Главу БК «Мелбет» Ляпустина обвинили в хищении 90 млн рублей. Он не выплатил деньги за долю в бизнесе (Mash)
Стала известна причина задержания главы букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина.
Как сообщает «Лента» со ссылкой на телеграм-канал Mash, следствие вменяет Ляпустину хищение 90 миллионов рублей путем мошенничества.
Сообщается, что бизнесмен нанес ущерб деловому партнеру Александру Градуленко – экс-гендиректору компании «Мелофон», которой принадлежит «Мелбет». Ляпустин должен был выплатить Градуленко деньги за долю в бизнесе, но не сделал этого.
Ранее стало известно, что главе БК «Мелбет» вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.
«Мелбет» – титульный партнер Первой лиги. В 2023 году выручка букмекера составила 24,39 млрд рублей.
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В случае Мелбета — 1.65 в обе стороны
Суд избрал запрет определенных действий Ляпустину по делу об особо крупном мошенничестве.
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