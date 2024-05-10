Мбаппе об уходе: «Мне нужен новый вызов. «ПСЖ» помог мне вырасти как игроку и человеку. Не жалею ни об одном моменте»
Килиан Мбаппе рассказал, почему решил покинуть «ПСЖ».
«ПСЖ» помог мне вырасти как игроку, находясь рядом с одними из лучших в истории, а также вырасти как человеку, благодаря славе и ошибкам, которые я совершил.
Хочу поблагодарить всех товарищей по команде, которые у меня были, и всех тренеров. Это тяжело, и я никогда не думал, что будет так трудно объявить о том, что я покидаю свою страну.
Мне нужен новый вызов после семи лет работы. Я не всегда оправдывал ту любовь, которую вы все дарили мне на протяжении семи лет, но я никогда не хотел обманывать. Я всегда хотел быть эффективным.
«ПСЖ – это клуб, который никогда не оставляет равнодушным. Его можно любить или ненавидеть. Я сделал выбор в пользу любви и делал его на протяжении семи лет. Я не жалею ни об одном моменте. Это клуб, который останется в моей памяти на всю жизнь», – сказал форвард.
Не зря его кличка "Черепаха"
По факту сделали из него птицу в золотой клетке.
Хелайфи конечно совершил такое преступление против футбола на пару с Макроном, такой талант нельзя ограничивать или сдерживать.
Я как фанат Мадрида все таки немного жалею, что он переходит в Испанию, объективно сейчас все лучшие играют немного севернее, вот куда ему нужно было идти развивать свой дар, который несомненно выдающийся