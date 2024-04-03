Турнир претендентов. 1-й тур. Непомнящий сыграет с Абасовым, Каруана против Накамуры и другие партии
4 апреля в Торонто стартует шахматный турнир претендентов.
В первом туре россиянин Ян Непомнящий сыграет с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.
Турнир претендентов
Торонто, Канада
1-й тур
Начало партий – 21:30 по московскому времени.
Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США)
Ниджат Абасов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия)
Алиреза Фируджа (Франция) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Доммараджу Гукеш (Индия) – Сантош Видит (Индия)
Турнирное положение: Каруана, Накамура, Абасов, Непомнящий, Фируджа, Прагнанандха, Гукеш, Видит – по 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.