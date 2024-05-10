Ротенберг про арену в Туле: «Отличный лед. Когда 20 тысяч человек, плохое качество льда – сложнее выиграть, болото. Как «Барселона» в болоте будет играть, тики-таку сможет сыграть?»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Барселона Ла Лига КХЛ Роман Ротенберг Алексей Дюмин сборная России U25 АКМ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о хоккейном дворце в Туле.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле.

– Вы, как человек, привыкший играть на больших стадионах, оказавшись в таком достаточно камерном дворце, какие ощущения испытали?

– Здесь замечательный дворец, построенный ПАО «Газпром» по программе «Газпром Детям». Здесь отличный лед.

Самые главные факторы – качество льда и вентиляция. Понятно, что всегда хочется играть на двадцатитысячнике – это здорово.

Но когда 20 тысяч человек и плохое качество льда – тут сложнее выиграть. Такое получается болото, попробуйте в нем сыграть.

Вот как «Барселона» в болоте будет в футбол играть, тики-таку она сможет сыграть? А здесь замечательный дворец.

Надо поблагодарить и губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за этот дворец. Построили замечательный дворец. Здесь играет команда АКМ, замечательный лед, качество очень хорошее.

Думаю, в будущем, если так здесь будет развиваться хоккей, то могут и на 15 тысяч дворец построить.

Но здесь точно играть лучше, чем в Нижнем Новгороде или Екатеринбурге. Там тоже строятся новые дворцы, так что всему свое время, – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

«У нас выбили зубы, кровь». Как закипеть против Беларуси – инструкция от Ротенберга

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Такое ощущение, что перед ребенком разложили слова и попросили соеденить их в предложения.
+35
-1
+34
Не надо этого надмозга в футбольные новости пихать, наслаждайтесь сами
+19
-1
+18
Системный лёд тик тока
+11
0
+11
🤡🤡🤡
+5
0
+5
ААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!! ХВАТИТ, ШИЗ ПРОКЛЯТЫЙ!!!!!
+5
0
+5
> 20 тысяч человек, плохое качество льда – сложнее выиграть, болото

Он просто слова рандомные перечисляет что ли?
+5
-1
+4
Ну ладно вам, может человек утро с тики-таки всегда начинает?)
+3
0
+3
Ответ Mihail0910
Такое ощущение, что перед ребенком разложили слова и попросили соеденить их в предложения.
Не,не, это нейросеть генерирует. В случае с Ромой там куда всё печальнее
+2
0
+2
Кто о чём, а Ромчик про тики-каку.
+1
0
+1
Дорогая Барселона

Пишут тебе хоккейные болельщики спортса. Мы знаем, что у тебя сейчас не очень с деньгами, и ты дергаешь за всякие рычаги.

В России есть замечательные человек - Ротенберг. Даже не один. Мы, честно говоря, запутались, сколько их и чем они занимаются, но предлагаем тебе активировать очередной рычаг.

Забери их к себе тренерами, футболистами, Тики-Такерами.

Взамен каждый пользователь спортса будет платить тебе по рублю в месяц, а фанаты Ротенберга - по 10. Это позволит тебе вернуть питание детям и протянуть еще сезон.

С уважением, спортс.
+1
0
+1
Заболбал этот чухонец
Барселона и Барселона, да что ты черт подери несёшь!
+1
0
+1
Феерический типаж этот йозя
+1
0
+1
Блин! Что ты несёшь?
+1
0
+1
Что он несёт?
+1
0
+1
Ответ Rigober Song
Бадра только в тики-каку смогла сыграть в этом сезоне
Артем, не торопись. Пиши внимательнее.
0
0
0
Да отстань ты уже от моей любимой Барселоны! И так тошно)
0
0
0
"А здесь замечательный дворец"
Ротенберги знают толк в дворцах! )
0
0
0
Ответ Vanek1411
> 20 тысяч человек, плохое качество льда – сложнее выиграть, болото Он просто слова рандомные перечисляет что ли?
это к автору заголовка
0
0
0
100% сидит на чём то
0
0
0
А причем тут Барселона? Кем она себя возомнила 😂
0
0
0
Титикаку с тики такой путает....
0
0
0
Лучше, чем в екб, ахахах, у ромочки очередная обида на всю жизнь за вылет))) Авто красавцы, вытерли ноги об него в плей-офф
0
0
0
Тики-така, Тик Так, Тик Ток, Титикака, Кон-Тики, Рикки-Тикки-Тави... Составь как можно больше слов из предложенного набора букв - игра для самых маленьких.
0
0
0
Пожалуйста, не добавляете теги не имеющие никакого отношения к этому чудику.
0
0
0
Срочно Йозе Марину в Барселону
0
0
0
Заберите хоккей у самодура
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий