18-летний Педро прибил «Спартак», рекорд Кучерова в НХЛ, «Металлург» повел в серии с «Авто», победы «Сити» и «Арсенала», Большунов и Степанова выиграли пасьют, «Байер» в финале Кубка Германии и другие новости
1. «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в 1-м матче полуфинала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Педро сделал дубль, Угальде забил дебютный гол за красно-белых. ЦСКА обыграл «Балтику» (1:0) благодаря голу Давилы ударом через себя от перекладины, а «Урал» выбил «Локомотив» (1:0) и вышел в полуфинал Кубка второй раз подряд.
Михаил Галактионов по такому поводу хочет подать в отставку с поста тренера «Локо», а клуб намерен оставить его до лета.
2. «Металлург» повел 1-0 в серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом», выиграв 2:1 в первом матче.
3. В АПЛ «Манчестер Сити» забил 4 гола «Астон Вилле» (хет-трик сделал Фил Фоден, а Эрлинг Холанд провел матч на лавке), а «Арсенал» победил «Лутон».
4. Александр Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России, Устюгов – 2-й, Митрошин – 3-й. Вероника Степанова победила в женском пасьюте.
5. СКА подпишет контракты с игрока ЦСКА Сергеем Плотниковым и Михаилом Григоренко на 4 года, сообщает «Матч ТВ».
6. Экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков стал исполнительным директором РПЛ.
7. МОК не будет требовать от россиян и белорусов носить единую нейтральную форму на Олимпиаде в Париже.
8. НХЛ. Никита Кучеров обновил свой рекорд по очкам (130) среди россиян за сезон и помог «Тампе» обыграть «Торонто» (4:1). Артемий Панарин набрал 1+1 в матче с «Нью-Джерси» (4:3) и вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон. Другие результаты – здесь.
9. Экс-главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса задержали в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы и доставили в суд для дачи показаний по делу о коррупции. После допроса его отпустили.
10. НБА. «Бостон» выиграл у «Оклахомы», «Финикс» встречается с «Кливлендом». Остальные результаты – здесь.
11. «Газпром» не стал продлевать контракт с Олимпийским комитетом России.
12. «Байер» в 5-й раз вышел в финал Кубка Германии и сыграет с «Кайзерслаутерном». В полуфинале разгромили «Фортуну» – 4:0. А «ПСЖ» встретится с «Лионом» в финале Кубка Франции.
13. Майкл Джордан – третий в рейтинге знаменитостей-миллиардеров по версии Forbes.
14. Ханс-Дитер Флик «безумно» хочет возглавить «Барселону». Он уже думает о тактических изменениях.
15. «Трабзонспор» проведет 6 матчей без зрителей из-за нападения фанатов на игроков «Фенербахче». Клуб из Трабзона раскритиковал федерацию: «К черту такое правосудие! Подавайте в отставку!»
16. Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустит шесть недель из-за проблем со спиной, пишет Diario Sport.
Цитаты дня.
Мостовой о матче «Спартак» – «Зенит»: «Не буду смотреть, наверное – какой смысл, если никто не вылетает? Не понимаю, в чем прелесть такого формата Кубка»
Чикунова не поедет на Олимпиаду: «И нейтральный статус не буду получать. Это позор для МОК выставлять такие условия, выбор без выбора»
Анна Щербакова: «У меня была установка, что человек, выигравший Олимпиаду, до конца жизни самый счастливый. Но я столкнулась с обратной историей»
Зобнин о «Зените»: «Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими. Без обид питерским – мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее»
Глава Крыма Сергей Аксенов: «Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду не поедут. МОК предал олимпийские принципы»
Абаскаль после 1:2 с «Зенитом»: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца. В первом тайме «Спартак» был великолепен, но мы не можем играть два разных тайма»
Топовый поц
полное доминирование в первом тайме, импотенция -во втором.