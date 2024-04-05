Кучеров набрал 1+2 с «Монреалем» и сохранил отрыв в гонке бомбардиров. У него 133 очка против 130 у Маккиннона и 126 у Макдэвида

Никита Кучеров набрал 1+2 с «Монреалем» и сохранил отрыв в гонке бомбардиров.

Форвард « » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата с «Канадиенс» (7:4).

На счету россиянина 133 (43+90) очка в 75 играх. Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров и отрыв от идущего вторым из «Колорадо», сегодня тоже набравшего 3 (1+2) очка – в матче с «Миннесотой» (5:2).

В активе канадца 130 (48+82) очков в 76 играх. На третьем месте идет капитан « » Коннор Макдэвид – 126 (29+97) очков в 72 играх.

До окончания регулярки «Лайтнинг» осталось провести 6 матчей ( пропустил 1 игру по ходу сезона), «Эвеланш» – 6 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 8 (Макдэвид пропустил 2 игры по ходу сезона).

При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» еще дважды сыграют друг против друга, в том числе в заключительном матче регулярки.

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

Сегодня Кучеров (20:38, 6:28 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также отметился 1 блоком, 1 силовым приемом и 1 перехватом.