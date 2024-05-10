Мбаппе и «Реал» уже подписали контракт. Это произошло примерно 21 февраля (Абделла Бульма)
Во Франции утверждают, что Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».
Как пишет журналист Sports.fr Абделла Бульма, стороны уже официально подписали документы. Это произошло примерно 21 февраля.
Напомним, срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне, что дает форварду возможность покинуть клуб на правах свободного агента.
В этом сезоне Мбаппе забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.
Ну и его переход тоже + для Реала,наконец то у клуба будет действительно мощный нападающий,трио VMR это страшный сон для любой команды + шикарная полузащита Реала 🔥
Радует,что зарплата у Мбаппе будет такая же,как у Вини/Джуда,один из залогов успеха Реала - это бомбовая атмосфера в команде 🔝
Ну и конечно же Перес,просто глыба,так перестроить команду,поверить в Анчи,обновить стадион,спонсоры,ну и тот факт,что Реал все еще N1 для игроков)
Вперед за 15 ЛЧ братцы,эта команда не перестает удивлять 🤍💜
Ну и пожелаем удачи Алонсо,его Байер это космос 🔥