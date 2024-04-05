Кучеров набрал 1+2 с «Монреалем» и сохранил отрыв в гонке бомбардиров. У него 133 очка против 130 у Маккиннона и 126 у Макдэвида

Теги рейтинги Монреаль Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров набрал 1+2 с «Монреалем» и сохранил отрыв в гонке бомбардиров.

Форвард «Тампы» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (7:4). 

На счету россиянина 133 (43+90) очка в 75 играх. Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров и отрыв от идущего вторым Нэтана Маккиннона из «Колорадо», сегодня тоже набравшего 3 (1+2) очка – в матче с «Миннесотой» (5:2). 

В активе канадца 130 (48+82) очков в 76 играх. На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 126 (29+97) очков в 72 играх. 

До окончания регулярки «Лайтнинг» осталось провести 6 матчей (Кучеров пропустил 1 игру по ходу сезона), «Эвеланш» – 6 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 8 (Макдэвид пропустил 2 игры по ходу сезона). 

При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» еще дважды сыграют друг против друга, в том числе в заключительном матче регулярки. 

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

Сегодня Кучеров (20:38, 6:28 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также отметился 1 блоком, 1 силовым приемом и 1 перехватом. 

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
помню во времена праймового Малкина мы восхищались его результативностью, мощью и эстететикой. Смотрю на Кучерова и понимаю, что он на голову сильней Женьки.
+30
-2
+28
Огненный Куч!
Солидный набрал ход, штампует очки как на конвейере, тьфу-тьфу не сглазить. Очень уж хочется, чтоб взял Арта. Удачи в оставшихся матчах!
+20
0
+20
Гонка огонь, 6 очков за сутки, а там поджимают уже
+17
0
+17
Ответ mold1992
"При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» еще дважды сыграют друг против друга, в том числе в заключительном матче регулярки." - могут скатать 10-9 и по 8 очков лидерам, чтобы Кучу не отдать первое место
Именно об этом команды и думают сейчас - чтобы не отдать Кучу первое место.
+14
0
+14
Минутка занимательной статистики)
Кто больше всех набрал против топ команд?
За основу брал 6 лучших команд от востока и запада) Думаю все согласятся что эти 12 команд лучшие на данный момент в НХЛ.
а теперь к статистике:
Кучеров 28 матчей - 59 очков
Маккиннон 23 матча - 30 очков
Макдэвид 24 матча - 31 очко
У кого еще остались вопросы кто должен взять Харт?)

А теперь кто больше всех шакалит против "донных" команд?
За основу брал 8 худших команд в лиге)
Кучеров 19 игр - 32 очка
Маккиннон 23 игры - 43 очка
Макдэвид 19 игр - 32 очка
+11
-1
+10
с.ка,Мак не отпускает,тоже могёт
+7
0
+7
как же хочется, чтобы 100 передач разменял
+7
0
+7
Вместо Мака - Кучеров. И точка :)
+6
0
+6
Никита, нужно 150+!
+6
0
+6
Вот это заруба, тут даже 3-4 очка за матч не гарантируют отрыв.
+6
0
+6
Ответ Злой Евгенатор
помню во времена праймового Малкина мы восхищались его результативностью, мощью и эстететикой. Смотрю на Кучерова и понимаю, что он на голову сильней Женьки.
Ну не прям уж на голову.
+6
0
+6
Ответ Культура не космос
с.ка,Мак не отпускает,тоже могёт
Его шайба в 3м периоде была вовсе необязательной )))
+5
0
+5
Ответ keylargo
Ну насчет шакалить - вровень идут солдаты
Тут да) но Маккиннон пока с хорошим таким отрывом)
Меня больше удивляет почти 2-х кратное преимущество у Никиты против топ-команд)
+5
0
+5
Ответ mold1992
"При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» еще дважды сыграют друг против друга, в том числе в заключительном матче регулярки." - могут скатать 10-9 и по 8 очков лидерам, чтобы Кучу не отдать первое место
А чего не 50-49 счёт?
+2
0
+2
Ответ Артем Посохин
как же хочется, чтобы 100 передач разменял
Согласен . Полтинник шайб разменивали десятки игроков , а 100 передач эта единицы. На одной руке уместятся .
+1
0
+1
Ответ Vasilka7777
Минутка занимательной статистики) Кто больше всех набрал против топ команд? За основу брал 6 лучших команд от востока и запада) Думаю все согласятся что эти 12 команд лучшие на данный момент в НХЛ. а теперь к статистике: Кучеров 28 матчей - 59 очков Маккиннон 23 матча - 30 очков Макдэвид 24 матча - 31 очко У кого еще остались вопросы кто должен взять Харт?) А теперь кто больше всех шакалит против "донных" команд? За основу брал 8 худших команд в лиге) Кучеров 19 игр - 32 очка Маккиннон 23 игры - 43 очка Макдэвид 19 игр - 32 очка
Ну насчет шакалить - вровень идут солдаты
+2
-1
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Как же надоел Маккиннон! Кучеров делает 1+2 и этот хрен тут же отвечает 1+2.
Дальше пойдут топ команды...Эдмонтон 2 раза, Даллас, Виннипег, Вегас... с огромной вероятностью там статистика то и просядет...с топами Маккиннон в этом сезоне набирал больше 3-х очков всего 2 раза)
+1
0
+1
Идет по графику 143 (46+97) за сезон.
0
0
0
Ответ Dan Boyle
Его шайба в 3м периоде была вовсе необязательной )))
Для него это сезон жизни. Понятно, что скоростные с возрастом проседают первыми...
0
0
0
Завтра Макдэвид должен спасать НХЛ от либерального даунизма и толлерантного безрассудства,с помощью которых сегодня лига потакает отдельным представителям стран дистабилизирующих обстановку в мире.Востань НХЛ из толлерантного плена!Вперед,команданте Макдэвид!🇨🇦
0
0
0
Ответ melmi
Согласен . Полтинник шайб разменивали десятки игроков , а 100 передач эта единицы. На одной руке уместятся .
Даже у фрезеровщика)
0
0
0
Вот это статистика.
Что-то похожее помню в сезоне 92/93.
0
0
0
Ответ Артем Зырянов
Именно об этом команды и думают сейчас - чтобы не отдать Кучу первое место.
Особенно Эдмонтон, у которого Вегас маячит в первом раунде.
0
0
0
Ответ Zomourning33
Особенно Эдмонтон, у которого Вегас маячит в первом раунде.
Нельзя дать послу российского спорта стать первым!
0
0
0
Ответ Beavis and Butt Head
Комментарий скрыт
Тогда и Харта Никите должны отдать по твоей логике , раз левые ассисты приписывают , но Харта хотят отдать Маккиннону
0
0
0
Ответ Beavis and Butt Head
Комментарий скрыт
То что вы называете приписывают, так он вчера выковырял эту шайбу и она отлетела к игроку Тампы и он отдал пас
0
0
0
Что, опять?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий