Хвича – приоритет «ПСЖ» на замену Мбаппе. «Наполи» может продать его за 80 млн евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Килиан Мбаппе Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Хвича Кварацхелия – главная цель «ПСЖ» на замену Килиану Мбаппе.

Как пишет Le Parisien, чуть менее трех недель назад Луиш Кампуш провел несколько встреч в Риме. Одна из них – с агентом вингера «Наполи».

Спортивное руководство «ПСЖ» хочет усилить левый фланг атаки после ухода Килиана Мбаппе, несмотря на хорошую игру Брэдли Барколя.

Уже несколько недель все стороны активно общаются, переговоры продвигаются хорошо. В особенности – между «ПСЖ» и представителями игрока, который проявляет заинтересованность в возможном переходе во французский клуб.

Возможен вариант, при котором «Наполи» не станет удерживать Хвичу, если получит предложение на сумму около 80 млн евро. Итальянский клуб уже ищет замену Кварацхелии.

В этом сезоне Хвича забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за «Наполи». Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.

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66 комментариев
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Хвичу ещё можно рассматривать как замену Неймара. Но разве он способен давать по 40-50 голов за сезон?
+34
-6
+28
Ответ Leon Petov
Хвичу ещё можно рассматривать как замену Неймара. Но разве он способен давать по 40-50 голов за сезон?
а Неймар давал?
+29
-8
+21
Ответ ubAA
Мбаппе слабее Хвичи
В поедании хачапури?
+24
-4
+20
Лисаковича пусть берут.
Хвича слишком дорогой.
+14
-1
+13
Ответ ubAA
Мбаппе слабее Хвичи
Ну да, а Гвардиола слабее Слуцкого
+5
-1
+4
Ответ madrilenos
Если за такие деньги его брать, то однозначно для стартового состава. Тогда что делать с Барколя? Он один из лучших был в составе Париже в ЛЧ. Поэтому будет очень странно если они будут покупать Хвичу. Да и за такой сезон какой он показал, какие 80м?))) Максимум 50.
Скауты ведь читают спортс, ща увидят твой "полтос" и у Наполи -30лямов в бюджете, а команда не богатая даже Спалетти не удержала, ты аккуратнее с комментами, а то весь футбольный рынок обвалишь.
+4
0
+4
Ответ Абдула Магомедсаидов
а Неймар давал?
Так вопрос про замену Мбаппе. Килиана не заменит, а вот Неймара — возможно. Об этом и речь в комментарии выше..
+7
-3
+4
Ответ Причёска Бэйла
А Гвардиола слабее Слуцкого
Если они раз на раз выйдут, то скорее всего да, Гвардиола слабее.
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
Хвичу ещё можно рассматривать как замену Неймара. Но разве он способен давать по 40-50 голов за сезон?
Ну в лиги 1 за ПСЖ где команда практически в каждом матче 80% времени атакует, голов 20 дать вполне может, Неймар давал столько же
+4
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+1
Ответ Aleksandr Alferov
М-да.. Где грузин и где Мбаппе. Грузин не стабильный игрок. Можно по сильнее на рынке найти.
Мбаппе стабилен был с Боруссией оба матча.
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Ответ Denis Kukushkin
Лучше псж за леау 80-90 мл отдал бы. Он более яркий игрок. Ещё есть опыт игры во Франции.
Согласен но толку от него на поле мало. в защите хромает играет иногда как бревно пижонит плюс. тут ПСЖ от камерунца избавляется а ты еще такого же им хочешь? мало Дортмунда?
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Ответ Armbull
Очень-очень странно. По сути выстраивается классная тройка французов в нападении: Барколя-Муани-Дембеле. Если и есть проблема, то она скорее в форварде, а не инсайде.
Боссам ПСЖ виднее, они знают что Хвича это бриллиант, а эти перечисленные просто пешки
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Это успех молодца
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При всем уважении Хвича так себе замена Мбепе, покупка хорошая но замена Мбепе...
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Если за такие деньги его брать, то однозначно для стартового состава. Тогда что делать с Барколя? Он один из лучших был в составе Париже в ЛЧ. Поэтому будет очень странно если они будут покупать Хвичу. Да и за такой сезон какой он показал, какие 80м?))) Максимум 50.
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Хвиче нужно переходить. Каждый год в ЛЧ будет. А наполи команда выскочка-так и останутся в середняках. Если Хвича не уйдет - о нем быстро забудут и он сдуется в середняке.
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Утка. Летом с большей долей вероятности уходит Осимхен, поэтому Хвичу из Наполи никуда не отпустят, если, конечно, не заломят неадекватный ценник, как в свое время заломили за Мудрика.

А то, что про него пишут - наверняка вкидывает агент, чтобы ценник набить.
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Можно снимать фильм - из ФНЛ до Мбаппе за пару лет))
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Ну вообще, в плане зрелищности, я даже соглашусь. Картинка ПСЖ с флангами Хвича-Дембеле будет и правда привлекательной.
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Ещё недавно здесь хором писали, то Хвича играет в дворовый футбол….а сейчас те же спецы спорят 50 млн или 80 !!!!! Если он в мертвом Наполи умудрился забить 10+6 и привезти 4 пенальти!!!!!! Сколько же он забьет в ПСЖ????
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Ответ Armbull
Да, Роналду и Мбаппе не держали по 2-3 игрока, а Хвичи будут. Это уже такие глупости что и отвечать не хочется. Что ж ваш топ Хвича в этом сезоне с Наполи провалился? Состав тот же.
Так а что ему делать ? Кима продали в защите дыра. чел играет за 1 лям в год когда Зелински деревяшка 4 получает. не поднимают зарплату не ценят тебя. ты стал бы рвать одно место после этого? ему еще зимой должны были поднять зп но Де Лаурентис жмот и получил то что заслужил. главное он нас вывел на ЧЕ а на Наполи начихать как то. эти неблагодарные сейчас там где они и были бы без Хвичи .
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Ответ Armbull
Очень-очень странно. По сути выстраивается классная тройка французов в нападении: Барколя-Муани-Дембеле. Если и есть проблема, то она скорее в форварде, а не инсайде.
Это тройка даже из группы ЛЧ не выйдет. ты враг ПСЖ?
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Ответ Saqartvelo
Это тройка даже из группы ЛЧ не выйдет. ты враг ПСЖ?
Это на чем основано твое мнение? Барколя достойно смотрелся на уровне плей-офф ЛЧ. Молодой парень, который точно будет прогрессировать. Это если мы говорим о прямом конкуренте Хвичи.
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Ответ Armbull
Это на чем основано твое мнение? Барколя достойно смотрелся на уровне плей-офф ЛЧ. Молодой парень, который точно будет прогрессировать. Это если мы говорим о прямом конкуренте Хвичи.
Нет это просто факты. ни один из перечисленных игроков с Наполи не добился то чего добился Хвича с ними. это и показывает его класс. даже деревянный камерунец такого бы не смог. на одном пиаре французской прессы играть не будешь что и доказал Дортмунд. так что если этот трансфер состоится то ПСЖ наконец то топ командой станет а не андердогом ЛЧ. хотя лично верю что он уйдет в АПЛ или Барселону если они продадут Араухо или кого нить еще
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Ответ Saqartvelo
Нет это просто факты. ни один из перечисленных игроков с Наполи не добился то чего добился Хвича с ними. это и показывает его класс. даже деревянный камерунец такого бы не смог. на одном пиаре французской прессы играть не будешь что и доказал Дортмунд. так что если этот трансфер состоится то ПСЖ наконец то топ командой станет а не андердогом ЛЧ. хотя лично верю что он уйдет в АПЛ или Барселону если они продадут Араухо или кого нить еще
Блин, не знаю почему, но складывается впечатление, что вы необъективны))))
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Ответ VictorVallecano
В поедании хачапури?
Как же узколобо((
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Ответ Saqartvelo
Так а что ему делать ? Кима продали в защите дыра. чел играет за 1 лям в год когда Зелински деревяшка 4 получает. не поднимают зарплату не ценят тебя. ты стал бы рвать одно место после этого? ему еще зимой должны были поднять зп но Де Лаурентис жмот и получил то что заслужил. главное он нас вывел на ЧЕ а на Наполи начихать как то. эти неблагодарные сейчас там где они и были бы без Хвичи .
А после такого вялого сезона не боится остаться в мертвом Наполи и оказаться никому не нужным за те деньги, которые просит Наполи?
Саквартело вряд ли покажет какие-то серьезные результаты на Евро, будем объективны. Там продать себя не получится.
Так что ваша логика (и якобы его), может Хвиче боком вылезть.
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Ответ Armbull
А после такого вялого сезона не боится остаться в мертвом Наполи и оказаться никому не нужным за те деньги, которые просит Наполи? Саквартело вряд ли покажет какие-то серьезные результаты на Евро, будем объективны. Там продать себя не получится. Так что ваша логика (и якобы его), может Хвиче боком вылезть.
Так в любом случае его купят. он уже всем все доказал в Наполи. команда которая даже в 1/8 ЛЧ в истории впервые вышла при нем. а какой топ команде вообще речь. некоторые тут реально верят что Спалети сам что то сделал хахха. посмотрим на него на Евро. отскочить там врят ли получится как в отборе с Украиной. ну а то что он покинет команду это очевидно. когда он пришел в Наполи его тоже считали андердогом в итоге выйграл Серию А и стал лучшим футболистом сезона и такому челу зарплату не повысили а купили новых этим летом и им дает по 4 ляма. да любой бы плюнул бы на этот клуб уже давно.
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Ответ Пердёж
В псж он банке будет сидеть
Сравним резултативные действия Хвича с вингерами ПСЖ без учета ЛЧ

Хвича Кварацхелия 31 игр 10 голов 6 асистов +2 пенальти
Усман Дембеле 25 игр, 3 гола 8 асистов
Брэдли Барколя 26 игр 3 гола 6 асистов
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Может Мудрика? Репутация в Европе скаканёт
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