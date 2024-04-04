Задержан глава БК «Мелбет» Ляпустин. Ему грозит до 15 лет тюрьмы (РБК)

Глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан полицией.

По информации РБК, следствие уже ходатайствовало об аресте Ляпустина. В Тверской районный суд Москвы поступил материал на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Главе БК «Мелбет» вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

Ляпустин – гендиректор компании «Мелофон», владеющей доменом Melbet.ru. Собеседники РБК называют его одним из ключевых персонажей на рынке букмекерских компаний.

«Мелбет» – титульный партнер Первой лиги. В 2023 году выручка букмекера составила 24,39 млрд рублей.

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