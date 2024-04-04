Владислав Радимов: «Прежде чем критиковать «Зенит» за траты, нужно навести порядок у себя. У них Педро за 9 млн евро, у «Спартака» – Педро Роша за 12 млн. Вот и вся разница»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России лига 1 Франция Клермон Халк Леандро Паредес Малком Педро Роша Гус Тил Шамар Николсон Педро дос Сантос Футбол

Владислав Радимов сравнил селекцию «Зенита» и «Спартака».

Во вчерашнем матче Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) благодаря дублю Педро, перешедшего в клуб этой зимой.

«Второе главное впечатление – Педро и его великолепная игра. Думаю, тут без моих слов все понятно, все все видели.

Хочется сказать о другом. «Зенит» часто критикуют за какие-то непомерные траты и ресурсы. Но послушайте, этого юношу привезли из Бразилии за 9 миллионов евро. Ему 18 лет, и уже сейчас, с учетом его игры, он уже приносит пользу и повышает свою рыночную стоимость и, поверьте, спустя время уедет в другой клуб за хорошие деньги.

Примерно за такие же деньги «Спартак» привез Шамара [Николсона], который сейчас команде не нужен и мучается в аренде в «Клермоне», который идет на последнем месте во Франции, и ему 27.

А еще был Гус Тил, помните такого? Которого привезли за 18 миллионов евро, а потом несколько раз отдавали в аренды и в итоге отпустили за 3. А Педро Рошу за 12 миллионов помните? Ну и где он?

Это я все к тому, что прежде чем критиковать «Зенит» за траты, нужно навести порядок у себя. «Зенит», к слову, и продает задорого, как это было с Халком, Паредесом и Малкомом, и 5 раз подряд чемпион. Вот и вся разница, у «Зенита» – Педро, у «Спартака» – Педро Роша», – написал бывший игрок «Зенита» в телеграм-канале.

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38 комментариев
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Всё понимаю, "Радимов - алкаш, несите ему таблетки" и всё такое прочее, что обычно пишут спартаковцы в его адрес. Но тут крыть, кроме привычных переходов на личности, как-то особо и нечем.
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+55
При этом на роли сумасшедшего ветерана у Зенита - Радимов, а у кб - Мостовой. Просто сравните разницу в безумии и адовости у этих двух - она точно такая же, как у клубов
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Конечно Гуса Тиля за 18 никто не помнит, ведь каждый спартаковский комментатор и эксперт должен был высказаться о Максимилиане Филиппе из Динамо.
+27
-4
+23
Ответ Доктор Броманталь
У Зенита был Данни за 30 миллионов которого никто никуда не продавал за сравнимые деньги. Просто когда у тебя спонсор с бездонным бюджетом ты можешь себе позволить такие покупки.
Данни стоимость своего перехода отработал, сколько лет замечательно играл
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Ответ Доктор Броманталь
Разница в том у одних стадион за один рубль от города а у других за свои деньги. Гинер вообще за счет кредита на постройку стадиона потерял контроль над клубом. И покупок за 40 миллионов ни один клуб кроме Зенита себе позволить не может.
Как это не может? Спартак точно так же тратится. Только условно Зенит на 70 млн покупает троих футболистов (Малколм, Вендел, Клаудиньо), каждый из которых способен в соло решить исход матча в РПЛ, а у обиженных на эти же 70 млн накуплено 10 футболистов, которые что вместе, что по одиночке даже с середняками РПЛ мучаются. Вроде бы 10>3, но по качеству эти трое у Зенита, купленные на 70 млн играют лучше, чем 30 игроков у Спартака вместе взятых.
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Многие забывают, но также Зенит продавал Рондона за 17 млн (!!!), Эрнани за 6.5 (!!!), Денисова в Анжи за 15 (!!!), Гарая за 24 (покупали за 6) и тд. Да, были и промахи, условный Витсель пришел за 40, а ушел за 20, но это все равно небо и земля, как говорится. Я уж не пишу про трансферы в Сочи, понятно, что многие начнут кукарекать про связи между клубами, но представляете, мертвеца Полоза скинули туда за 3 млн, он даже в "Торпедо" сейчас на глубокой банке...
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Ответ Доктор Броманталь
У Зенита был Данни за 30 миллионов которого никто никуда не продавал за сравнимые деньги. Просто когда у тебя спонсор с бездонным бюджетом ты можешь себе позволить такие покупки.
Ну так он 10 лет отыграл за эти деньги, вполне адекватное вложение
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Я не болельщик питерского клуба... Но все сказано точно, четко, абсолютно по делу , выделена огромная разница в работе , в подходе к поиску и покупке игроков. Почти все покупки ( у москвичей) хаотичные, игроки разноплановые , не понятно по каким параметрам и характеристикам подобранные, надолго в команде не задерживаются , продаются или уходят в аренду с большой скидкой, полнейшее ощущение: Спецы работающие в группе поиска игроков для Спартака не имеют должного уровня знаний, поготовки , опыта .. Ничем другим объяснить покупку этого извините, футбольного шлака , который был куплен в последние годы, нельзя.... Футбольные рынки Южной Америки , Африки полны и открыты, с этим надо уметь и хотеть работать.. И конечно же коррупционная составляющая имеет огромное значение для парней в хороших костюмах из офисов , на что покупать утренний латте с синамоном...Есть огромная усталость от всего этого, ведь это бредятина никогда не остановится...
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Ответ Доктор Броманталь
Разница в том у одних стадион за один рубль от города а у других за свои деньги. Гинер вообще за счет кредита на постройку стадиона потерял контроль над клубом. И покупок за 40 миллионов ни один клуб кроме Зенита себе позволить не может.
"Разница в том у одних стадион за один рубль от города а у других за свои деньги."

Враньё от и до. Стадион обходится Зениту и близко не в 1 рубль. Так как по обязательствам концессии, а это именно она, Зенит этот стадион содержит. А это десятки млн. в год. Спартак стадион не строил и деньги на него не тратил. Его построил Федун за свои. Получив под шумок дорогущую московскую землю на халяву. Спартак берёт стадион в аренду и тратит на это никак не больше Зенита. Только Зенит, имея посещаемость в пару раз больше, и больше домашних матчей, и зарабатывает на стадионе больше.
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7-10 таких матчей от парня и он будет уже осенью в топ-3 клубов Англии, Испании или Франции и профит со сделки для Зенита будет 40-50 млн. Молодцы что сказать взяли в 17 лет и уже в 18 сейчас смогут отдать с офигенной прибылью
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Ответ T622222
7-10 таких матчей от парня и он будет уже осенью в топ-3 клубов Англии, Испании или Франции и профит со сделки для Зенита будет 40-50 млн. Молодцы что сказать взяли в 17 лет и уже в 18 сейчас смогут отдать с офигенной прибылью
Вряд ли так быстро. Года через два вполне возможно. Он ещё молодой и ему нужно ещё набраться опыта, чтобы уйти в хорошую команды, где будет играть, а не быть заменой кому-то, как было у Малкома в барсе
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Ответ Доктор Броманталь
Разница в том у одних стадион за один рубль от города а у других за свои деньги. Гинер вообще за счет кредита на постройку стадиона потерял контроль над клубом. И покупок за 40 миллионов ни один клуб кроме Зенита себе позволить не может.
Не передергивай, хозяин Спартака Федун за свой стадион целый кварталы Москвы отхватил. А сколько стоит реконструкция Лужников? Масквабад рулит!
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Про Спартак он вспомнил исключительно трансферы пяти-семи летней давности, еще про Кавенаги забыл🤣
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Ответ Доктор Броманталь
У Зенита был Данни за 30 миллионов которого никто никуда не продавал за сравнимые деньги. Просто когда у тебя спонсор с бездонным бюджетом ты можешь себе позволить такие покупки.
Вы кого купили за 30 млн, и чтобы он играл на уровне Данни и принес столько же пользы? Никого. Точка. Ибо не можете качественно работать на трансферном рынке .
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Да кто критикует то… сумасшедшие журналисты и эксперты?
У Локо был Педриньо, кстати куда он делся?! Ну бывают неудачные трансферы.
Педро желаю удачи. Хоть я и болею за Спартак, но скорости на которых играет Спартак, не шибко быстрые…. Трудно сравнивать насколько уникум Педро.
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Чтобы указывать на то, как тратятся частные деньги, надо спросить у народа разрешение на растраты народного достояния на личные утехи типов из одного городка.
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Ответ Доктор Броманталь
Разница в том у одних стадион за один рубль от города а у других за свои деньги. Гинер вообще за счет кредита на постройку стадиона потерял контроль над клубом. И покупок за 40 миллионов ни один клуб кроме Зенита себе позволить не может.
За стадион федун от города получил хороший кусок земли, на котором построил ЖК. Он в минусе не остался. Скорее в плюсе. Так что не надо тут басни рассказывать про благотворительность .
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Ответ Benjamin
Про Спартак он вспомнил исключительно трансферы пяти-семи летней давности, еще про Кавенаги забыл🤣
Ок, летом Спартак закупился на 20+ млн, при этом никого не продав, чем парируешь?)
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Ответ Доктор Броманталь
У Зенита был Данни за 30 миллионов которого никто никуда не продавал за сравнимые деньги. Просто когда у тебя спонсор с бездонным бюджетом ты можешь себе позволить такие покупки.
Так и когда Толика Тимощука взяли за 20 млн. все за голову хватались, мол, что за безумие! А Толик отбил эти затраты с лихвой. Сильнее опорника никогда в нашем чемпионате не было и еще долго не будет.
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Ответ Ковид 07.10.52
Чтобы указывать на то, как тратятся частные деньги, надо спросить у народа разрешение на растраты народного достояния на личные утехи типов из одного городка.
частные деньги от частной нефти)
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Ответ GerbertS
нравится мне вот это выдергивание одного кейса из общей картины. Во-первых, Педро сыграл еще мало для выводов. Во-вторых, сколько на таких Педро было других ноунейм латиносов, которых обратно еле сбагрили?? В-третьих, за последние 10 лет, зене газпром накупил на 433,68 млн €, а мясным на 260,76 млн €. Так-то почти в 2 раза меньше инвестиций.
покупки считаете, а продажи? Если считать покупки и продажи вместе, то разница не будет такой большой.
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Ответ Spartakus1984
Какие нафиг Педро за 9 млн? ))))))наивный Радимов,он думает,что в зените реально супер менеджеры и умудряются покупать игроков по какой то причине дешевле чем другие клубы.По поводу Роши,да с ним лоханулись,но и зенит завозил Аргентинский шлак.
Ты говорил, что Педро ничего не покажет😅
Как дела ?
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Ответ Доктор Броманталь
Разница в том у одних стадион за один рубль от города а у других за свои деньги. Гинер вообще за счет кредита на постройку стадиона потерял контроль над клубом. И покупок за 40 миллионов ни один клуб кроме Зенита себе позволить не может.
>Разница в том у одних стадион за один рубль от города а у других за свои деньги

Никто не мешает московским клубам переехать в Петербург и арендовать Крестовский за рубль. Но они желанием сами не горят. Возможно, это связано с тем, что в Москве современных стадионов больше, чем местных клубов в РПЛ.

>И покупок за 40 миллионов ни один клуб кроме Зенита себе позволить не может

Зенит брал Малкома с рассрочкой выплат на 5(!) лет. При том, что "отбил" его уже за один сезон в ЛЧ. Что тут невероятного для других лидирующих клубов РПЛ?
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да по фактам Зенит эффективнее Спартака. СМ по тратам на втором месте в лиге и должен плюс-минус находиться на втором месте по результатам
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Спартак - частный клуб, а Зенит государственный. Вот и вся разница. О чем тут вообще говорить?!
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Всё правильно сказал. И рябчук за 8.5!
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Спартаку продают в два раз дороже стоимости.
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нравится мне вот это выдергивание одного кейса из общей картины. Во-первых, Педро сыграл еще мало для выводов. Во-вторых, сколько на таких Педро было других ноунейм латиносов, которых обратно еле сбагрили?? В-третьих, за последние 10 лет, зене газпром накупил на 433,68 млн €, а мясным на 260,76 млн €. Так-то почти в 2 раза меньше инвестиций.
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Как не странно очень разумные аргументы.
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Всë вроде хорошо, но вот проблема - скоро Зенит не будет вписываться в лимит. Из играющих россиян на сегодня только соответствуют уровню Кержаков, Караваев, Мостовой и Сергеев. Кержаков возрастной, Караваев часто травмируется, молодой Васильев тоже из лазарета не вылезает. Адамов нестабилен, Коваленко и Ахметова мы вчера видели, лучше помолчим.
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