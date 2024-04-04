PFL 1: сезон 2024: Молдавский − Делия, Гольцов − Васселл и другие бои

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (Техас) состоится турнир PFL 1 регулярного сезона 2024 года, в главном событии которого состоится поединок в тяжелом весе между Анте Делией (24-5) и Валентином Молдавским (12-3).

В соглавном бою тяжеловес (32-8) подерется с Линтоном Васселлом (23-8).

Другие бои вечера:

Лиз Кармуш (20-7) − Жулиана Веласкес (12-2);

Благой Иванов (19-6 ) − Сергей Билостенный (11-3);

Стив Маури (10-1-1) − Олег Попов (16-1).

Турнир PFL 1 начнется в 01:30 мск, в России трансляцию проведет сервис Окко.

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