Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта РФ. Также рассматриваются кандидатуры двух заместителей Матыцина

На пост министра спорта России обсуждаются три кандидатуры.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в спорта.

В числе кандидатов – губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя действующего министра спорта Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

По информации «Р-Спорта», кандидатуру Дегтярева предложил Леонид Слуцкий из ЛДПР.