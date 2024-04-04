Елена Вяльбе: «Для меня Томас Бах – реальная мразь. Его папа во время ВОВ стрелял в русских»

Теги МОК Елена Вяльбе Томас Бах Матч ТВ натив брань Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе назвала главу МОК Томаса Баха «мразью».

— Томас Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, которые могли повлечь за собой санкции и недопуск на Олимпийские игры в Париже.

— Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона.

Ни для кого не секрет, что во время войны (Великой Отечественной войны) его папа стрелял в русских. Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку, — заявила Елена Вяльбе. 

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А есть один глава региона который убил первого русского в 16 лет. Как с ним то быть? Ему то хоть пожмет или будет принципиальной до конца)
+99
-3
+96
Фляга уже не просто потекла, она скорее вся вытекла
+70
-13
+57
"Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку"
Елена Валерьевна, вопрос то ведь даже не в этом, вопрос в том, подаст ли Вам кто-нибудь руку из МОК при встрече, после того, что Вы наговорили за последние два года.
Кстати, маленькая справка, Томас Бах был избран главой МОК в 2014 году, после этого, Вы и Ваша команда были на зимних олимпийских играх 2018 и 2022 года и Вас ничего не остановило и судя по Вашему высказыванию, Вы готовы были пожать руку (или даже пожимали), несмотря на то, что по Вашим же словам: " его папа стрелял в русских".
То есть, в 2018 и 2022 году (до 24 февраля) было норм, и выступление не под национальным флагом было норм, а сейчас нет?
+51
-4
+47
Надо полностью прекратить контакты с немцами, австрийцами (их деды стреляли в наших во время ВОВ), французами (их прапрапрадеды стреляли в наших при Наполеоне), и, видимо, со всеми азиатами, потому что они потомки монголов, Чингисхана. Осталось найти потомков половцев и печенегов...
+40
-5
+35
Ответ Veles3101
А есть один глава региона который убил первого русского в 16 лет. Как с ним то быть? Ему то хоть пожмет или будет принципиальной до конца)
Я уверен в принципиальности Вяльбе. Она не будет пожимать руку почетному стоматологу! А сразу упадет на колени перед ним
+27
-1
+26
"Андрюха, по коням, у нас клиент, возможно дурка"
+21
-3
+18
"Томас Бах после этого реальная мразь". Хотелось бы напомнить Вяльбе с короткой памятью, что Бах является кавалером российского ордена Почета и человеком немало сделавшим, чтобы замять все допинговые скандалы после 14 года. Так что тогда дружбе с Бахом никакой его папа не мешал.
+19
-2
+17
Один Дон из Грозного в чеченскую тоже стрелял в русских)
Интересно, Вяльбе пожмет ему за это руку?)))
+18
-2
+16
Да с Бахом то всё понятно. Только несколько лет назад с ним чуть ли не лобызались...
+16
-2
+14
С такой риторикой Елене Валерьевне давно в МИДе надо работать
+18
-4
+14
Подскажите, пожалуйста, как убрать из своих новостей: Вяльбе, Захарову, Салихову, Рудковскую и прочих? Есть какой то фильтр?
+14
0
+14
те, кто 25-30 лет назад стрелял в русских, сейчас ходят со званием "Герой России" и имеют автопарк в миллиарды рублей, про них Вяльбе ничего не хочет сказать?
+17
-4
+13
Ответ Ебздрогыч
Фляга уже не просто потекла, она скорее вся вытекла
Старческий кризис, дальше будет только хуже
+13
-3
+10
Ответ Ебздрогыч
Надо полностью прекратить контакты с немцами, австрийцами (их деды стреляли в наших во время ВОВ), французами (их прапрапрадеды стреляли в наших при Наполеоне), и, видимо, со всеми азиатами, потому что они потомки монголов, Чингисхана. Осталось найти потомков половцев и печенегов...
Тогда и потомков участников гражданской войны добавьте в список. Там обе стороны стреляли в русских.
+9
0
+9
Ответ Potapson
Да с Бахом то всё понятно. Только несколько лет назад с ним чуть ли не лобызались...
И папа Баха 7 лет назад в русских не стрелял )))
+8
0
+8
Вот у Шварценеггера, к примеру, папа служил в SA, штурмовал Ленинград. Всё, Елена, "Терминатор" - мерзкая русофобская поделка?
+9
-2
+7
Птицы - потомки динозавров. А динозавры ели древних млекопитающих, потомками которых являются люди. Птицы - реальные мрази.
+8
-1
+7
Эх, копнуть бы генеалогическое древо этой хабалки! Мне кажется, там найдутся людишки из НКВД и чк, которые тоже стреляли в русских
+5
0
+5
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Какая-та новая методичка? Главные аргумент "ты школьник", читаю комментарии и "Школьник" самое популярное слово на форуме
+6
-2
+4
Тут не про скудоумие и не нанизывание всех событий на ось двойных стандартов и со стороны МОК и наших спортивных функционеров за всё время санкций и затянувшегося конфликта. Здесь прежде всего про элементарные Логику и Здравомыслие. В данном случае и относительно конкретного высказывания конечно же не то чтобы логика "женская", но типичного махрового конъюнктурщика. Больше нечего сказать
+4
-1
+3
Спортсмен, хороший спортсмен, еще не значит мыслящий, образованный человек. Уберите её от микрофона - это же позор и мерзость речи!
+6
-3
+3
Ответ tyabs
лол. как они могут быть предателями, если их тоже сначала захватили?
Не спорь. У них все предатели. Это уже не вылечить. Вокруг одни враги - так проще жить.
+3
0
+3
И тут как ***** всплыл последний аргумент ....
+4
-1
+3
Ответ Артур Сергеевич
Подскажите, пожалуйста, как убрать из своих новостей: Вяльбе, Захарову, Салихову, Рудковскую и прочих? Есть какой то фильтр?
икону надо мощную перед монитором поставить
+3
0
+3
Мяльбе в отрезвитель
+8
-6
+2
Когда нет аргументов.....
+4
-2
+2
Ответ Veles3101
А есть один глава региона который убил первого русского в 16 лет. Как с ним то быть? Ему то хоть пожмет или будет принципиальной до конца)
тому не жмут, перед ним сразу становятся на колени и... извиняются
+3
-1
+2
и кстати. не знаю, мразь Бах или нет. не знаком с ним лично, чтобы такие выводы делать. но музыка у него потрясающая
+3
-1
+2
Свистит фляга. Несколько лет назад с ним чуть ли не в дёсны трескались и руки пожимали
+7
-5
+2
Кто обзывается - тот сам так называется (с)
+4
-2
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий