В России физкультурой и спортом занимаются 75,7 млн человек по данным Минспорта

Физической культурой и спортом в России занимаются 75,7 млн человек.

Об этом свидетельствует отчет Министерства спорта РФ за прошлый год.

В 2022 году вовлеченных в спорт было на 5,9 млн человек меньше – 69,8 млн.

Самым массовым видом в России является футбол – сейчас им занимаются 3,4 млн человек.

В топ-5 популярных видов спорта также входят плавание, волейбол, спортивное программирование и легкая атлетика.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта