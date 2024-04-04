Задержан глава БК «Мелбет» Ляпустин. Ему грозит до 15 лет тюрьмы (РБК)

Теги премьер-лига Россия происшествия Первая лига Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки

Глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан полицией.

По информации РБК, следствие уже ходатайствовало об аресте Ляпустина. В Тверской районный суд Москвы поступил материал на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Главе БК «Мелбет» вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

Ляпустин – гендиректор компании «Мелофон», владеющей доменом Melbet.ru. Собеседники РБК называют его одним из ключевых персонажей на рынке букмекерских компаний.

«Мелбет» – титульный партнер Первой лиги. В 2023 году выручка букмекера составила 24,39 млрд рублей.

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90 комментариев
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Ответ jntvk7ftxc
Копни любого бука, найдешь мошенничество. Хватит поощрять лудоманию, безумие просто
Готов поставить, что ты прав!
+194
-4
+190
Копни любого бука, найдешь мошенничество. Хватит поощрять лудоманию, безумие просто
+202
-19
+183
Какой кэф на 10,5 меньше?????!
+97
-2
+95
Ответ Peter Parker
Готов поставить, что ты прав!
Приму 3 к 1
+64
-3
+61
Видимо, вовремя не поделился с кем надо
+79
-19
+60
Ответ Роман Грожан
а как теперь будет называться мелбет первая лига...?(
заМЕЛи БлЕТ первая лига
+50
0
+50
Да надо прекращать этот беспредел с букмекерами. Пользуются ситуацией с еврокубками, пролезли уже во все уголки российского спорта.

25 лярдов выручки только у мелбета. Страшно представить, сколько у винлайнов, лиг ставок, 1хбетов и прочих более раскрученных.

Буки - зло!
+61
-11
+50
Ответ Edgars Skaubits
Комментарий скрыт
На альтруистических началах работаем, а стоило бы за комменты со "100 и более плюсами" что-то платить) Многие ради комментов заходят.
+47
-3
+44
Ответ jntvk7ftxc
Копни любого бука, найдешь мошенничество. Хватит поощрять лудоманию, безумие просто
Не думаю, что государство решилось взяться за главу Мелбета из альтруистичных убеждений. Скорее это просто еще одна компания, которая сменит владельца на выходца из «новой элиты»
+27
-1
+26
всех буков надо проверить... и хватит их рекламировать на тв активно...
+25
-3
+22
Ответ jntvk7ftxc
Копни любого бука, найдешь мошенничество. Хватит поощрять лудоманию, безумие просто
копни любого депутата, мэра, министра, зам. министра, силовика в звании выше капитана, директора школы, можно продолжать долго...
+20
-1
+19
Ответ jntvk7ftxc
Копни любого бука, найдешь мошенничество. Хватит поощрять лудоманию, безумие просто
Копни Фонбет, а там зять Мишустина.😏😏😏😏😏😏
+15
-1
+14
Ответ jntvk7ftxc
Копни любого бука, найдешь мошенничество. Хватит поощрять лудоманию, безумие просто
БК еще куда не шло, сейчас эпидемия онлайн казино. С которой правительство никак не борется, а рекламщиков этого скама (Крид) еще и приглашают выступать перед школьниками или становиться амбассадором Игр Будущего.
+11
0
+11
Отличная новость. Контора мошенников, не выплачивают честные выигрыши.
+12
-3
+9
Выручка 24 лярда. И это только у одной из этих шарашкиных контор. А сколько в целом народ у них бабла теряет страшно представить.
+10
-1
+9
Авторы спортс, интересно, в состоянии журналистское расследование провести внутренней кухне буков, хватит ли компетенций?
+7
-1
+6
Ответ Алмаз Фахрутдинов
Авторы спортс, интересно, в состоянии журналистское расследование провести внутренней кухне буков, хватит ли компетенций?
Какая связь между авторами спортса и журналистикой?
+5
0
+5
Ответ Человек_Легенда
Да надо прекращать этот беспредел с букмекерами. Пользуются ситуацией с еврокубками, пролезли уже во все уголки российского спорта. 25 лярдов выручки только у мелбета. Страшно представить, сколько у винлайнов, лиг ставок, 1хбетов и прочих более раскрученных. Буки - зло!
Это вы ещё в деятельности банков не копались :) Столько народа на кредиты подсадить - вот уж где чёрная карма :)
+8
-3
+5
А где коэффициенты на то что сядет или нет?
+4
0
+4
Передел рынка
+6
-2
+4
Ляпустин, готовь лям капустин..
+5
-1
+4
Он явно не один такой в этой сфере))
+3
0
+3
Буки - те ещё жлобы. Имеют лярды и самая отвратная реклама, по сути анти-реклама. Единственный позитив.
+3
0
+3
Пожалуйста поясните, в чём КОНКРЕТНО состоит мошенничество этой конторы?
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Бервинов
А в чем банки виноваты? Лудомания - понятно, желание выиграть пересиливает здравый смысл, но кредиты тебя никто брать не заставляет, и банк действует согласно договору, который подписываешь ты и только ты
Пфф, а желание купить новый айфончик, который ты не можешь себе позволить, не пересиливает здравый смысл? Или банки не суют везде свою рекламу?)) у меня в банковском приложении пуши с приходами и тратами денег с карты - только платные. Зато их предложения кредитов и прочей хрени - по 3 штуки в день, и отключить их невозможно
+2
0
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Ответ Роман Грожан
а как теперь будет называться мелбет первая лига...?(
СИЗО-МЕЛБЕТ-Первая лига
Или просто "Лучшая лига"
+2
0
+2
За буками всегда стоял какой-нибудь полукриминал во все времена. Напрямую или косвенно, но непременнно.
+2
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1х, 1хставка, мелбет, все их турецкие клоны, все это гребаные аферисты. Вспомните как блочили всех игроков и двадцать видов справок надо было собрать, в том числе из дурки, что ты не пришибленный. Издевались над попанам. Почему только так долго им давали работать
+3
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А нефиг конкурировать с зятем премьера. В 90е за такое стреляли, рад должен быть, что сядет
+3
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+2
Туда его и всех остальных букмекеров
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