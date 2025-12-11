Киммих о загруженном календаре: «Не нам, немцам, жаловаться. В Бундеслиге всего 18 клубов, в других странах их больше, а в некоторых есть 2-й кубковый турнир. Зимняя пауза – это хорошо»

Йозуа Киммиху нравится календарь в немецком футболе.

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о футбольном календаре в Германии.

«Зимняя пауза в Германии – это, безусловно, важный фактор. Мне очень нравится играть, и я много играю, но зимняя пауза – это все равно хорошо, я с нетерпением ее жду. [Во время нее] можно отключиться, зарядиться энергией, а затем начать новый год.

Много говорят о загруженном календаре, но не нам, немцам, говорить об этом. Конечно, впереди еще две игры Лиги чемпионов, но в остальном за последние десять лет количество матчей не увеличилось.

У нас в лиге всего 18 клубов, в других странах их больше, а в некоторых даже проводится второй кубковый турнир. Так что никто в Бундеслиге не должен жаловаться на слишком большое количество игр», – сказал Киммих в интервью Sky Sport.