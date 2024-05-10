Ротенберг про арену в Туле: «Отличный лед. Когда 20 тысяч человек, плохое качество льда – сложнее выиграть, болото. Как «Барселона» в болоте будет играть, тики-таку сможет сыграть?»

Роман Ротенберг высказался о хоккейном дворце в Туле.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле.

– Вы, как человек, привыкший играть на больших стадионах, оказавшись в таком достаточно камерном дворце, какие ощущения испытали?

– Здесь замечательный дворец, построенный ПАО «Газпром» по программе «Газпром Детям». Здесь отличный лед.

Самые главные факторы – качество льда и вентиляция. Понятно, что всегда хочется играть на двадцатитысячнике – это здорово.

Но когда 20 тысяч человек и плохое качество льда – тут сложнее выиграть. Такое получается болото, попробуйте в нем сыграть.

Вот как «Барселона» в болоте будет в футбол играть, тики-таку она сможет сыграть? А здесь замечательный дворец.

Надо поблагодарить и губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за этот дворец. Построили замечательный дворец. Здесь играет команда АКМ, замечательный лед, качество очень хорошее.

Думаю, в будущем, если так здесь будет развиваться хоккей, то могут и на 15 тысяч дворец построить.

Но здесь точно играть лучше, чем в Нижнем Новгороде или Екатеринбурге. Там тоже строятся новые дворцы, так что всему свое время, – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

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