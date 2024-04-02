Ротенберг продолжит тренировать СКА, немцы запретили номер 44, Карасев назначен на «Спартак» – «Зенит», победа «Интера», Кравеца предали в «Авангарде» и другие новости

1. Он остается! В СКА, несмотря на перенос заседания совета директоров, уже решили дать Роману Ротенбергу поработать: по словам Александра Медведева, «тренерский штаб начал подготовку к следующему сезону». Сам Ротенберг выложил свою статистику побед в СКА и подписал пост: «Собаки лают – караван идет!» Владимир Крикунов считает, что Ротенберг ставит СКА «интересный хоккей», а по мнению Кирилла Сафонова, игра команды нравилась болельщикам.

2. Adidas запретит наносить номер 44 на форму Германии из-за схожести шрифта с символом СС. Позже DFB сообщил о разработке нового варианта цифры 4.

3. Сергей Карасев в третий раз в сезоне назначен на матч «Спартака» и «Зенита». На игре ожидается около 30 тысяч болельщиков.

4. «Интер» все ближе к скудетто: уверенно обыграли «Эмполи» в 30-м туре, продлили серию без поражений в Серии А до 24 матчей и лидируют с 14-очковым отрывом (а «Юве» отстал уже на 20!). «Нерадзурри» в этом сезоне потеряли очки всего в пяти матчах чемпионата.

5. «Авангард» утвердил Сергея Звягина главным тренером, но в центре внимания вчера был бывший тренер команды Михаил Кравец, обвинивший в предательстве работавших с ним людей – в том числе и самого Звягина. По словам Кравеца, Звягина стоило назначить еще в сентябре, «раз такой бриллиант был у них в раздевалке». Также Кравец считает, что именно Звягину нужно задавать вопросу в связи с большим числом пропущенных шайб.

6. НХЛ. Иван Федотов дебютировал в лиге, сыграв за «Филадельфию» в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ). Он вышел на замену с начала второго периода и отразил 19 бросков из 21 (и стал 12-м российским вратарем, сыгравшим в этом сезоне лиги – повторение рекорда).

«Тампа» проиграла «Детройту» (2:4), Кучеров сделал передачу и догнал Маккиннона в гонке бомбардиров. «Коламбус» обыграл «Колорадо» (4:1), Марченко набрал 1+1, Тарасов отразил 45 бросков из 46. Все результаты дня – здесь.

7. Второй год подряд у «Спартака» фиксируются крупные убытки – более миллиарда рублей.

8. НБА. «Чикаго» уступил «Атланте», 52 очка и 9 передач от Букера помогли «Финиксу» победить «Новый Орлеан» и другие результаты.

9. Журнал FourFourTwo назвал Йохана Кройффа лучшим нидерландским футболистом в истории.

10. КХЛ оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей за высказывания Александра Медведева о судьях.

11. Александр Кержаков сообщил, что остался жить в Сербии после ухода из местного «Спартака».

12. Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» приобрела MotoGP.

13. «Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона: клуб против продления до 31 мая.

14. Ural FC отменил турнир, где должны были подраться Емельяненко и Дацик, по техническим причинам.

Цитаты дня

Мамиашвили о том, что мэр Парижа не хочет видеть российских атлетов: «А когда войска вермахта заходили в столицу Франции – с каким счастьем их там встречали»

Данни: «Роналду внутри команды чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, со всеми шутит. Шутки лучше у Артема, он как клоун»

Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Этот эпизод не должен был произойти, мне он не нравится. Больше я никогда не видел Зинедина»

Тарасова о словах мэра Парижа: «Удивляет, что мэр такого города говорит подобную гадость и дрянь. Мы всегда ездили во Францию и будем ездить»