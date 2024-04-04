Главу БК «Мелбет» Ляпустина обвинили в хищении 90 млн рублей. Он не выплатил деньги за долю в бизнесе (Mash)

Стала известна причина задержания главы букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина.

Как сообщает «Лента» со ссылкой на телеграм-канал Mash, следствие вменяет Ляпустину хищение 90 миллионов рублей путем мошенничества.

Сообщается, что бизнесмен нанес ущерб деловому партнеру Александру Градуленко – экс-гендиректору компании «Мелофон», которой принадлежит «Мелбет». Ляпустин должен был выплатить Градуленко деньги за долю в бизнесе, но не сделал этого.

Ранее стало известно, что главе БК «Мелбет» вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

«Мелбет» – титульный партнер Первой лиги. В 2023 году выручка букмекера составила 24,39 млрд рублей.

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