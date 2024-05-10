Куртуа, вероятно, выйдет в старте «Реала» на финал ЛЧ против «Боруссии»

Тибо Куртуа, вероятно, займет место в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Как пишет Relevo, все в «Реале», включая , признают, что Куртуа – лучший вратарь мира. Поэтому в клубе считают, что нельзя оставлять на скамейке, когда он готов играть.

В « » к Лунину относятся с огромным уважением и признают, что за последнее время он сильно вырос как игрок. «Реал» очень благодарен Андрею за уверенную игру, которую он показал, когда Куртуа был травмирован. В связи с этим «Мадрид» подпишет с Луниным новый контракт с увеличением зарплаты.

The Athletic со ссылкой на несколько источников в «Реале» подтверждает, что Куртуа – фаворит на место в воротах в финальном матче, хотя и его штаб были впечатлены прогрессом, которого Лунин добился за последнее время.

Отмечается, что решение о выборе вратаря на финал будет болезненным. Пока тренерский штаб склоняется к выбору в пользу Куртуа. Это решение, как пишет The Athletic, будет болезненным для Лунина, который считает, что сделал достаточно, чтобы на него рассчитывали в любой игре. Однако, как ожидается, сложившаяся ситуация не повлияет на будущее Лунина – он продлит контракт с «Реалом».

В субботу Куртуа провел первый матч в сезоне – против «Кадиса» (3:0). Из-за травм он пропустил 335 дней.