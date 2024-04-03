Чемпионат России по биатлону. Халили, Бажин, Пащенко, Поварницын, Колотов, Поршнев пробегут марафон

Теги сборная России результаты чемпионат России Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Никита Поршнев Вячеслав Малеев Карим Халили Андрей Вьюхин Вадим Истамгулов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Иван Колотов Михаил Бурундуков Алексей Вагин Даниил Усов марафон Биатлон

4 апреля на чемпионате России по биатлону в Увате пройдет марафон.

По ходу дистанции биатлонисты пройдут 8 огневых рубежей.

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Уват

Мужчины 

Марафон, 40 км

Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Карим Халили

2. Кирилл Бажин

3. Александр Поварницын

4. Иван Колотов

5. Петр Пащенко

6. Алексей Вагин

7. Евгений Емерхонов

8. Кирилл Стрельцов

9. Даниил Усов

10. Михаил Бурундуков

11. Вадим Истамгулов

12. Роман Сурнев

13. Вячеслав Малеев

14. Никита Поршнев

16. Андрей Вьюхин

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