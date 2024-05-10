Мбаппе об уходе: «Мне нужен новый вызов. «ПСЖ» помог мне вырасти как игроку и человеку. Не жалею ни об одном моменте»

Килиан Мбаппе рассказал, почему решил покинуть «ПСЖ».

« » помог мне вырасти как игроку, находясь рядом с одними из лучших в истории, а также вырасти как человеку, благодаря славе и ошибкам, которые я совершил.

Хочу поблагодарить всех товарищей по команде, которые у меня были, и всех тренеров. Это тяжело, и я никогда не думал, что будет так трудно объявить о том, что я покидаю свою страну.

Мне нужен новый вызов после семи лет работы. Я не всегда оправдывал ту любовь, которую вы все дарили мне на протяжении семи лет, но я никогда не хотел обманывать. Я всегда хотел быть эффективным.

«ПСЖ – это клуб, который никогда не оставляет равнодушным. Его можно любить или ненавидеть. Я сделал выбор в пользу любви и делал его на протяжении семи лет. Я не жалею ни об одном моменте. Это клуб, который останется в моей памяти на всю жизнь», – сказал форвард.

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