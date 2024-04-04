В 2023 году на спорт было потрачено 844,36 млрд рублей – на 173 млрд больше, чем годом раньше

Теги Министерство спорта России деньги массовый спорт Лыжи

В 2023 году на физкультуру и спорт было израсходовано 844,36 млрд рублей.

Об этом говорится в отчете Министерства спорта РФ за прошлый год. 

По сравнению с 2022-м годом сумма расходов увеличилась на 173 млрд рублей. 

Основная часть денег – 439 млрд – пошла на зарплату сотрудникам в сфере физической культуры и спорта.

В отчете отмечается, что на спорт высших достижений было потрачено 175 млрд рублей, на массовый спорт – 70 млрд рублей. 

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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9 комментариев
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Основная часть денег – 439 млрд – пошла на зарплату сотрудникам в сфере физической культуры и спорта.

Озвучьте, сколько из этой суммы ушло на зарплаты бесполезным чиновникам-дармоедам от спорта, а сколько детским тренерам. Очень интересные цифры получатся!
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Цифры впечатляют, на зарплату спортивным чиновникам ушло почти в 7 раз больше чем на развитие массового спорта.
Без комментариев.....
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Инфляция...
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Парадокс - соревнований все меньше, а денег тратится все больше
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Почему расходы выросли на 25+%, а соревнований реально меньше ?
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