего пика и тоже двух треблов и тд. У Реала как раз 10-летка прошла, а тут лигочемпионская невидимка Мбаппе приходит и маячит смена президента/тренера. Всё сходится🤓
Мадрид на протяжении всей своей истории таранит и Испанию, и Европу. С короткими передышками на пересменку.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
У всех топ-клубов есть и были свои 10-15 лет прайма. Бавария с двумя треблами закончилась на прошлой неделе, МЮ 90-00х, Барса мучается после дичайшего пика и тоже двух треблов и тд. У Реала как раз 10-летка прошла, а тут лигочемпионская невидимка Мбаппе приходит и маячит смена президента/тренера. Всё сходится🤓
А не спеши ты нас хоронить @)))
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
У всех топ-клубов есть и были свои 10-15 лет прайма. Бавария с двумя треблами закончилась на прошлой неделе, МЮ 90-00х, Барса мучается после дичайшего пика и тоже двух треблов и тд. У Реала как раз 10-летка прошла, а тут лигочемпионская невидимка Мбаппе приходит и маячит смена президента/тренера. Всё сходится🤓
Смена тренера в Реале это норма жизни, а вот почему моячит смпня президента не понятно
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Удаляй, не зашло🤓
Шаришь))
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Ответ corazon blanco
Так ты же умеешь писать грамотно, с чувством с толком и расстановкой. Пиши так, чтобы не удаляли. Мне это точно не надо, да и никак абсолютно не задевает. Решил зайти с классики?))
В чем проблема ответить на вопрос?:))
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Ответ rigobersong
Всегда так совпадает, когда я даже элементырные вещи спрашиваю, коммент сразу же удаляется моментально:)) Кстати, что там по голу Рамоса в 2016м, он был забит по правилам?:))
Так ты же умеешь писать грамотно, с чувством с толком и расстановкой. Пиши так, чтобы не удаляли. Мне это точно не надо, да и никак абсолютно не задевает. Решил зайти с классики?))
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Ответ corazon blanco
А в чем ты меня поставил в неудобное положение? Я даже не видел, что ты написал. Увидел, что твой комментарий уже удален. Но ты конечно почему-то подумал на меня, забавно) Кстати, не продублируешь, что ты писал, а то я так и не понял чем ты меня поставил в неудобное положение, однако уже обвинил в стукачестве. Не красиво, не первый год все-таки общаемся)
Всегда так совпадает, когда я даже элементырные вещи спрашиваю, коммент сразу же удаляется моментально:)) Кстати, что там по голу Рамоса в 2016м, он был забит по правилам?:))
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Ответ rigobersong
Как же ты на модрича похож, пытаешься быть типа адекватным, но стоит только поставить тебя в неудобное положение, так сразу как на ладони:))
А в чем ты меня поставил в неудобное положение? Я даже не видел, что ты написал. Увидел, что твой комментарий уже удален. Но ты конечно почему-то подумал на меня, забавно) Кстати, не продублируешь, что ты писал, а то я так и не понял чем ты меня поставил в неудобное положение, однако уже обвинил в стукачестве. Не красиво, не первый год все-таки общаемся)
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Ответ Rister81
Как же приятно осознавать,что жизнь все расставила на свои места - постоянные вылеты ПСЖ и Мбаппе,никаких личных наград,пока Реал с топ составом галопом идет по Европе,кто бы что не говорил,но Мбаппе впустую профукал 3 года своей карьеры,а ведь уже мог взять ЛЧ с Реалом и золотой мяч. Ну и его переход тоже + для Реала,наконец то у клуба будет действительно мощный нападающий,трио VMR это страшный сон для любой команды + шикарная полузащита Реала 🔥 Радует,что зарплата у Мбаппе будет такая же,как у Вини/Джуда,один из залогов успеха Реала - это бомбовая атмосфера в команде 🔝 Ну и конечно же Перес,просто глыба,так перестроить команду,поверить в Анчи,обновить стадион,спонсоры,ну и тот факт,что Реал все еще N1 для игроков) Вперед за 15 ЛЧ братцы,эта команда не перестает удивлять 🤍💜 Ну и пожелаем удачи Алонсо,его Байер это космос 🔥
впустую, не считая много денег
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Ответ Роман
Трио в Реале будет мощнее пародии три в ПСЖ.
Рома, не торопись. Проверяй свои выписы, ладно?)
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Ответ chernov jr
главное что ты не глор и что у тебя не подгорает никогда, самый идеальный самый самый лучший преданный фанат
Спасибо за оценку, даже от тех, у кого подгорало :). Судя по всему.
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Ответ Игорь Горшков
И ещё, прошу обратить внимание, business is the first. Пока у глоров подгорало, мол он тогда не перешёл и Перес обиделся, в реальности, обиды для жалких, тогда не вышло, ок, сделаем снова до победного.
главное что ты не глор и что у тебя не подгорает никогда, самый идеальный самый самый лучший преданный фанат
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Ответ Rister81
Как же приятно осознавать,что жизнь все расставила на свои места - постоянные вылеты ПСЖ и Мбаппе,никаких личных наград,пока Реал с топ составом галопом идет по Европе,кто бы что не говорил,но Мбаппе впустую профукал 3 года своей карьеры,а ведь уже мог взять ЛЧ с Реалом и золотой мяч. Ну и его переход тоже + для Реала,наконец то у клуба будет действительно мощный нападающий,трио VMR это страшный сон для любой команды + шикарная полузащита Реала 🔥 Радует,что зарплата у Мбаппе будет такая же,как у Вини/Джуда,один из залогов успеха Реала - это бомбовая атмосфера в команде 🔝 Ну и конечно же Перес,просто глыба,так перестроить команду,поверить в Анчи,обновить стадион,спонсоры,ну и тот факт,что Реал все еще N1 для игроков) Вперед за 15 ЛЧ братцы,эта команда не перестает удивлять 🤍💜 Ну и пожелаем удачи Алонсо,его Байер это космос 🔥
И ещё, прошу обратить внимание, business is the first. Пока у глоров подгорало, мол он тогда не перешёл и Перес обиделся, в реальности, обиды для жалких, тогда не вышло, ок, сделаем снова до победного.
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Ответ LNk O
Помянем Реал
За что?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Он однозначно уже игрок Мадрида и точка
Очень хочется, чтобы игроков Жироны не разобрали летом, чтобы Жирона и Атлетико конкуренцию великому Реалу составляли.
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Конечно готово. Лучший футболист должен играть в лучшем клубе
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