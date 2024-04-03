Турнир претендентов. 1-й тур. Непомнящий сыграет с Абасовым, Каруана против Накамуры и другие партии

Теги результаты турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Алиреза Фируджа Сантош Видит Рамешбабу Прагнанандха Гукеш Доммараджу Ниджат Абасов Шахматы

4 апреля в Торонто стартует шахматный турнир претендентов.

В первом туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

1-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США)

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия)

Алиреза Фируджа (Франция) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Доммараджу Гукеш (Индия) – Сантош Видит (Индия)

Турнирное положение: Каруана, Накамура, Абасов, Непомнящий, Фируджа, Прагнанандха, Гукеш, Видит – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

Расписание турнира претендентов по шахматам в Торонто

2 комментария
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Ответ boombox76
Плохой жребий. В первом туре надо обязательно Яну побеждать.
ну если Абасова 2500+ не выигрывать, то и делать в этом турнире нечего
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Плохой жребий. В первом туре надо обязательно Яну побеждать.
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