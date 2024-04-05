Валентин Молдавский нокаутировал Анте Делию на PFL 1

Теги MMA тяжелый вес (MMA) PFL Валентин Молдавский Бокс/MMA/UFC

В Сан-Антонио (Техас) состоялся турнир PFL 1 регулярного сезона 2024 года, в главном событии которого прошел поединок в тяжелом весе между Анте Делией (24-6) и Валентином Молдавским (13-3).

Молдавский победил техническим нокаутом в первом раунде. Это его вторая победа подряд – ранее он выиграл у Стива Моури.

Федор − о бое Молдавского и Делии: «Валентин много работал, чтобы закончить поединок досрочно»

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