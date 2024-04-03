3+1 от Роналду за тайм, «Локомотив» повел в серии с «Трактором», «Динамо» и «Ростов» идут дальше в Кубке, победа Степановой в коньковом спринте, «Барса» хочет сохранить Хави и другие новости
1. Криштиану Роналду устроил фейерверк в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой»: за тайм забил 3 гола, отдал голевой пас (и сделал еще один ассист, но его не засчитали из-а касания вратаря) и ушел отдыхать уже в перерыве. У 39-летнего форварда 39 (29+10) очков за 24 игры в чемпионате, а всего в 60 матчах за «Аль-Наср» португалец забил 56 голов и сделал 14 ассистов. Пирс Морган уже рассчитывает на новое интервью.
2. «Динамо» победило «СКА Хабаровск» (2:1) в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов, а «Ростов» по пенальти прошел «Химки» (0:0, 7:6 по пенальти). Теперь в розыгрыше Кубка остались лишь клубы РПЛ.
3. «Локомотив» обыграл «Трактор» (5:2) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Зак Фукале получил травму и не доиграл матч – Максим Шалунов в падении въехал в ногу вратаря «Трактора».
4. Вероника Степанова выиграла коньковый спринт в финале Кубка России по лыжам, Сорина – 2-я, Непряева – 3-я. Сергей Ардашев победил в мужской гонке, Горбунов – 2-й, Устюгов – 5-й, Большунов выбыл в полуфинале.
5. СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Романа Ротенберга на 500 тысяч рублей, лига должна вернуть деньги. Клуб опротестует штраф Медведева, сообщает «Матч ТВ».
6. Российские гребцы отказались от участия в отборе к Олимпийским играм в Париже.
7. НХЛ. Александр Овечкин прервал 3-матчевую серию без очков, но его «Вашингтон» проиграл «Баффало» (2:6). Три очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Нью-Джерси» (6:3). Другие результаты – здесь.
8. «Барселона» хочет сохранить Хави из-за его доверия молодым и адаптации под ситуацию клуба. В 2025-м нацелены на трансфер Эрлинга Холанда. Кстати, назначение Хави рассматривает «Аякс».
9. «Ювентус» победил «Лацио» (2:0) в 1-м матче полуфинала Кубка Италии, забили Кьеза и Влахович.
10. НБА. «Голден Стэйт» принимает «Даллас», «Сакраменто» встречается с «Клипперс». Остальные результаты – здесь.
11. Алексей Кудашов остается главным тренером «Динамо». Контракт – на 2 года.
12. Роберт Левандовски не пропустит класико с «Реалом». Его не накажут за то, что он специально получил желтую, так как судья не внес это в протокол.
13. Фигурист Матвей Ветлугин перешел от тренера Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну.
14. Судьям в России запретили работать с тату – их не должны видеть участники матча и зрители. Пирсинг и украшения тоже запрещены.
15. «Ливерпуль» не рассматривает Роберто Де Дзерби как ведущего кандидата на пост тренера. Он был в списке, но мерсисайдцы переключились на других.
16. Okko будет платить за трансляции ЛЧ меньше «Матч ТВ» – 20-25 млн евро за сезон, написал управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.
17. «Фенербахче» пока передумал выходить из турецкой Суперлиги. Вопрос отложен на три месяца.
Цитаты дня.
Твалтвадзе про СССР: «Разрушили великую державу, хотя меняются только фасады, а жители те же. Что, «Единая Россия» – не КПСС?»
Бах о Валиевой: «Даже после решения CAS российское правительство оказало ей особый прием, особую честь. Это действительно ужасно»
Дарья Касаткина: «С огромным удовольствием сыграла бы на Олимпиаде. Для меня это очень важное событие»
Кьеллини о сильнейших партнерах: «Буффон и Роналду. Джанлуиджи – лучший вратарь в истории, а Криштиану – в пантеоне великих»
Татьяна Тарасова: «Пусть Бах следит за своими детьми, а за нами не надо. Валиева – ребенок, которого мы очень любим»
Павлюченко о Реднаппе: «Я кивал, когда он мне объяснял: «Окей, мистер, я understand». Выходил: «#####, че я должен делать, куда бежать?»
ООН самая бесполезная организация, они всё время призывают, осуждают, не одобряют, но... никто их в... не ставит. Даже наоборот, многие считают своим долгом, как раз сделать именно так как ООН не просит. Все равно последствий не будет
Ну хоть что-то выигрывает)