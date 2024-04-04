Елена Вяльбе: «Для меня Томас Бах – реальная мразь. Его папа во время ВОВ стрелял в русских»
Глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе назвала главу МОК Томаса Баха «мразью».
— Томас Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, которые могли повлечь за собой санкции и недопуск на Олимпийские игры в Париже.
— Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона.
Ни для кого не секрет, что во время войны (Великой Отечественной войны) его папа стрелял в русских. Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку, — заявила Елена Вяльбе.
Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт
Елена Валерьевна, вопрос то ведь даже не в этом, вопрос в том, подаст ли Вам кто-нибудь руку из МОК при встрече, после того, что Вы наговорили за последние два года.
Кстати, маленькая справка, Томас Бах был избран главой МОК в 2014 году, после этого, Вы и Ваша команда были на зимних олимпийских играх 2018 и 2022 года и Вас ничего не остановило и судя по Вашему высказыванию, Вы готовы были пожать руку (или даже пожимали), несмотря на то, что по Вашим же словам: " его папа стрелял в русских".
То есть, в 2018 и 2022 году (до 24 февраля) было норм, и выступление не под национальным флагом было норм, а сейчас нет?
Интересно, Вяльбе пожмет ему за это руку?)))