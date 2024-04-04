Адиев возглавит «Ахмат». Он тренирует сборную Казахстана

Магомед Адиев станет новым главным тренером «Ахмата».

По информации «Чемпионата», завтра 46-летний специалист подпишет контракт с клубом из Грозного и будет представлен как главный тренер команды. Ранее этот пост покинул .

Отметим, что сейчас возглавляет сборную .

После 21 тура Мир « » набрал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.