Елена Вяльбе: «Для меня Томас Бах – реальная мразь. Его папа во время ВОВ стрелял в русских»

Глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе назвала главу МОК Томаса Баха «мразью».

— Томас Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, которые могли повлечь за собой санкции и недопуск на Олимпийские игры в Париже.

— Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона.

Ни для кого не секрет, что во время войны (Великой Отечественной войны) его папа стрелял в русских. Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку, — заявила Елена Вяльбе.

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