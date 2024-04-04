МОК: «Садулаев был признан несоответствующим нейтральному статусу панелью Объединенного мира борьбы»

В МОК прокомментировали недопуск Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру.

С 5 по 7 апреля в Баку пройдет лицензионный олимпийский турнир по борьбе. Сегодня стало известно, что МОК не допустил к соревнованиям двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

«Переадресуем вас к релизу: « был признан несоответствующим (нейтральному статусу) панелью Объединенного мира борьбы», – заявили в пресс-службе МОК.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины