Борца Абдулрашида Садулаева по решению МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру в Баку

Теги МОК вольная борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Абдулрашид Садулаев UWW Борьба

Абдулрашид Садулаев не выступит на турнире в Баку, где разыграют квоты на Олимпиаду.

Как сообщает Федерация спортивной борьбы России (ФСБР), 3 апреля Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) заблокировал двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву возможность бороться на соревнованиях за несколько дней до старта.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев.

Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в «Афине» у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки – в Баку выступит Алихан Жабраилов.

Я хочу подчеркнуть – решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся», – сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Ранее Садулаева не впустили в Румынию по шенгенской визе для выступления на чемпионате Европы.

В марте 2022-го Садулаев принимал участие в митинге-концерте в «Лужниках». МОК в критериях допуска до Парижа-2024 прописал, что будет отслеживать участие российских спортсменов в демонстрациях и политических мероприятиях.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну вы все равно должны ехать. Плевать что о вас вытирают ноги. Ведь это самое важное для спортсмена выступать на международных соревнованиях. Даже если он весь опплеванный стоит)))))
+8
-2
+6
Очень жаль. Их заруба со Снайдером была интересной и интригующей.
+4
0
+4
Ещё бы, тут и Абдул и Рашид, ну куда двое то поедут
+2
-1
+1
Наверное, в документе о недопуске указана причина такого решения. Хочется её узнать, хотя бы для тех нейтралов, кто планирует поехать в Париж.
+2
-1
+1
Интересно, что такое "псевдопроверка" и в чем она заключалась?
Результаты будут обнародованы?
+1
0
+1
кто вообще такие МОК, чтобы что-то решать? их задача - организовать мероприятие, чтобы у спортсменов в олимпийской деревне полотенца были чистые. какая то шараш-контора, чьи функции должны быть на уровне завхоз-прораб, ставит себя выше спортсменов
+2
-1
+1
Это еще цветочки, будут снимать прямо с пьедестала по требованию украинцев
+2
-2
0
Ответ WilJkeee
Ещё бы, тут и Абдул и Рашид, ну куда двое то поедут
Очень остроумно, человек ты у шлёпок😁😁😁
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий