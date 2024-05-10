НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Нью-Йорк», «Миннесота» встретится с «Денвером»
Сегодня пройдут два матча 2-го раунда плей-офф НБА.
«Индиана» примет «Нью-Йорк» в первой домашней игре (0-2). «Миннесота» постарается увеличить отрыв в серии с действующим чемпионом «Денвером» (2-0).
Второй раунд (до четырех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 11 мая, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0.
- Дата проведения
- 11 мая, 04.30, «Target Center»
«Миннесота» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
И Денвер 0-3, если Йокич монструозный трипл с 40 очками не сделает