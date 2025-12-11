Беллингем о кризисе в «Реале»: «Нам придется справиться с этим дерьмом. Вероятно, многое идет не так, но сезон не законен, мы сделаем все возможное, чтобы преодолеть эту ситуацию»

Беллингем нецензурно высказался о кризисе в «Реале».

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем нецензурно высказался о сложной ситуации в «Реале» после матча с «Манчестер Сити » (1:2) в Лиге чемпионов.

Утверждалось , что «Мадрид » дал тренеру Хаби Алонсо еще три матча на исправление ситуации. Команда на 4 очка отстает от «Барсы» в таблице Ла Лиги .

– Что идет не так у «Реала»?

– Вероятно, многое. Мы все еще пытаемся разобраться в раздевалке, независимо от того, что происходит за ее пределами. Такой шум (со стороны прессы – Спортс’‘) не поможет. Нам придется справиться с этим дерьмом.

Речь о том, чтобы разобраться в ситуации внутри раздевалки. Думаю, одна из самых очевидных вещей – это то, как мы сейчас управляем игрой. В определенные моменты, когда нам приходится страдать, кажется, мы всегда пропускаем, что ставит нас в невыгодное положение и, возможно, заставляет играть так, как мы не хотим.

У нас есть все необходимое, чтобы изменить ситуацию. Я абсолютно уверен, что этот сезон не законен только потому, что мы пережили трудный период. Для нас, игроков, это болезненный момент, и мы сделаем все возможное, чтобы это преодолеть, – сказал англичанин в интервью TNT Sports.

Беллингем про Алонсо: «Замечательный тренер. У меня с ним прекрасные отношения, у партнеров – тоже. В «Реале» никто не жалуется, пытаемся решить проблемы в раздевалке»

Беллингем о «Реале»: «Понимаю, почему нас освистывают. Люди платят большие деньги. И мы играем за лучший клуб в мире»