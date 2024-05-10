Сальников о турнире по плаванию в Баня-Луке: «Соревнования проводились не под эгидой World Aquatics. Мы действовали на основании правил»
Сальников заявил, что российские пловцы не нарушали правил на турнире в Баня-Луке.
Ранее стало известно, что World Aquatics подозревает пловцов в нарушении нейтральности на соревнованиях.
На международном турнире в Боснии и Герцеговине в конце апреля выступили Евгения Чикунова, Климент Колесников, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Арина Суркова и другие пловцы из России.
Утверждается, что россияне не соблюдали нейтральный статус: демонстрировали российский флаг, носили форму национальной сборной, участвовали в пресс-конференциях. Международная федерация начала расследование ситуации.
«Никаких уведомлений об открытии расследования мы не получали. Действовали на основании правил, исходя из того, что эти соревнования проводились не под эгидой World Aquatics», – сказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
World Aquatics начала расследование в связи с выступлением российских пловцов на турнире в Баня-Луке. Их подозревают в нарушении нейтральности