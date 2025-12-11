Шлоттербек после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Каждый в «Боруссии» играл сам по себе. Игроки, вышедшие на замену, теряли все мячи. Нужно выиграть оба оставшихся матча, иначе вылетим из топ-8»

Нико Шлоттербек раскритиковал партнеров по «Боруссии» за игру с «Буде-Глимт».

Защитник дортмундской «Боруссии » Нико Шлоттербек выразил недовольство игрой своих партнеров по команде в матче с «Буде-Глимт » в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:2).

«Я говорил об этом в перерыве: после того, как мы повели в счете 1:0, мы начали играть крайне небрежно, с невероятно неудачными первыми касаниями. Каждый играл сам по себе. Игроки, которые вышли на замену, теряли все мячи. Надо было снимать вопросы о победителе, а мы этого не сделали. Мы могли набрать 13 очков, и я думаю, что некоторые не осознавали, насколько это важно. Вот почему это не просто обидно, а очень плохо.

Когда вы выходите на поле на 60-й минуте, я ожидаю 30 минут полной отдачи. Убить интригу в игре – это вопрос твоего уровня. Если ты этого не делаешь, а затем соперник сравняет счет после вбрасывания, когда ты не выбил мяч, это значит, что ты сыграл недостаточно хорошо.

Это не может быть нашим стандартом. Особенно учитывая, что это домашняя игра. Мы сделали недостаточно. Я думаю, некоторые не осознавали, насколько важна эта игра.

Теперь нужно выиграть оба [оставшихся] матча, иначе мы снова вылетим из топ-8. Нам предстоит еще две игры, и все будут жаловаться, что они слишком много играют», – сказал Шлоттербек в интервью DAZN.