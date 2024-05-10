НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Миннесота» встретится с «Денвером»

Сегодня пройдут два матча 2-го раунда плей-офф НБА.

« » примет «Нью-Йорк» в первой домашней игре (0-2). «Миннесота» постарается увеличить отрыв в серии с действующим чемпионом « » (2-0).

Второй раунд (до четырех побед)

Третьи матчи

« » ведет в серии – 2-0.

« » ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.