В России физкультурой и спортом занимаются 75,7 млн человек по данным Минспорта

Теги Министерство спорта России массовый спорт Легкая атлетика

Физической культурой и спортом в России занимаются 75,7 млн человек.

Об этом свидетельствует отчет Министерства спорта РФ за прошлый год. 

В 2022 году вовлеченных в спорт было на 5,9 млн человек меньше – 69,8 млн. 

Самым массовым видом в России является футбол – сейчас им занимаются 3,4 млн человек.

В топ-5 популярных видов спорта также входят плавание, волейбол, спортивное программирование и легкая атлетика. 

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Население убывает, население стареет, количество людей с болезнями сердца растет, количество людей с ожирением растет, количество людей с болезнями ЖКТ растет, количество людей на учете в ВИЧ центрах растет и так далее, и так далее. Но спортсменов и физкультурников по стране уже 75 млн. Я считаю, что это гойда примерно на уровне 87% солнцеликого💪🏻
+94
-4
+90
Ахахаха
+76
-5
+71
Если считать забеги в соседний подъезд (В КБ, Бристоль, и т.д.) за забеги спортивные, то да, возможно статистика даже не врёт
+63
-2
+61
Ответ TakaHashi
Если считать забеги в соседний подъезд (В КБ, Бристоль, и т.д.) за забеги спортивные, то да, возможно статистика даже не врёт
Забег за бухлом, а затем матч литрбола - сразу два спорта выходит.
+38
-2
+36
- Владимир Владимирович, у нас в стране спортом занимаются свыше 75 миллионов человек
- Спасибо. Это что же получается, кхм-кхм, чуть больше 50% населения? Нужно довести число занимающихся спортом минимум до 87%
+23
0
+23
Кого то два раза посчитали.
+17
0
+17
Все спортсмены на месте)
+17
-1
+16
Ответ Arthurino
Население убывает, население стареет, количество людей с болезнями сердца растет, количество людей с ожирением растет, количество людей с болезнями ЖКТ растет, количество людей на учете в ВИЧ центрах растет и так далее, и так далее. Но спортсменов и физкультурников по стране уже 75 млн. Я считаю, что это гойда примерно на уровне 87% солнцеликого💪🏻
Просто десятиборцев за десятерых посчитали, пятиборцев за пятерых, триатлонистов за троих, биатлонистов за двоих и т.д. всех кто не одним спортом занимается + все кто разминку делает записали в гимнастику
+17
-1
+16
В России физкультурой и спортом занимаются 75,7 млн человек
-----------------
не верю.
я думаю, что кол-во людей, которые могут хотя бы пройти 1 км. в стране меньше этого числа.
+16
-1
+15
Ну, поехали:
- дошел до автобуса/метро - спортивная ходьба, зимой - с элементами фигурного катания;
- едешь в маршрутке - это ралли, и вся маршрутка штурманы;
- вся работа - это футбол, потому что так отфутболивать задачи могут только наши люди.
- в Красное и Белое в 22.55 - ну это бег, спринт и спортивное ориентирование - найти где лежит пивас или вискарь по акции.

Так что тут еще мало насчитали физкультурников.
+16
-4
+12
кстати, согласно ЦИК, за Путина проголосовали те же 76 млн.
+9
0
+9
Как они считают, у кого есть машина занимаются автоспортом, у кого нет спортивной ходьбой, тогда, да , так и выходит.
+10
-1
+9
Периодически летаю в командировки, раз 12-15 в год. Ну и иногда смотрю просто на людей из любопытства, потому что в аэропортах можно наблюдать срез - как выглядит вся страна с учётом регионов.
Вчера в Шрм отметил, что людей с *ожирением*, фриковатой внешностью (спишем это на моду) и гигантскими губищами (спишем это на отсутствие мозга) стало гораздо больше чем в прошлые годы.
Понятно, что это субъективная оценка, но почему-то уверен, что статистика будет не в пользу увеличения доли здоровых людей.
А как иначе, если на главном спорт канале страны нет ни слова про здоровый образ жизни, чего только стоит политота "Есть тема", пивас в магазине стоит дешевле воды, а сахар добавляется во все, даже в пельмени?!
Но, возможно, кому-то эта дичь от Матыцина зайдет, как и 99% его словесных выс... ров.
+6
0
+6
Ответ Arthurino
Население убывает, население стареет, количество людей с болезнями сердца растет, количество людей с ожирением растет, количество людей с болезнями ЖКТ растет, количество людей на учете в ВИЧ центрах растет и так далее, и так далее. Но спортсменов и физкультурников по стране уже 75 млн. Я считаю, что это гойда примерно на уровне 87% солнцеликого💪🏻
Все так, но ВИЧ то тут каким боком? При грамотной терапии люди живут полноценной жизнью с этим диагнозом и занимаются спортом.
+8
-2
+6
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Цифры красивые. Поход в магазин за хлебом или пробежку за пузырем до первого этажа тоже можно за легкую атлетику счесть
Тут и другие виды спорта есть
Тяжёлая атлетика (поднятие пиваса)
Стрельба ("стреляем" по пути сигареты)
Гимнастика (держимся за поручень в общественном транспорте)
Утренняя зарядка (избавляемся от последствия употребления "тяжёлой атлетики" и "стрельбы")
+5
0
+5
Вид с окна моей комнаты открывается на стадион. Крайне редко вижу чтобы там кто-то бегал, подтягивался на перекладине и играл в футбол..
+4
0
+4
Цифры красивые. Поход в магазин за хлебом или пробежку за пузырем до первого этажа тоже можно за легкую атлетику счесть
+4
0
+4
Помню, помню, как счетная палата проверила отчеты и оказалось. что в одной возрастной группе занимающихся оказалось больше численности населения в ней. Особенно понравилось появление вида спорта : спортивное программирование.
+4
0
+4
Видимо и тех кто на погосте посчитали
+5
-1
+4
За бегаешь тут:)
Судя по истории мы вообще постоянно живем в кризисе, который изредка прерывается периодами стабильности.
+6
-2
+4
Ответ TakaHashi
Если считать забеги в соседний подъезд (В КБ, Бристоль, и т.д.) за забеги спортивные, то да, возможно статистика даже не врёт
*Спиртные забеги))
+3
0
+3
А разве не диванный спорт в России самый массовый ?
А алкоспорт ? Там такие спринтеры за чекушкой бегают )))
+4
-2
+2
Передвижение на электросамокатах тоже учитывают? Только в Москве за 2023 год пользователи кикшеринга совершили более 12 000 000 поездок.
+2
0
+2
К 2030-му 146 млн будут заниматься
+3
-1
+2
Ну прям половина чтоли? Не верю! Посмотрите вокруг, каждый второй с ожирением
+2
0
+2
Лично я в дартс и петанк под пиво и коньяк играю)) Видимо меня тоже посчитали!
+2
0
+2
Ответ Arthurino
Население убывает, население стареет, количество людей с болезнями сердца растет, количество людей с ожирением растет, количество людей с болезнями ЖКТ растет, количество людей на учете в ВИЧ центрах растет и так далее, и так далее. Но спортсменов и физкультурников по стране уже 75 млн. Я считаю, что это гойда примерно на уровне 87% солнцеликого💪🏻
Это почему употребления алкоголя растёт? Потому что люди стали лучше жить.😅😅😅😅😅😅
+1
0
+1
Почти во всех городах, кроме Москвы, городская среда враждебна для пешехода. Зелень вырубают, новых парков практически нет, зелёных улиц мало. Почти все сделано для автомобилей, и не понятно почему, это либо лобби нефтяников, либо отсутствие мозга у властьимущих. Люди может не хотят бегать марафоны и заниматься на турниках, но они должны иметь возможность гулять по чистым улицам, где есть деревья.

Живу в Питере, после развала СССР в городе сделали пару небольших зелёных зон, но парков новых нет, много где вырубили деревья.
+1
0
+1
Ха-ха-ха! Летом искупался - спортсмен!
+1
0
+1
«Спортивное программирование» - это кто быстрее на компьютере что-то там сочинит. Можно (условно говоря) приравнять к шахматам или бриджу (мозги должны хорошо работать). Но тогда уж давайте всех и забивающих козла внесём в список 75,7 млн. Тем более, что там нужно сильно рукой по столу колотить. А рядом ещё преферанс, бура, деберц, нарды и прочее … Можно всех сидящих по колониям приплюсовать. Думаю, 170-180 млн выйдет, как раз 146% населения
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий