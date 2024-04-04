Садулаев не допущен до лицензионного турнира из‑за поддержки СВО и членства в «Динамо»

Теги вольная борьба сборная России по борьбе Абдулрашид Садулаев UWW Борьба

Садулаев не допущен до лицензионного турнира из‑за поддержки СВО и членства в «Динамо».

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW). 

Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулев не выступит на Европейском квалификационном турнире, который пройдет в Баку с 5 по 7 апреля. 

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24 комментария
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Надо честно писать - не членство в "Динамо", а то что является офицером Росгвардии.
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Ответ DivanGeneral
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А почему внутренняя госслужба оказалась на территории другого государства?
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Ответ Pigmalion
Украинские и израильские спортсмены тоже не могут поддержать свою армию?
в израиле вроде никто не собирал спортсменов на 60 тысячном стадионе, чтобы на камеру похлопать в ладоши под речь уважаемого главы государства.
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Спорт вне политики, так что всё правильно.
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Ответ DivanGeneral
Комментарий скрыт
РосГвардия является вооружёнными силами.
Полное название Росгвардии - Федеральная служба войск национальная гвардия.
И эта служба оказалась на территории сопредельного государства, которое ООН официально не признала нашей территорией.
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Вспоминается пост баскетбольного Маккаби, где солдат ЦАХАЛ стоит с их шарфиком на фоне разрушенного здания в Газе)
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Ответ DivanGeneral
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Поздравляю! Ты настоящий диванный генерал! 🤡
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"Мы воюем с коллективным западом". Почему они должны нас допускать на свои соревнования? Что тут не понятного? "Коллективный запад" не воюет с ЦАХАЛом. Для нас есть игры дружбы. Ну логично же.
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У этого спортсмена вообще нет мозгов.Насколько надо быть совсем безумным,чтобы так любить Путина и участвовать в организованном им митинге на стадионе "Лузник".В этой ситуации проявляется глупость спортсмена. Я понимаю, что большинство из них скажут, что он в данной ситуации патриот государства, совершенно противоположный образ. Все видят, что Путина по-прежнему очень любят в России, хотя он испортил личную жизнь практически всем спортсменам, остался без Олимпиады и по-прежнему полезен для страны. Спасибо за понимание.С уважением.
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Ответ Pigmalion
А если бы собрали, можно было бы исключить израильских спортсменов?
если бы да кабы… а вы знаете подобные примеры вне таких стран как КНДР, РФ?
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Да там уже все равно лучше него парнишка появился, его земляк, хоть и за Катар выступает. Порвал ЧМ прошлый просто на одной ноге)
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борцы, вы или крестик снимите, или трусы наденьте!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
РосГвардия является вооружёнными силами. Полное название Росгвардии - Федеральная служба войск национальная гвардия. И эта служба оказалась на территории сопредельного государства, которое ООН официально не признала нашей территорией.
Подавляющее большинство мужчин в стране имеют воинское звание ВС РФ, даже если они не отслужили срочную службу. ВС РФ находится на территории сопредельного государства. Получается что почти все мужчины РФ виноваты в этом?
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Ответ DivanGeneral
1) Она находится на территории своего государства. Офицером он был еще до войны и до захвата новых территорий. 2) Она не занимается наступательными операциями, а обеспечивает безопасность на своих территориях
А с каких пор Одессу с Харьковом успели объявить "своими территориями"?
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Ответ Pigmalion
Украинские и израильские спортсмены тоже не могут поддержать свою армию?
Конечно могут, кто им запретит
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