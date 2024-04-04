Владислав Радимов: «Прежде чем критиковать «Зенит» за траты, нужно навести порядок у себя. У них Педро за 9 млн евро, у «Спартака» – Педро Роша за 12 млн. Вот и вся разница»

Владислав Радимов сравнил селекцию «Зенита» и «Спартака».

Во вчерашнем матче Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) благодаря дублю Педро, перешедшего в клуб этой зимой.

«Второе главное впечатление – Педро и его великолепная игра. Думаю, тут без моих слов все понятно, все все видели.

Хочется сказать о другом. «Зенит» часто критикуют за какие-то непомерные траты и ресурсы. Но послушайте, этого юношу привезли из Бразилии за 9 миллионов евро. Ему 18 лет, и уже сейчас, с учетом его игры, он уже приносит пользу и повышает свою рыночную стоимость и, поверьте, спустя время уедет в другой клуб за хорошие деньги.

Примерно за такие же деньги «Спартак» привез [Николсона], который сейчас команде не нужен и мучается в аренде в « », который идет на последнем месте во Франции, и ему 27.

А еще был Гус Тил, помните такого? Которого привезли за 18 миллионов евро, а потом несколько раз отдавали в аренды и в итоге отпустили за 3. А Педро Рошу за 12 миллионов помните? Ну и где он?

Это я все к тому, что прежде чем критиковать «Зенит» за траты, нужно навести порядок у себя. «Зенит», к слову, и продает задорого, как это было с Халком, Паредесом и , и 5 раз подряд чемпион. Вот и вся разница, у «Зенита» – Педро, у « » – Педро Роша», – написал бывший игрок « » в телеграм-канале.

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