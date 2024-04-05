Овечкин забил 849-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 45 шайб

Александр Овечкин забил 849-й гол в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки – 45 шайб.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (1:4) при игре в большинстве.

На счету 38-летнего россиянина стало 60 (27+33) очков в 72 играх в текущем сезоне. Сегодня нападающий прервал 4-матчевую серию без заброшенных шайб.

С 849 шайбами в 1419 играх в рамках регулярок за карьеру занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории , уступая лишь (894 гола в 1487 играх).