Мбаппе и «Реал» уже подписали контракт. Это произошло примерно 21 февраля (Абделла Бульма)

Во Франции утверждают, что Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

Как пишет журналист Sports.fr Абделла Бульма, стороны уже официально подписали документы. Это произошло примерно 21 февраля.

Напомним, срок действующего контракта Мбаппе с « » истекает в июне, что дает форварду возможность покинуть клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

Килиан, будешь болеть за «Реал»? Реакция 👀