В 2023 году на спорт было потрачено 844,36 млрд рублей – на 173 млрд больше, чем годом раньше

В 2023 году на физкультуру и спорт было израсходовано 844,36 млрд рублей.

Об этом говорится в отчете Министерства спорта РФ за прошлый год.

По сравнению с 2022-м годом сумма расходов увеличилась на 173 млрд рублей.

Основная часть денег – 439 млрд – пошла на зарплату сотрудникам в сфере физической культуры и спорта.

В отчете отмечается, что на спорт высших достижений было потрачено 175 млрд рублей, на массовый спорт – 70 млрд рублей.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта