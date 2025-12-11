  • Спортс
  Клаудио Маркизио: «Следуйте примеру Роналду, а не Месси. Криштиану уже был звездой, но прогрессировал и работал еще больше, а Лео – талант от Бога, который мог почти не тренироваться»
Клаудио Маркизио: «Следуйте примеру Роналду, а не Месси. Криштиану уже был звездой, но прогрессировал и работал еще больше, а Лео – талант от Бога, который мог почти не тренироваться»

Клаудио Маркизио: берите пример с Роналду, а не с Месси.

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио сравнил форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«В 2018-м [с приходом Роналду в «Юве»] было много давления на команду, но в то же время царила атмосфера волнения и радости. Казалось бы, мы в «Ювентусе», где привыкли к приходу великих чемпионов, но та атмосфера в раздевалке...

Я до сих пор помню тот момент. Мы с Бардзальи были в раздевалке, мы видели в команде Тевеса и других чемпионов. Но Криштиану заставил всех думать: «Скоро у нас появится суперзвезда».

Следуйте примеру Роналду. Если нужно найти в игроке что-то, что поможет вам стать великим чемпионом, следуйте примеру Криштиану, а не Месси.

Почему? Он уже был звездой, но прогрессировал еще больше. Он очень много работал, чтобы стать тем, кем он является сейчас. А другой [Месси] был талантом, благословленным Господом, который мог почти не тренироваться», – рассказал Маркизио в интервью La Gazzetta dello Sport.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: A Bola
