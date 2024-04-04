Садулаев не допущен до лицензионного турнира из‑за поддержки СВО и членства в «Динамо».

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулев не выступит на Европейском квалификационном турнире, который пройдет в Баку с 5 по 7 апреля.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины