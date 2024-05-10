Мбаппе об уходе: «Мне нужен новый вызов. «ПСЖ» помог мне вырасти как игроку и человеку. Не жалею ни об одном моменте»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал, почему решил покинуть «ПСЖ».

«ПСЖ» помог мне вырасти как игроку, находясь рядом с одними из лучших в истории, а также вырасти как человеку, благодаря славе и ошибкам, которые я совершил.

Хочу поблагодарить всех товарищей по команде, которые у меня были, и всех тренеров. Это тяжело, и я никогда не думал, что будет так трудно объявить о том, что я покидаю свою страну.

Мне нужен новый вызов после семи лет работы. Я не всегда оправдывал ту любовь, которую вы все дарили мне на протяжении семи лет, но я никогда не хотел обманывать. Я всегда хотел быть эффективным.

«ПСЖ – это клуб, который никогда не оставляет равнодушным. Его можно любить или ненавидеть. Я сделал выбор в пользу любви и делал его на протяжении семи лет. Я не жалею ни об одном моменте. Это клуб, который останется в моей памяти на всю жизнь», – сказал форвард.

⚡ Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ»

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33 комментария
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Опоздал на 2 года... Если бы перешёл в 21 году, то он уже сейчас стал бы обладателем 2 ЛЧ и возможно ЗМ... Теперь его будет ждать будущий обладатель ЗМ Винисиус или Беллингем:)

Не зря его кличка "Черепаха"
+41
-4
+37
Тут обе стороны устали друг от друга, ПСЖ тоже надо освежиться и сделать акцент на командную игру. Энрике может в следующем сезоне придумать что-то интересное.
+25
-2
+23
Ответ Yobo
Тут обе стороны устали друг от друга, ПСЖ тоже надо освежиться и сделать акцент на командную игру. Энрике может в следующем сезоне придумать что-то интересное.
Псж мог хотя бы бабла наварить на нем. В итоге и денег не заработали, и сезон слили
+14
0
+14
Ответ Отец Абду
Опоздал на 2 года... Если бы перешёл в 21 году, то он уже сейчас стал бы обладателем 2 ЛЧ и возможно ЗМ... Теперь его будет ждать будущий обладатель ЗМ Винисиус или Беллингем:) Не зря его кличка "Черепаха"
Ну опрометчиво говорить , что стал бы победителем ЛЧ, когда Перес собирал "Голактикос" , им тоже предрекали полное доминирование, ну а в итоге....
+9
0
+9
Ответ Отец Абду
Опоздал на 2 года... Если бы перешёл в 21 году, то он уже сейчас стал бы обладателем 2 ЛЧ и возможно ЗМ... Теперь его будет ждать будущий обладатель ЗМ Винисиус или Беллингем:) Не зря его кличка "Черепаха"
Лучше позже, чем никогда.
+6
-1
+5
Ответ VuNePonimaete
Псж мог хотя бы бабла наварить на нем. В итоге и денег не заработали, и сезон слили
Ну так сами дураки. Могли продавать его три года назад (да и возможно год назад), но закозлились и вывалили кучу бабла игроку и контракт на два года всего и опцией продления на год со стороны Мбаппе. Что могло пойти не так если он уже один раз чуть не ушёл свободным?
+4
0
+4
И как Анчелотти его уместит в состав?
+5
-1
+4
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
И как Анчелотти его уместит в состав?
Уместит. Впихнет невпихуемое. Папа Карло и не с такими справлялся.
+3
0
+3
На Каталонии жарко +50
+6
-3
+3
Прям ни одном моменте не жалеете, месье? (ой, простите, теперь сеньор) О полуфинале ЛЧ я бы лично жалел
+2
0
+2
И тут я вспоминаю песню погбы про то как ему нужны были новые вызовы. Сейчас сидит на дереве и прислушивается к предложениям из медиалиги.
+3
-1
+2
«Не жалею ни об одном миллионе!»
+2
0
+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
И как Анчелотти его уместит в состав?
А ещё Эндрик приедет.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
И как Анчелотти его уместит в состав?
Ну так Вини в последнее время скорее в центре играет, а не слева. Мбаппе спокойно может левый фланг занимать.
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- И этот панцирь уже жмет, - добавил Мбаппе
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СуперТоп, который уже как пару лет перерос и ПСЖ и Лигу1.
По факту сделали из него птицу в золотой клетке.
Хелайфи конечно совершил такое преступление против футбола на пару с Макроном, такой талант нельзя ограничивать или сдерживать.
Я как фанат Мадрида все таки немного жалею, что он переходит в Испанию, объективно сейчас все лучшие играют немного севернее, вот куда ему нужно было идти развивать свой дар, который несомненно выдающийся
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Ответ Отец Абду
Опоздал на 2 года... Если бы перешёл в 21 году, то он уже сейчас стал бы обладателем 2 ЛЧ и возможно ЗМ... Теперь его будет ждать будущий обладатель ЗМ Винисиус или Беллингем:) Не зря его кличка "Черепаха"
Пока только одна,не каркай
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Ответ Отец Абду
Опоздал на 2 года... Если бы перешёл в 21 году, то он уже сейчас стал бы обладателем 2 ЛЧ и возможно ЗМ... Теперь его будет ждать будущий обладатель ЗМ Винисиус или Беллингем:) Не зря его кличка "Черепаха"
Мог бы выиграть одну лигу чемпионов и возможно вторую! Не говори гоп пока не перепрыгнешь!
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Ответ Советник_042
Ябы не выпускал его в ответке с Дортмундом, видно что пешеход не хотел встречаться со сливками
Причём здесь меси?
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Ответ VuNePonimaete
Псж мог хотя бы бабла наварить на нем. В итоге и денег не заработали, и сезон слили
Катарцам я думаю плевать на деньги
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Ответ VuNePonimaete
Псж мог хотя бы бабла наварить на нем. В итоге и денег не заработали, и сезон слили
Просто им пофиг на бабло
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Ответ Ophiomorph
Ну так сами дураки. Могли продавать его три года назад (да и возможно год назад), но закозлились и вывалили кучу бабла игроку и контракт на два года всего и опцией продления на год со стороны Мбаппе. Что могло пойти не так если он уже один раз чуть не ушёл свободным?
Они в целом здравыми решениями не славятся
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Выбери ливерпуль !
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Все ничтожества уверены, что они "выросли как люди". На самом деле как игрок Мбаппеша ничуть не изменился со времён дебюта в "Монако", как человек стал намного хуже.
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Хоть бы в Зенит
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как будто в Китай улетает или на Антарктиду, ведь и ежу понятно, что по выходным будет ездить в Париж как в гости к соседу, благо лететь 1,5-2 часа
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Один из лучших в ПСЖ был в этом сезоне, жаль. Реал, если кто-то выстреливает, сразу хватает без разбора
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А как же старый вызов выполнить, ЛЧ с ПСЖ? Может лучше к кумиру к арабам на огромную личку? Винисиуса прям жалко.
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