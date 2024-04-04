В России физкультурой и спортом занимаются 75,7 млн человек по данным Минспорта
Физической культурой и спортом в России занимаются 75,7 млн человек.
Об этом свидетельствует отчет Министерства спорта РФ за прошлый год.
В 2022 году вовлеченных в спорт было на 5,9 млн человек меньше – 69,8 млн.
Самым массовым видом в России является футбол – сейчас им занимаются 3,4 млн человек.
В топ-5 популярных видов спорта также входят плавание, волейбол, спортивное программирование и легкая атлетика.
Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта
- Спасибо. Это что же получается, кхм-кхм, чуть больше 50% населения? Нужно довести число занимающихся спортом минимум до 87%
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не верю.
я думаю, что кол-во людей, которые могут хотя бы пройти 1 км. в стране меньше этого числа.
- дошел до автобуса/метро - спортивная ходьба, зимой - с элементами фигурного катания;
- едешь в маршрутке - это ралли, и вся маршрутка штурманы;
- вся работа - это футбол, потому что так отфутболивать задачи могут только наши люди.
- в Красное и Белое в 22.55 - ну это бег, спринт и спортивное ориентирование - найти где лежит пивас или вискарь по акции.
Так что тут еще мало насчитали физкультурников.
Вчера в Шрм отметил, что людей с *ожирением*, фриковатой внешностью (спишем это на моду) и гигантскими губищами (спишем это на отсутствие мозга) стало гораздо больше чем в прошлые годы.
Понятно, что это субъективная оценка, но почему-то уверен, что статистика будет не в пользу увеличения доли здоровых людей.
А как иначе, если на главном спорт канале страны нет ни слова про здоровый образ жизни, чего только стоит политота "Есть тема", пивас в магазине стоит дешевле воды, а сахар добавляется во все, даже в пельмени?!
Но, возможно, кому-то эта дичь от Матыцина зайдет, как и 99% его словесных выс... ров.
Тяжёлая атлетика (поднятие пиваса)
Стрельба ("стреляем" по пути сигареты)
Гимнастика (держимся за поручень в общественном транспорте)
Утренняя зарядка (избавляемся от последствия употребления "тяжёлой атлетики" и "стрельбы")
Судя по истории мы вообще постоянно живем в кризисе, который изредка прерывается периодами стабильности.
А алкоспорт ? Там такие спринтеры за чекушкой бегают )))
Живу в Питере, после развала СССР в городе сделали пару небольших зелёных зон, но парков новых нет, много где вырубили деревья.