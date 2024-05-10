Сальников о турнире по плаванию в Баня-Луке: «Соревнования проводились не под эгидой World Aquatics. Мы действовали на основании правил»

Теги плавание сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Климент Колесников Евгения Чикунова Водные виды

Сальников заявил, что российские пловцы не нарушали правил на турнире в Баня-Луке.

Ранее стало известно, что World Aquatics подозревает пловцов в нарушении нейтральности на соревнованиях.

На международном турнире в Боснии и Герцеговине в конце апреля выступили Евгения Чикунова, Климент Колесников, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Арина Суркова и другие пловцы из России.

Утверждается, что россияне не соблюдали нейтральный статус: демонстрировали российский флаг, носили форму национальной сборной, участвовали в пресс-конференциях. Международная федерация начала расследование ситуации. 

«Никаких уведомлений об открытии расследования мы не получали. Действовали на основании правил, исходя из того, что эти соревнования проводились не под эгидой World Aquatics», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

World Aquatics начала расследование в связи с выступлением российских пловцов на турнире в Баня-Луке. Их подозревают в нарушении нейтральности

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2 комментария
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