Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже
Российские скалолазы не выступят на квалификационных отборочных турнирах на Игры.
Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).
«Единственная возможность для россиян отобраться на Олимпиаду – это организованная Международным олимпийским комитетом серия турниров в Шанхае и Будапеште.
Российские спортсмены не примут в них участия, поэтому на Олимпиаде в Париже не будет российских скалолазов», – сообщили в пресс-службе IFSC.
Турнир в Шанхае пройдет с 16 по 19 мая, в Будапеште – с 20 по 23 июня.
Уже сотни ошибок на спортсе........
Даже вскользь там никогда не упоминали о таких спортсменах.
Википедия пишет: Скалолазание дебютировало в 2020 году в Токио.
Оказывается вот такое дело.
2) Назовите известных русских ("российских") скалолазов - олимпийских чемпионов (не гугля).
3) Хорошо-хорошо...назовите хоть одного олимпийского чемпиона вообще в этом виде спорта (не гугля).
Как вид спорта был хорошо развит и в СССР, просто переход именно в спортивное-зальное произошел уже в этом веке. От РФ было не мало как чемпионов мира, так и по кубкам неплохо выступали
Последние три кубка мира транслируются на первом Евроспорте, на следующей неделе как раз первый этап
Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время является самостоятельным видом спорта.
В 2017 году спортивное скалолазание было включено МОК в олимпийскую программу летней олимпиады 2020.
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Первым в истории олимпийским чемпионом по скалолазанию стал испанец Альберто Гинес Лопес, и это стало сенсацией. Ему было всего 18 лет на тот момент, и он обошёл многих более титулованных скалолазов.
2) Русских не знаю))
3) Вообще из спортсменов этой дисциплины только Ханну Моиль знаю))