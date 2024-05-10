Хвича – приоритет «ПСЖ» на замену Мбаппе. «Наполи» может продать его за 80 млн евро

Хвича Кварацхелия – главная цель «ПСЖ» на замену Килиану Мбаппе.

Как пишет Le Parisien, чуть менее трех недель назад Луиш Кампуш провел несколько встреч в Риме. Одна из них – с агентом вингера «Наполи».

Спортивное руководство « » хочет усилить левый фланг атаки после ухода Килиана Мбаппе, несмотря на хорошую игру Брэдли Барколя.

Уже несколько недель все стороны активно общаются, переговоры продвигаются хорошо. В особенности – между «ПСЖ» и представителями игрока, который проявляет заинтересованность в возможном переходе во французский клуб.

Возможен вариант, при котором « » не станет удерживать Хвичу, если получит предложение на сумму около 80 млн евро. Итальянский клуб уже ищет замену .

В этом сезоне Хвича забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за «Наполи». Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.