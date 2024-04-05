Овечкин забил 849-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 45 шайб
Александр Овечкин забил 849-й гол в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки – 45 шайб.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (1:4) при игре в большинстве.
На счету 38-летнего россиянина стало 60 (27+33) очков в 72 играх в текущем сезоне. Сегодня нападающий прервал 4-матчевую серию без заброшенных шайб.
С 849 шайбами в 1419 играх в рамках регулярок за карьеру Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
- 849-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -589(7-й), Стэмкос-549(13-й), Малкин-494(24-й),
-419-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -313(25-й )
-643-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-475
-312-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-211(15-й) Малкин-178(31-й),
-313-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -197(23-й)
-921-я в РС и КС, Ови 849+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -660(21-й), Стэмкос-594(34-й),Малкин-561(43-й)
-374-я в РС после 30 лет (3-й, догнал Бьюсика, 2-й Эспозито-391, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-284(15-й)
-143-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-120(20-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-119-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-106( 15-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет,
-69-я после 37 лет(19-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-81(13-й)
-27-я в возрасте 38 лет(5-й, 4-й Павелски -28(в 2023г)рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-54
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-143-я шайба в четверг в 238 играх(4-й, 3-й Бр. Халл-156, 1-й Г. Хоу-175,) преследователь – Стэмкос-143 в 240 играх(4-й), рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -80 шайб и во вторник- 151 шайба
-6612-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4053(23-й),Кэйн-4041(24-й),
-7249-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4586(21-й)
-3616-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3841,1-й Кэл Клаттербак-4016
-4245-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4365, 2-й Мартин -4314)
-1545-е очко в РС, 849+696 (13-й, 12-й Бурк-1579, 11-й Кросби -1586, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1288(37-й)
-1545-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1586, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1288(15-й)
-581-е очко в большинстве (14-й в лиге, 13-й Селянне-588, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-557(20-й)
-1686-е очко в РС и КС, 921+765, (14-й,13-12-й Коффи, Эспозито по 1727, 10-й Кросби-1787, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1468(31-й)
-42-я шайба и 75-е очко в 76-й игре с Питтсбургом в РС, 359-й бросок в створ
- Алекс Неделькович стал 136-м вратарем лиги пропустившим от Ови 2 и более шайб ( в его воротах побывали: 830 и 849-я шайбы Ови) в 3 играх при 12 бросках в створ
-1-й праймери Сонни Милано на Ови, он стал 96-м игроком Вашингтона, оформившим праймери на Александра
1 Brett Hull 1964 F 2002‑03 37
2 Johnny Bucyk 1935 F 1973‑74 31
3 Martin St. Louis 1975 F 2013‑14 30
4 Joe Pavelski 1984 F 2022‑23 28
5 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27 (65 игр)
6 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 27(72)
7 Ron Francis 1963 F 2001‑02 27(80)
8 Jean Ratelle 1940 F 1978‑79 27(80)
9 Patrick Marleau 1979 F 2017‑18 27(82)
10 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 25
1 Adam Oates 1962 F 2000‑01 81 13 + 69 82
2 Joe Pavelski 1984 F 2022‑23 82 28 + 49 77
3 Ron Francis 1963 F 2001‑02 80 27 + 50 77
4 Brett Hull 1964 F 2002‑03 82 37 + 39 76
5 Johnny Bucyk 1935 F 1973‑74 76 31 + 44 75
6 Jean Ratelle 1940 F 1978‑79 80 27 + 45 72
7 Martin St. Louis 1975 F 2013‑14 81 30 + 39 69
8 Norm Ullman 1935 F 1973‑74 78 22 + 47 69
9 Mark Recchi 1968 F 2006‑07 82 24 + 44 68
10 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 69 25 + 40 65
11 Igor Larionov 1960 F 1998‑99 75 14 + 49 63
12 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 72 27 + 33 60
13 Nicklas Lidström 1970 D 2008‑09 78 16 + 43 59
1. +1 (52-51)
2. -8 (98-106, в сезоне 46 -55)
3. -35 (163-198, в сезоне 65-92)
4. -50 (219-269, в сезоне 56-71)
5. -87 (269-356, в сезоне 50-87)
6. -128 (301-429, в сезоне 32-73)
7. -142 (339-481, в сезоне 38-52)
8. -172 (371-543, в сезоне 32-62)
9. -161 (422-583, в сезоне 51-40)
10. -162 (475-637, в сезоне 53-54)
11. -152 (525-677, в сезоне 50-40)
12. -160 (558-718, в сезоне 33-41)
13. -142 (607-749, в сезоне 49-31)
14. -107 (658-765, в сезоне 51-16)
15. -97 (706-803, в сезоне 48-38)
16. -84 (730-814, в сезоне 24-11)
17. -57 (780-837, в сезоне 50-23)
18. -40 (822-862, в сезоне 42-25)
19. -36* (849*-885, в сезоне 27*-23)
* по состоянию на 05.04.2024
Топ-10 среди 39летних
1 Gordie Howe 39
2 Johnny Bucyk 29
3 Jean Ratelle 28
4 Shane Doan 28
5 Teemu Selänne 27
6 Daniel Alfredsson 27
7 Joe Nieuwendyk 26
8 Joe Pavelski 26
9 Jean Beliveau 25
10 Brett Hull 25
можно 2 место занимать, не должна резко упасть результативность.
в топ 10 среди 40летних на изи входить и всё ок)
топ сорокалетних:
1 Gordie Howe 44
2 Johnny Bucyk 36
3 Teemu Selänne 31
4 Dean Prentice 26
5 Mark Recchi 23
6 Dave Andreychuk 21
7 Gary Roberts 20
8 Alex Delvecchio 18
9 Jaromír Jágr 16
10 Nicklas Lidström 16