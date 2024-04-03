3+1 от Роналду за тайм, «Локомотив» повел в серии с «Трактором», «Динамо» и «Ростов» идут дальше в Кубке, победа Степановой в коньковом спринте, «Барса» хочет сохранить Хави и другие новости

1. Криштиану Роналду устроил фейерверк в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой»: за тайм забил 3 гола, отдал голевой пас (и сделал еще один ассист, но его не засчитали из-а касания вратаря) и ушел отдыхать уже в перерыве. У 39-летнего форварда 39 (29+10) очков за 24 игры в чемпионате, а всего в 60 матчах за «Аль-Наср» португалец забил 56 голов и сделал 14 ассистов. Пирс Морган уже рассчитывает на новое интервью.

2. «Динамо» победило «СКА Хабаровск» (2:1) в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов, а «Ростов» по пенальти прошел «Химки» (0:0, 7:6 по пенальти). Теперь в розыгрыше Кубка остались лишь клубы РПЛ.

3. «Локомотив» обыграл «Трактор» (5:2) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Зак Фукале получил травму и не доиграл матч – Максим Шалунов в падении въехал в ногу вратаря «Трактора».

4. Вероника Степанова выиграла коньковый спринт в финале Кубка России по лыжам, Сорина – 2-я, Непряева – 3-я. Сергей Ардашев победил в мужской гонке, Горбунов – 2-й, Устюгов – 5-й, Большунов выбыл в полуфинале.

5. СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Романа Ротенберга на 500 тысяч рублей, лига должна вернуть деньги. Клуб опротестует штраф Медведева, сообщает «Матч ТВ».

6. Российские гребцы отказались от участия в отборе к Олимпийским играм в Париже.

7. НХЛ. Александр Овечкин прервал 3-матчевую серию без очков, но его «Вашингтон» проиграл «Баффало» (2:6). Три очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Нью-Джерси» (6:3). Другие результаты – здесь.

8. «Барселона» хочет сохранить Хави из-за его доверия молодым и адаптации под ситуацию клуба. В 2025-м нацелены на трансфер Эрлинга Холанда. Кстати, назначение Хави рассматривает «Аякс».

9. «Ювентус» победил «Лацио» (2:0) в 1-м матче полуфинала Кубка Италии, забили Кьеза и Влахович.

10. НБА. «Голден Стэйт» принимает «Даллас», «Сакраменто» встречается с «Клипперс». Остальные результаты – здесь.

11. Алексей Кудашов остается главным тренером «Динамо». Контракт – на 2 года.

12. Роберт Левандовски не пропустит класико с «Реалом». Его не накажут за то, что он специально получил желтую, так как судья не внес это в протокол.

13. Фигурист Матвей Ветлугин перешел от тренера Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну.

14. Судьям в России запретили работать с тату – их не должны видеть участники матча и зрители. Пирсинг и украшения тоже запрещены.

15. «Ливерпуль» не рассматривает Роберто Де Дзерби как ведущего кандидата на пост тренера. Он был в списке, но мерсисайдцы переключились на других.

16. Okko будет платить за трансляции ЛЧ меньше «Матч ТВ» – 20-25 млн евро за сезон, написал управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.

17. «Фенербахче» пока передумал выходить из турецкой Суперлиги. Вопрос отложен на три месяца.

Цитаты дня.

Твалтвадзе про СССР: «Разрушили великую державу, хотя меняются только фасады, а жители те же. Что, «Единая Россия» – не КПСС?»

Бах о Валиевой: «Даже после решения CAS российское правительство оказало ей особый прием, особую честь. Это действительно ужасно»

Дарья Касаткина: «С огромным удовольствием сыграла бы на Олимпиаде. Для меня это очень важное событие»

Кьеллини о сильнейших партнерах: «Буффон и Роналду. Джанлуиджи – лучший вратарь в истории, а Криштиану – в пантеоне великих»

Татьяна Тарасова: «Пусть Бах следит за своими детьми, а за нами не надо. Валиева – ребенок, которого мы очень любим»

Павлюченко о Реднаппе: «Я кивал, когда он мне объяснял: «Окей, мистер, я understand». Выходил: «#####, че я должен делать, куда бежать?»