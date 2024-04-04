МОК: «Садулаев был признан несоответствующим нейтральному статусу панелью Объединенного мира борьбы»

Теги МОК вольная борьба сборная России по борьбе Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Р-Спорт Борьба

В МОК прокомментировали недопуск Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру.

С 5 по 7 апреля в Баку пройдет лицензионный олимпийский турнир по борьбе. Сегодня стало известно, что МОК не допустил к соревнованиям двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

«Переадресуем вас к релизу: «Садулаев был признан несоответствующим (нейтральному статусу) панелью Объединенного мира борьбы», – заявили в пресс-службе МОК.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

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14 комментариев
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Мир борьбы вышел на панель
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Садулаев не пошёл на панель
Ну и слово придумали)
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Сколько пришлось заплатить за проверку на "соответствие"?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень жаль, но запрет на участие в ОИ действующими сотрудниками вооруженных сил есть.
Он не сотрудник ВС
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Очень жаль, но запрет на участие в ОИ действующими сотрудниками вооруженных сил есть.
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А будут ли проверять на нейтралитет израильских спортсменов?
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Неудивительно, что именно спортсмен по прозвищу "Русский танк" был отстранён от игр. Ведь нейтральных танков не бывает.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень жаль, но запрет на участие в ОИ действующими сотрудниками вооруженных сил есть.
Только почему это относится только к России?
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Ответ Олег Кучтраев
Он не сотрудник ВС
Он сотрудник Федеральной службы ВОЙСК национальной гвардии.
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Ответ Viks
Понятно и логично. Участвовал в политическом митинге и лейтенант росгвардии.
И что? Что будем тогда делать со Спортсменами из США, Израиля?
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