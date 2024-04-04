Борца Абдулрашида Садулаева по решению МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру в Баку

Абдулрашид Садулаев не выступит на турнире в Баку, где разыграют квоты на Олимпиаду.

Как сообщает Федерация спортивной борьбы России (ФСБР), 3 апреля Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) заблокировал двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву возможность бороться на соревнованиях за несколько дней до старта.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев.

Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в «Афине» у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки – в Баку выступит Алихан Жабраилов.

Я хочу подчеркнуть – решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся», – сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Ранее Садулаева не впустили в Румынию по шенгенской визе для выступления на чемпионате Европы.

В марте 2022-го Садулаев принимал участие в митинге-концерте в «Лужниках». МОК в критериях допуска до Парижа-2024 прописал, что будет отслеживать участие российских спортсменов в демонстрациях и политических мероприятиях.