«Челси» победил «МЮ» 4:3, 849-й гол Овечкина, «Локо» ведет 2-0 у «Трактора», МОК не допустил Садулаева, отставка в «Ахмате» и другие новости

1. «Челси» в безумном матче обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 31-м туре АПЛ, Коул Палмер сделал хет-трик, забив на 100-й минуте с пенальти, а на 101-й – с игры, и затмил Алехандро Гарначо с его дублем. «Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» (3:1), Алексис Мак Аллистер мощно зарядил в девятку.

2. «Локомотив» победил «Трактор» (3:2 ОТ) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и ведет в серии со счетом 2-0.

3. Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата». После вылета из Фонбет Кубка России клуб из Грозного принял отставку специалиста. Команду возглавит Магомед Адиев, работающий со сборной Казахстана.

4. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» (1:4), Овечкин забил 849-й гол в лиге (до рекорда Гретцки осталось 45). «Тампа» обыграла «Монреаль» (7:4), Кучеров набрал 1+2 и сохранил отрыв в гонке бомбардиров – 133 очка против 130 у Маккиннона и 126 у Макдэвида. «Коламбус» проиграл «Айлендерс» (2:4), Марченко забил из-за ворот с отскоком от маски Сорокина, Воронков прервал безголевую серию из 12 игр, Романов дважды ассистировал. Все результаты дня – здесь.

5. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев по решению МОК не допущен к лицензионному олимпийскому турниру в Баку из‑за поддержки СВО и членства в «Динамо». Он был признан несоответствующим нейтральному статусу панелью Объединенного мира борьбы.

6. НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» на выезде и другие результаты.

7. Сборная России по футболу поднялась с 38-го на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Аргентина, Франция и Бельгия – в топ-3.

8. Карим Халили выиграл марафон на чемпионате России по биатлону в Увате, Никита Поршнев – 2-й, Иван Колотов – 3-й.

9. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана в 1-м туре Турнира претендентов.

10. По данным Министерства спорта, в России физкультурой и спортом занимаются 75,7 млн человек. В 2023 году на спорт было потрачено 844,36 млрд рублей – на 173 млрд больше, чем годом раньше.

11. Задержан глава БК «Мелбет» Игорь Ляпустин, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Его обвинили в хищении 90 млн рублей, менеджер не выплатил деньги за долю в бизнесе.

12. Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже.

13. «Оренбург» примет «Динамо» в 1-м этапе полуфинала Пути регионов Кубка России, «Урал» дома сыграет с «Ростовом». Так решил жребий.

Цитаты дня:

Владислав Радимов: «Прежде чем критиковать «Зенит» за траты, нужно навести порядок у себя. У них Педро за 9 млн евро, у «Спартака» – Педро Роша за 12 млн. Вот и вся разница»

Дядя Рубиалеса: «Луис помешан на деньгах, роскоши, сексе. Он патологический лжец, сексист, временами расист. Ему нужна психологическая помощь»

Тренер «Трактора» о Шалунове: «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Фукале получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит»

Яна Рудковская: «Российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпийских играх в Париже – даже в нейтральном статусе»

Елена Вяльбе: «Для меня Томас Бах – реальная мразь. Его папа во время ВОВ стрелял в русских»