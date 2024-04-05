Марченко забил в игре с «Айлендерс» – броском из-за ворот с отскоком шайбы от маски Сорокина. Он повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ (21)

Теги Айлендерс Коламбус НХЛ Илья Сорокин Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко забил «Айлендерс» – броском из-за ворот с отскоком от вратаря.

Форвард «Коламбуса» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:4) и был признан второй звездой.

В первом периоде россиянин нанес прицельный бросок из-за ворот. Шайба зашла в ворота Ильи Сорокина после отскока от его маски. 

На счету Марченко стало 39 (21+18) баллов в 72 играх в текущем сезоне. Он повторил личный рекорд по голам (в прошлом сезоне – 21 в 59 играх). 

Сегодня Кирилл (18:25, 1:25 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери. 

8 комментариев
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Некрасиво в голову сороке кидать. Так конечно можно но я бы не стал
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фраза "забить щечкой" приобретает новый смысл
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Ответ Доля Кузьмин
недавно смотрел с ним интервью на ютубе. впечатление мощного не произвёл - но старается мужик, развивается. молодец, очень рад за него. ну и гол конечно необычный, это редкость
мощного балабола как кузя ?
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Здорово попал и есть еще время обновить личный рекорд
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кмк, такое пресекать надо, метить специально в маску вратаря - такое себе
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недавно смотрел с ним интервью на ютубе. впечатление мощного не произвёл - но старается мужик, развивается.
молодец, очень рад за него.
ну и гол конечно необычный, это редкость
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ну видимо играть в бильярд умеет видно что знал что делает
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Контракт новичка истекает в этом году. Интересно, что жакеты ему предложат.
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