Садулаев не допущен до лицензионного турнира из‑за поддержки СВО и членства в «Динамо»
Садулаев не допущен до лицензионного турнира из‑за поддержки СВО и членства в «Динамо».
Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).
Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулев не выступит на Европейском квалификационном турнире, который пройдет в Баку с 5 по 7 апреля.
Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины
Полное название Росгвардии - Федеральная служба войск национальная гвардия.
И эта служба оказалась на территории сопредельного государства, которое ООН официально не признала нашей территорией.