Владислав Радимов: «Прежде чем критиковать «Зенит» за траты, нужно навести порядок у себя. У них Педро за 9 млн евро, у «Спартака» – Педро Роша за 12 млн. Вот и вся разница»
Владислав Радимов сравнил селекцию «Зенита» и «Спартака».
Во вчерашнем матче Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) благодаря дублю Педро, перешедшего в клуб этой зимой.
«Второе главное впечатление – Педро и его великолепная игра. Думаю, тут без моих слов все понятно, все все видели.
Хочется сказать о другом. «Зенит» часто критикуют за какие-то непомерные траты и ресурсы. Но послушайте, этого юношу привезли из Бразилии за 9 миллионов евро. Ему 18 лет, и уже сейчас, с учетом его игры, он уже приносит пользу и повышает свою рыночную стоимость и, поверьте, спустя время уедет в другой клуб за хорошие деньги.
Примерно за такие же деньги «Спартак» привез Шамара [Николсона], который сейчас команде не нужен и мучается в аренде в «Клермоне», который идет на последнем месте во Франции, и ему 27.
А еще был Гус Тил, помните такого? Которого привезли за 18 миллионов евро, а потом несколько раз отдавали в аренды и в итоге отпустили за 3. А Педро Рошу за 12 миллионов помните? Ну и где он?
Это я все к тому, что прежде чем критиковать «Зенит» за траты, нужно навести порядок у себя. «Зенит», к слову, и продает задорого, как это было с Халком, Паредесом и Малкомом, и 5 раз подряд чемпион. Вот и вся разница, у «Зенита» – Педро, у «Спартака» – Педро Роша», – написал бывший игрок «Зенита» в телеграм-канале.
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Враньё от и до. Стадион обходится Зениту и близко не в 1 рубль. Так как по обязательствам концессии, а это именно она, Зенит этот стадион содержит. А это десятки млн. в год. Спартак стадион не строил и деньги на него не тратил. Его построил Федун за свои. Получив под шумок дорогущую московскую землю на халяву. Спартак берёт стадион в аренду и тратит на это никак не больше Зенита. Только Зенит, имея посещаемость в пару раз больше, и больше домашних матчей, и зарабатывает на стадионе больше.
У Локо был Педриньо, кстати куда он делся?! Ну бывают неудачные трансферы.
Педро желаю удачи. Хоть я и болею за Спартак, но скорости на которых играет Спартак, не шибко быстрые…. Трудно сравнивать насколько уникум Педро.
Как дела ?
Никто не мешает московским клубам переехать в Петербург и арендовать Крестовский за рубль. Но они желанием сами не горят. Возможно, это связано с тем, что в Москве современных стадионов больше, чем местных клубов в РПЛ.
>И покупок за 40 миллионов ни один клуб кроме Зенита себе позволить не может
Зенит брал Малкома с рассрочкой выплат на 5(!) лет. При том, что "отбил" его уже за один сезон в ЛЧ. Что тут невероятного для других лидирующих клубов РПЛ?