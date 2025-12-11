Глава рабочей группы Белого дома по проведению ЧМ не думает, что турнир будет зациклен на политике Трампа: «Президент будет рад людям самых разных политических взглядов»

В Белом доме высказались о связи личности Дональда Трампа с ЧМ-2026.

Глава рабочей группы Белого дома по проведению чемпионата мира-2026 Эндрю Джулиани высказался о том, в каком историческом контексте пройдет турнир.

Ранее президент США Дональд Трамп получил премию мира ФИФА .

– Как и все, что связано с президентом, это вызвало неоднозначную реакцию и мнения. Демократы выступили в социальных сетях и заявили, что Трамп не смог получить Нобелевскую премию мира, поэтому ФИФА придумала для него такую премию. Есть ли какое-нибудь понимание того, что не стоит делать чемпионат мира слишком зацикленным на политике Трампа, чтобы от него получили удовольствие все в США? Или просто существует мнение, что все должны поддерживать президента?

– Прежде всего, я думаю, что мир [между странами] должен выходить за рамки политики. Он должен выходить за рамки красного и синего (цвета Республиканской и Демократической партий США – Спортс’’). Мы должны чествовать любого президента, который способен принести мир в страны, которые не смогли достичь его раньше.

Это показывает близорукость демократов, которые выставляют политический аспект на первый план в тот момент, когда президент Трамп делает все возможное не просто для спасения жизней, а для спасения миллионов жизней по всему миру.

Что касается зацикленности чемпионата мира на политике Трампа, то я не думаю, что это соответствует действительности. В нашей стране наступил такой момент, когда многие люди хотят прославлять историю Соединенных Штатов Америки, верят в американскую исключительность, верят в то, что внимание следует обратить на первые 250 лет истории нашей страны, и чемпионат мира по футболу является важной частью этого.

Тот факт, что турнир должен пройти в год нашего 250-летия, был важной частью обсуждений при подаче заявки на проведение соревнования. Президент Трамп олицетворяет это.

Президент Трамп в первую очередь олицетворяет тот факт, что нам, американцам, больше не нужно извиняться за какие бы то ни было несовершенства в истории нашей страны. Мы можем взглянуть на общую работу за последние 250 лет и на то, что Америка сделала для западной цивилизации, и по-настоящему отдать должное этому великому американскому достижению.

Я знаю, что президент, безусловно, будет рад людям самых разных политических взглядов, которые захотят продемонстрировать величие Америки вместе с ним, – сказал Джулиани.

