«Ахмат» принял отставку Ромащенко с поста главного тренера после вылета из Кубка России

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат отставки Мирослав Ромащенко Футбол

Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата».

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подал в отставку после поражения от «Оренбурга» в четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

«В раздевалке после матча подвели с ребятами краткие итоги игры. Мы пообщались с руководством клуба, я попросил об отставке, президент клуба ее принял.

Думаю, это решение будет правильным, с учетом того, что остается девять матчей до конца сезона.

Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции. Также надеюсь, что этот шаг пойдет на пользу команде, и за счет новых эмоций удастся решить задачу в этом тяжелом сезоне», – сказал Ромащенко.

Клуб подтвердил отставку 50-летнего специалиста.

«Мы благодарим Мирослава Юрьевича за работу в клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере.

Информация о том, кто будет готовить команду к предстоящей игре с «Локомотивом», будет объявлена дополнительно», – говорится в сообщении грозненцев.

Ромащенко, многолетний ассистент Станислава Черчесова, возглавил «Ахмат» в августе 2023 года.

Команда из Грозного проиграла два матча подряд в Мир РПЛ и занимает 12-е место, имея 20 очков, после 21-го тура.

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23 комментария
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Очень жаль, надеялся, что выведет Ахмат в пердив
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Пора уже ставить тренером Адама Кадырова.👍
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Жаль, что отставку Галактионова не приняли. Мог бы быть уникальный случай, когда встретились две команды, которые сменили тренеров перед матчем
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Ответ 16TH STATE
Очень жаль, надеялся, что выведет Ахмат в пердив
Вывел бы стопудов, если б не ушёл!
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Не знаю, про чай не скажу, но редко когда отставка тренера по ходу сезона приводила к исправлению места в турнирной таблице. Конечно, такое бывало и не раз, что лишь подтверждает правило, есть реаниматоры, а есть тренеры на перспективу и в долгую.
И тут ошибиться легко.
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Ответ Человек_Легенда
Ну надеюсь Ахмат в ФНЛ уедет
Вообще прекратит существование
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Кто там следующий по очереди, Шалимов, Евсеев?
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Видимо Черчесова уже подписал кто-то, вот и Ромащенко к нему и вернулся.
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Ответ Антон Фалафель
Пора уже ставить тренером Адама Кадырова.👍
Будут вместе с ротеном в игрушки играть, пока не накроется их лафа. Старикан же не вечный
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Талалаев.
Этого п... в Химках видал! Он при деле
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Ответ Ковид 07.10.52
Видимо Черчесова уже подписал кто-то, вот и Ромащенко к нему и вернулся.
В бистро Ромашка)
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Ну надеюсь Ахмат в ФНЛ уедет
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Ивич, вон свободен.
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Еще один псевдотренер
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Ахмат и смена тренеров это так же обыденно как награда Адаму Кадырову.
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Ха, было бы интересно, если бы Локо тренера уволил, и команды подошли без главных друг к другу))
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Ответ shab71
Ивич, вон свободен.
Ахмат в РПЛ не нужен, а с Ивичем есть шанс остаться
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Ответ selso99
Кто там следующий по очереди, Шалимов, Евсеев?
Талалаев.
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Стас САламыч выручай?
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