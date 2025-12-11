  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «МЮ» операционная прибыль 13 млн фунтов за первый квартал сезона. Выручка снизилась на 2% из-за неучастия команды в еврокубках
3

У «МЮ» операционная прибыль 13 млн фунтов за первый квартал сезона. Выручка снизилась на 2% из-за неучастия команды в еврокубках

У «МЮ» операционная прибыль 13 млн фунтов за первый квартал сезона.

«Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет по итогам первого квартала финансового года-2025/26.

В этом сезоне «МЮ» не участвует в еврокубках, но за первые три месяца клуб получил операционную прибыль в размере 13 миллионов фунтов, тогда как за тот же период прошлого сезона были зафиксированы убытки в размере 6,9 млн.

Общая выручка «Юнайтед» за этот период снизилась на два процента – до 140,3 млн фунтов из-за того, что команда, занимающая 6-е место в АПЛ, не играет в еврокубках.

В отчете говорится, что клуб продолжает «наблюдать последствия программ сокращения операционных расходов и численности персонала, реализованных в течение предыдущего сезона». Компания Ineos совладельца «МЮ» сэра Джима Рэтклиффа курировала масштабную программу сокращения штата, которая была частью более широкой реструктуризации деятельности клуба и привела к расходам в размере 8,6 млн фунтов в первом квартале нынешнего финансового года.

Эта программа, наряду со снижением заработной платы игроков, привела к уменьшению расходов на выплаты сотрудникам за первый квартал на 6,6 млн фунтов по сравнению с предыдущим сезоном – до 73,6 млн.

Доходы «Манчестер Юнайтед» от спонсорства снизились на 9,3% - до 47 млн ​​фунтов. В основном это случилось из-за отсутствия спонсора на тренировочной форме после расторжения сделки с Tezos. Источники в клубе сообщили агентству Press Association, что ведутся «позитивные переговоры» с потенциальными партнерами.

Это также повлияло на снижение выручки от коммерческой деятельности на 1,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года – до 84,2 млн фунтов, в то время как доходы от трансляций упали на 4,5% – до 29,9 млн фунтов, а доходы от матчдэя – на 1,1%, до 26,2 млн фунтов.

В «Манчестер Юнайтед» заявили, что по-прежнему движутся к достижению рекордного дохода – в диапазоне от 640 до 660 млн фунтов за финансовый год.

«Эти впечатляющие финансовые результаты отражают устойчивость «Юнайтед», поскольку мы добиваемся значительных успехов в преобразовании клуба.

Трудные решения, принятые нами в прошлом сезоне, привели к устойчивому снижению затрат и созданию более упорядоченной и эффективной организации, способной обеспечить клубу улучшение спортивных и коммерческих показателей в долгосрочной перспективе.

Это помогло нам инвестировать в наши мужские и женские команды, которые занимают шестое и третье места в Премьер-лиге и Женской Суперлиге соответственно», – заявил гендиректор «МЮ» Омар Беррада.

Что делать с Хаби Алонсо?25980 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
деньги
бизнес
logoпремьер-лига Англия
Джим Рэтклифф
телевидение
Омар Беррада
женский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стадион на 100 000 человек обойдется «МЮ» в 2 млрд фунтов, сообщила операционный директор Рош: «Мы сами заплатим, просьба к правительству – поддержать развитие инфраструктуры»
17 октября, 17:28
Долги «МЮ» превысили 1 млрд фунтов. Клуб взял 105 млн из кредитных денег для летних трансферов
19 сентября, 18:32
«МЮ» должен заплатить 135,8 млн фунтов за уже совершенные трансферы. Кредитная линия клуба увеличена до 350 млн фунтов
19 сентября, 08:15
«МЮ» отказался от съемки документалки о клубе от Amazon за рекордные 10+ млн фунтов. Аморим был против, посчитав, что это будет отвлекать команду
8 июля, 03:59
«Реал» – самый дорогой клуб мира со стоимостью 6,75 млрд долларов. «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «ПСЖ» – 7-й (Forbes)
31 мая, 17:39
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
45 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
10 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
35 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
55 минут назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19