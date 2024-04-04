Главу БК «Мелбет» Ляпустина обвинили в хищении 90 млн рублей. Он не выплатил деньги за долю в бизнесе (Mash)

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Стала известна причина задержания главы букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина.

Как сообщает «Лента» со ссылкой на телеграм-канал Mash, следствие вменяет Ляпустину хищение 90 миллионов рублей путем мошенничества.

Сообщается, что бизнесмен нанес ущерб деловому партнеру Александру Градуленко – экс-гендиректору компании «Мелофон», которой принадлежит «Мелбет». Ляпустин должен был выплатить Градуленко деньги за долю в бизнесе, но не сделал этого.

Ранее стало известно, что главе БК «Мелбет» вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

«Мелбет» – титульный партнер Первой лиги. В 2023 году выручка букмекера составила 24,39 млрд рублей.

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22 комментария
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Всего то хотел обмануть делового партнёра, а многие размечтались что занялись наведением порядка в букмекерской сфере.
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Главное, что в Фонбете у Мишустиных всё хорошо.😉😉😉😉😉😉😉
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А ха ха это рейдерство при обороте в 25 млрд спалиться на 1 млн долл это смех 💦💦💦
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Ну не чудак ли?! На что расчитывал, что ему простят 90 млн. руб.?!
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Классический передел бизнеса. Для БК 90 миллионов рублей - десяток реклам на ТВ.
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Мне кажется, для владельца букмекерской конторы 90 лямов - это копейки.
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Доля доля моя доля воровская..
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Поставил на самого себя)
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Должен был выплатить это как? Слово пацана давал? Если есть обязательство о выплате, то это не мошеничество, а деньги взыскиваются через суд.
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Ответ Анри Карлайл
А в чем непорядок в букмекерской сфере? Зачем там что-то наводить? Не умеете ставить - не лезьте
Так я вообще не азартен )))
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Буки кидают людей - вот это новость;))
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Всего 90 млн. рублей? Да он на сигареты за год тратит больше.
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буков надо запрещать вслед за автоматами
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Не для себя — для барыг старается. За долю малую.
©Кирпич
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Тотал 10,5 лет
В случае Мелбета — 1.65 в обе стороны
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⚡️Тверской суд Москвы отказался арестовывать главу букмекерской конторы «Мелбет» Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве, — сообщили в суде.

Суд избрал запрет определенных действий Ляпустину по делу об особо крупном мошенничестве.

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Ну, как и писали эксперты в комментах в предыдущей новости, не поделилися
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