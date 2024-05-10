Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта РФ. Также рассматриваются кандидатуры двух заместителей Матыцина

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Михаил Дегтярев Одес Байсултанов Азат Кадыров Легкая атлетика

На пост министра спорта России обсуждаются три кандидатуры.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве спорта. 

В числе кандидатов – губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя действующего министра спорта Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

По информации «Р-Спорта», кандидатуру Дегтярева предложил Леонид Слуцкий из ЛДПР.

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44 комментария
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Из сауны Жириновского - в министры спорта

Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!
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Ну явно профи, всю жизнь в спорте, знает все этой сфере от и до, а не просто подстилка единороссов, ведь так?
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Как можно назначать министром человека, который не играл в футбол?
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Банный политик, банный спорт.
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Ответ Oleg Olegov
Как можно назначать министром человека, который не играл в футбол?
Вдруг он чеканить умеет))
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Экс- банный мальчик Жириновского , Дегтярев пристыдил хоккеиста Задорова, сказавшего, что его семье будет спокойнее в США. Что-то не помню, чтобы губернатор Дегтярев стыдил за то же самое целую ораву коллег губернаторов и корешей из Госдумы и Совфеда...
+12
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Один кандидат краше другого. Два торгаша и человек, который в спорте полный ноль
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Ответ a2wai
Вдруг он чеканить умеет))
Его еще и Слуцкий продвигает, который сам не играл.
+8
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Ответ Александр Митраков
Из сауны Жириновского - в министры спорта Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!
Через постель получается?
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А он уже предложит банный спорт добавить в ОИ...
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Ответ bear7904
Банный политик, банный спорт.
Простите, дважды букву е обронили)
+8
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Это не тот ли мальчик, который плескался в бассейне вокруг Жириновского на надувном матраце? Неплохая карьерная лестница: сперва Фургала заменил в качестве губернатора, а теперь и в министры спорта рванул. Похоже у него в Хабаровском крае результаты по освоению бюджета получше оказались, чем у Матыцина на должности ректора РГУФКа.
+4
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Он какое-то отношение к спорту имеет? Или это не учитывается, а просто повышение в министры, ну спорта так спорта, какая разница?
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Тот случай когда Мостовой более приемлемый кандидат)
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+2
Ответ Oleg Olegov
Как можно назначать министром человека, который не играл в футбол?
👑
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Фракция ЛДПР получает министерскую квоту.

Хотя министр ОДЕС или министр АЗАТ - это звучит убедительнее !
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Дегтярев превратит спорт в сплошной КВН, будем смеяться не переставая
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Мне кажется, в данных обстоятельствах, малоинтерсная должность.
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На ветках уже повсеместно Ротенберг, а теперь тут будет еще и Дегтярев? Боливар, то бишь, спортс, точно вынесет этих двоих?
+1
0
+1
Ответ Илья Савчук
Ну явно профи, всю жизнь в спорте, знает все этой сфере от и до, а не просто подстилка единороссов, ведь так?
Ну он как бы мастер спорта по фехтованию. А какие у Вас есть достижения в спорте, чтобы записывать его в профнепригодные?
+3
-2
+1
Как говорится, тело Жириновского живёт
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Ответ Андрей Балабаев
Ну Собчак уж точно умнее Канделаки
Эскобар.жпг
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Ответ Melnikov1968
Как показывает практика, связи важнее ума. Умных в больших кабинетах не любят, подсидеть могут:)
Ну у Собчак уж точно связи мало кому уступающие. Но в спорте она 0, что сама и говорила. А такой же 0 канделаки столько времени матч тв бездарно рулила
0
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Ответ Melnikov1968
Ну тогда уж и Собчак можно подтянуть, все-таки на президента балатировалась.
Ну Собчак уж точно умнее Канделаки
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Ответ Melnikov1968
Один кандидат краше другого. Два торгаша и человек, который в спорте полный ноль
Прошла информация что канделаки тоже кандидат
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Ответ Отличник Ослов
Через постель получается?
https://www.lrt.lt/img/2021/11/13/1110310-543295-756x425.png
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Ответ Mephisto_BLR
Тот случай когда Мостовой более приемлемый кандидат)
Тем более в футбол играл)
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Буй на́ буй менять, только время терять.
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А я вот говорил, что в России долго еще не будет министра спорта лучше, чем Мутко
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Министром спорта РФ должен быть только Йозе Маринович Ротенберг( он же Ромка тики така). Никого другого в этой должности мы не примем и выйдем на протесты!!!
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