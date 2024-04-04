«Ахмат» принял отставку Ромащенко с поста главного тренера после вылета из Кубка России

Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата».

Главный тренер « » подал в отставку после поражения от «Оренбурга» в четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

«В раздевалке после матча подвели с ребятами краткие итоги игры. Мы пообщались с руководством клуба, я попросил об отставке, президент клуба ее принял.

Думаю, это решение будет правильным, с учетом того, что остается девять матчей до конца сезона.

Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции. Также надеюсь, что этот шаг пойдет на пользу команде, и за счет новых эмоций удастся решить задачу в этом тяжелом сезоне», – сказал Ромащенко.

Клуб подтвердил отставку 50-летнего специалиста.

«Мы благодарим Мирослава Юрьевича за работу в клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере.

Информация о том, кто будет готовить команду к предстоящей игре с «Локомотивом», будет объявлена дополнительно», – говорится в сообщении грозненцев.

Ромащенко, многолетний ассистент Станислава Черчесова, возглавил «Ахмат» в августе 2023 года.

Команда из Грозного проиграла два матча подряд в Мир РПЛ и занимает 12-е место, имея 20 очков, после 21-го тура.