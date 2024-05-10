Хвича – приоритет «ПСЖ» на замену Мбаппе. «Наполи» может продать его за 80 млн евро
Хвича Кварацхелия – главная цель «ПСЖ» на замену Килиану Мбаппе.
Как пишет Le Parisien, чуть менее трех недель назад Луиш Кампуш провел несколько встреч в Риме. Одна из них – с агентом вингера «Наполи».
Спортивное руководство «ПСЖ» хочет усилить левый фланг атаки после ухода Килиана Мбаппе, несмотря на хорошую игру Брэдли Барколя.
Уже несколько недель все стороны активно общаются, переговоры продвигаются хорошо. В особенности – между «ПСЖ» и представителями игрока, который проявляет заинтересованность в возможном переходе во французский клуб.
Возможен вариант, при котором «Наполи» не станет удерживать Хвичу, если получит предложение на сумму около 80 млн евро. Итальянский клуб уже ищет замену Кварацхелии.
В этом сезоне Хвича забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за «Наполи». Статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.
Хвича слишком дорогой.
А то, что про него пишут - наверняка вкидывает агент, чтобы ценник набить.
Саквартело вряд ли покажет какие-то серьезные результаты на Евро, будем объективны. Там продать себя не получится.
Так что ваша логика (и якобы его), может Хвиче боком вылезть.
Хвича Кварацхелия 31 игр 10 голов 6 асистов +2 пенальти
Усман Дембеле 25 игр, 3 гола 8 асистов
Брэдли Барколя 26 игр 3 гола 6 асистов