Чемпионат России по биатлону. Халили, Бажин, Пащенко, Поварницын, Колотов, Поршнев пробегут марафон

4 апреля на чемпионате России по биатлону в Увате пройдет марафон.

По ходу дистанции биатлонисты пройдут 8 огневых рубежей.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Уват

Мужчины

Марафон, 40 км

Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Карим Халили

2. Кирилл Бажин

3. Александр Поварницын

4. Иван Колотов

5. Петр Пащенко

6. Алексей Вагин

7. Евгений Емерхонов

8. Кирилл Стрельцов

9. Даниил Усов

10. Михаил Бурундуков

11. Вадим Истамгулов

12. Роман Сурнев

13. Вячеслав Малеев

14. Никита Поршнев

16. Андрей Вьюхин