Ротенберг про арену в Туле: «Отличный лед. Когда 20 тысяч человек, плохое качество льда – сложнее выиграть, болото. Как «Барселона» в болоте будет играть, тики-таку сможет сыграть?»
Роман Ротенберг высказался о хоккейном дворце в Туле.
Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле.
– Вы, как человек, привыкший играть на больших стадионах, оказавшись в таком достаточно камерном дворце, какие ощущения испытали?
– Здесь замечательный дворец, построенный ПАО «Газпром» по программе «Газпром Детям». Здесь отличный лед.
Самые главные факторы – качество льда и вентиляция. Понятно, что всегда хочется играть на двадцатитысячнике – это здорово.
Но когда 20 тысяч человек и плохое качество льда – тут сложнее выиграть. Такое получается болото, попробуйте в нем сыграть.
Вот как «Барселона» в болоте будет в футбол играть, тики-таку она сможет сыграть? А здесь замечательный дворец.
Надо поблагодарить и губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за этот дворец. Построили замечательный дворец. Здесь играет команда АКМ, замечательный лед, качество очень хорошее.
Думаю, в будущем, если так здесь будет развиваться хоккей, то могут и на 15 тысяч дворец построить.
Но здесь точно играть лучше, чем в Нижнем Новгороде или Екатеринбурге. Там тоже строятся новые дворцы, так что всему свое время, – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг.
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Он просто слова рандомные перечисляет что ли?
Пишут тебе хоккейные болельщики спортса. Мы знаем, что у тебя сейчас не очень с деньгами, и ты дергаешь за всякие рычаги.
В России есть замечательные человек - Ротенберг. Даже не один. Мы, честно говоря, запутались, сколько их и чем они занимаются, но предлагаем тебе активировать очередной рычаг.
Забери их к себе тренерами, футболистами, Тики-Такерами.
Взамен каждый пользователь спортса будет платить тебе по рублю в месяц, а фанаты Ротенберга - по 10. Это позволит тебе вернуть питание детям и протянуть еще сезон.
С уважением, спортс.
Барселона и Барселона, да что ты черт подери несёшь!
Ротенберги знают толк в дворцах! )