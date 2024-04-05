Марченко забил в игре с «Айлендерс» – броском из-за ворот с отскоком шайбы от маски Сорокина. Он повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ (21)

Кирилл Марченко забил «Айлендерс» – броском из-за ворот с отскоком от вратаря.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с « » (2:4) и был признан второй звездой.

В первом периоде россиянин нанес прицельный бросок из-за ворот. Шайба зашла в ворота после отскока от его маски.

На счету стало 39 (21+18) баллов в 72 играх в текущем сезоне. Он повторил личный рекорд по голам (в прошлом сезоне – 21 в 59 играх).

Сегодня Кирилл (18:25, 1:25 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.