Адиев возглавит «Ахмат». Он тренирует сборную Казахстана
Магомед Адиев станет новым главным тренером «Ахмата».
По информации «Чемпионата», завтра 46-летний специалист подпишет контракт с клубом из Грозного и будет представлен как главный тренер команды. Ранее этот пост покинул Мирослав Ромащенко.
Отметим, что Адиев сейчас возглавляет сборную Казахстана.
После 21 тура Мир РПЛ «Ахмат» набрал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.
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