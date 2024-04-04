Адиев возглавит «Ахмат». Он тренирует сборную Казахстана

Теги премьер-лига Россия Ахмат сборная Казахстана по футболу Мирослав Ромащенко Магомед Адиев Чемпионат.com Sports.ru – Казахстан Футбол

Магомед Адиев станет новым главным тренером «Ахмата».

По информации «Чемпионата», завтра 46-летний специалист подпишет контракт с клубом из Грозного и будет представлен как главный тренер команды. Ранее этот пост покинул Мирослав Ромащенко.

Отметим, что Адиев сейчас возглавляет сборную Казахстана

После 21 тура Мир РПЛ «Ахмат» набрал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. 

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4 комментария
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Ответ Чебурашка от Гены
Вот вам и Кубок. До этого Ивич после игры на Кубок , теперь Ромащенко. И помню, Сёмин из Ростова.
Сравнил сладкое, белое и теплое. Тут заслуженное увольнение в связи с провальным отрезком Ахмата, вообще работа не задалась, только сначала маленько подвигались.
Ивича убрали импульсивно, хотя так позорно вылетать, наверное, быки права не имели.
Семин, мне кажется, вообще всерьез работу в Ростове не воспринимал.
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Ответ Очки Дани Алвеса
Сравнил сладкое, белое и теплое. Тут заслуженное увольнение в связи с провальным отрезком Ахмата, вообще работа не задалась, только сначала маленько подвигались. Ивича убрали импульсивно, хотя так позорно вылетать, наверное, быки права не имели. Семин, мне кажется, вообще всерьез работу в Ростове не воспринимал.
Ну я не оценивал тренеров. Кого и за что. Но по факту именно после поражений в Кубке. Сёмин так, вообще, сельской команде проиграл. И что значит, не принимал всерьёз? Так не бывает в большом футболе.
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