Куртуа, вероятно, выйдет в старте «Реала» на финал ЛЧ против «Боруссии»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Тибо Куртуа, вероятно, займет место в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Как пишет Relevo, все в «Реале», включая Андрея Лунина, признают, что Куртуа – лучший вратарь мира. Поэтому в клубе считают, что Тибо нельзя оставлять на скамейке, когда он готов играть.

В «Мадриде» к Лунину относятся с огромным уважением и признают, что за последнее время он сильно вырос как игрок. «Реал» очень благодарен Андрею за уверенную игру, которую он показал, когда Куртуа был травмирован. В связи с этим «Мадрид» подпишет с Луниным новый контракт с увеличением зарплаты.

The Athletic со ссылкой на несколько источников в «Реале» подтверждает, что Куртуа – фаворит на место в воротах в финальном матче, хотя Карло Анчелотти и его штаб были впечатлены прогрессом, которого Лунин добился за последнее время.

Отмечается, что решение о выборе вратаря на финал Лиги чемпионов будет болезненным. Пока тренерский штаб склоняется к выбору в пользу Куртуа. Это решение, как пишет The Athletic, будет болезненным для Лунина, который считает, что сделал достаточно, чтобы на него рассчитывали в любой игре. Однако, как ожидается, сложившаяся ситуация не повлияет на будущее Лунина – он продлит контракт с «Реалом».

В субботу Куртуа провел первый матч в сезоне – против «Кадиса» (3:0). Из-за травм он пропустил 335 дней.

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88 комментариев
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С точки зрения командного духа Лунин заслужил максимально, даже если он менее опытный
+44
-3
+41
Ответ Верховный Лорд
Можно хоть Кепу выпустить, итог будет один
Давайте скромно и без высокомерия
Это финал, и может произойти, что угодно
Надо с уважением отнестись к «Боруссии»
+27
-2
+25
Ответ Верховный Лорд
Можно хоть Кепу выпустить, итог будет один
Атлетико и ПСЖ тоже так думали.
+20
-3
+17
01 июня в старте выйдут те, кто будет готов
+18
-2
+16
Надеюсь это так и карма носатому прилетит за его раздутое эго. Надеюсь на победу Дортмунда
+33
-19
+14
Лунин заслужил этот финал, мне кажется
+13
-2
+11
Ответ rigobersong
Наверное это будет одно из самых гнилых решений в истории футбола:)))
Только в твоем выдуманном мире)
+13
-6
+7
Можно хоть Кепу выпустить, итог будет один
+17
-11
+6
Обидно будет за Лунина, который был одним из тех кто приложил руки(и ноги) к проходу Реала в финал
+10
-4
+6
Это как весь вечер угощать девушку в баре, а она ушла в итоге с кем-то более статусным ☹️
Может правильное решение с точки зрения результата, но по-человечески обидно за Лунина
+7
-2
+5
Ответ Верховный Лорд
Можно хоть Кепу выпустить, итог будет один
И какой же?
+7
-2
+5
Ответ Evgen_Hazard
Надеюсь это так и карма носатому прилетит за его раздутое эго. Надеюсь на победу Дортмунда
А при чём тут карма если играть должны лучшие? При всех заслугах Лунина в этом сезоне каждый навес в штрафную после углового или с фланга это рулетка. Прямо видно как ему некомфортно играть на выходе, а Дортмунд по сути благодаря стандартам в финал вышел.
+5
0
+5
Ответ Evgen_Hazard
Надеюсь это так и карма носатому прилетит за его раздутое эго. Надеюсь на победу Дортмунда
Он что с тобой бургером не поделился?
+4
0
+4
Будет очень эпично если в старте выйдет Куртуа и Боруссия ему 3-4 отгрузит и выиграет ЛЧ. Лунин сможет уверено потом сказать - при мне такой фигни не было!)))
+7
-4
+3
Ответ Evgen_Hazard
Надеюсь это так и карма носатому прилетит за его раздутое эго. Надеюсь на победу Дортмунда
А если не прилетит, то заплачешь?
+2
0
+2
Ответ Верховный Лорд
Можно хоть Кепу выпустить, итог будет один
В финале может произойти все, что угодно, так что шапкозакидательством не стоит заниматься заранее
+3
-1
+2
Ответ Zerocool789
01 июня в старте выйдут те, кто будет готов
А если оба будут готовы, то кто выйдет? Справедливо разве, что Куртуа?
+2
0
+2
Ответ Gena Gigiena
То есть, за 4 игры с середняками Ла Лиги, Куртуа должен набрать форму и быть готов к финалу ЛЧ? А Лунина с которым они дошли до этого финала, с которым они прошли всю вторую часть сезона и при нем выиграли Ла Лигу оставляют на лавке...
Да это все набросы на вентилятор. Лунин будет стоять в финале
+2
0
+2
Ответ CyberUnited
Атлетико и ПСЖ тоже так думали.
Что за привычка везде сувать дохлые Атлетико и лузерный псж?
Тип если они не смогли обыграть Боруссию никто не сможет?
Немцы вообще б не дошли до финала еслиб играли в сетке топов,а не середняков бчк с псж)
+6
-4
+2
Папе Карло виднее)
+4
-2
+2
Ответ Akezhan Kutvarov
Будет очень эпично если в старте выйдет Куртуа и Боруссия ему 3-4 отгрузит и выиграет ЛЧ. Лунин сможет уверено потом сказать - при мне такой фигни не было!)))
Боруссии бы 3-4 раза ударить в створ было бы неплохим результатом 😂
+3
-1
+2
То есть, за 4 игры с середняками Ла Лиги, Куртуа должен набрать форму и быть готов к финалу ЛЧ? А Лунина с которым они дошли до этого финала, с которым они прошли всю вторую часть сезона и при нем выиграли Ла Лигу оставляют на лавке...
+2
0
+2
Ответ Evgen_Hazard
Надеюсь это так и карма носатому прилетит за его раздутое эго. Надеюсь на победу Дортмунда
Ну надейся)
+5
-4
+1
Лунин заслужил играть в финале
+2
-1
+1
Пускай Куртуа двушечку пропустит в самый неподходящий момент 🤨
+5
-4
+1
Наныл носатый
+4
-3
+1
Ответ rigobersong
Наверное это будет одно из самых гнилых решений в истории футбола:)))
Тебе не надоело гавкать на Величайший? Ведь караван все равно идёт дальше, не смотря на твои старания!
+3
-2
+1
Ответ Verhovn
Почему не Лунин? Играет же хорошо.
Скорее всего хотят заиграть Куртуа, чтобы он получил титул победителя ЛЧ. В принципе, на данный конкретный момент Тибо и Андрей равнозначные вратари. За Тибо опыт, за Андреем игровой ритм
+2
-1
+1
Плевок в душу Андрея
Зачем?! Тибо вообще ещё не наигран?!
+4
-3
+1
Ответ Van Looser
А ты прям уверен, что вернувшийся после крестов Куртуа будет прям лучше Лунина на выходах?
Уверен потому что хуже Лунина на выходах играть на топ-уровне сложно
+2
-1
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