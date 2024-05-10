НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Миннесота» встретится с «Денвером»

Теги результаты Денвер Индиана Миннесота Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня пройдут два матча 2-го раунда плей-офф НБА.

«Индиана» примет «Нью-Йорк» в первой домашней игре (0-2). «Миннесота» постарается увеличить отрыв в серии с действующим чемпионом «Денвером» (2-0).

НБА

Плей-офф

Второй раунд (до четырех побед)

Третьи матчи

Индиана – Нью-Йорк
Дата проведения
11 мая, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0.

Миннесота – Денвер
Дата проведения
11 мая, 04.30, «Target Center»
Онлайн матча

«Миннесота» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария
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Минька так мощно о себе заявила, что я еле дождался этого дня. Ура! Жить-жить ещё 7 часов
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Как-то нет сомнений, что Индиана 1-2 сделает.
И Денвер 0-3, если Йокич монструозный трипл с 40 очками не сделает
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Если и сегодня Денвер отгребёт, то будем с ними прощаться и без вариантов от слова совсем!!👋
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