Куртуа, вероятно, выйдет в старте «Реала» на финал ЛЧ против «Боруссии»
Тибо Куртуа, вероятно, займет место в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов.
Как пишет Relevo, все в «Реале», включая Андрея Лунина, признают, что Куртуа – лучший вратарь мира. Поэтому в клубе считают, что Тибо нельзя оставлять на скамейке, когда он готов играть.
В «Мадриде» к Лунину относятся с огромным уважением и признают, что за последнее время он сильно вырос как игрок. «Реал» очень благодарен Андрею за уверенную игру, которую он показал, когда Куртуа был травмирован. В связи с этим «Мадрид» подпишет с Луниным новый контракт с увеличением зарплаты.
The Athletic со ссылкой на несколько источников в «Реале» подтверждает, что Куртуа – фаворит на место в воротах в финальном матче, хотя Карло Анчелотти и его штаб были впечатлены прогрессом, которого Лунин добился за последнее время.
Отмечается, что решение о выборе вратаря на финал Лиги чемпионов будет болезненным. Пока тренерский штаб склоняется к выбору в пользу Куртуа. Это решение, как пишет The Athletic, будет болезненным для Лунина, который считает, что сделал достаточно, чтобы на него рассчитывали в любой игре. Однако, как ожидается, сложившаяся ситуация не повлияет на будущее Лунина – он продлит контракт с «Реалом».
В субботу Куртуа провел первый матч в сезоне – против «Кадиса» (3:0). Из-за травм он пропустил 335 дней.
Это финал, и может произойти, что угодно
Надо с уважением отнестись к «Боруссии»
Может правильное решение с точки зрения результата, но по-человечески обидно за Лунина
Тип если они не смогли обыграть Боруссию никто не сможет?
Немцы вообще б не дошли до финала еслиб играли в сетке топов,а не середняков бчк с псж)
Зачем?! Тибо вообще ещё не наигран?!