Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже

Теги скалолазание Париж-2024 ТАСС сборная России по скалолазанию Экстрим

Российские скалолазы не выступят на квалификационных отборочных турнирах на Игры.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).

«Единственная возможность для россиян отобраться на Олимпиаду – это организованная Международным олимпийским комитетом серия турниров в Шанхае и Будапеште.

Российские спортсмены не примут в них участия, поэтому на Олимпиаде в Париже не будет российских скалолазов», – сообщили в пресс-службе IFSC.

Турнир в Шанхае пройдет с 16 по 19 мая, в Будапеште – с 20 по 23 июня.

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34 комментария
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"Российские скалолазы невыступят"((
Уже сотни ошибок на спортсе........
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Вообще впервые слышу, что это олимпийский вид спорта.
Даже вскользь там никогда не упоминали о таких спортсменах.

Википедия пишет: Скалолазание дебютировало в 2020 году в Токио.
Оказывается вот такое дело.
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Ответ NickN
1) Признайтесь, что тоже удивились, что существует такая олимпийская дисциплина. 2) Назовите известных русских ("российских") скалолазов - олимпийских чемпионов (не гугля). 3) Хорошо-хорошо...назовите хоть одного олимпийского чемпиона вообще в этом виде спорта (не гугля).
Сильвестр Сталлоне из фильма "Скалолаз" мог бы стать чемпионом ОИ
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1) Признайтесь, что тоже удивились, что существует такая олимпийская дисциплина.
2) Назовите известных русских ("российских") скалолазов - олимпийских чемпионов (не гугля).
3) Хорошо-хорошо...назовите хоть одного олимпийского чемпиона вообще в этом виде спорта (не гугля).
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Ответ Atsuktuvas
А почему? Уже и в дружественные страны не пускают?..
может, потому что они сами отказались :0
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Лол. Я и не знал, что это олимпийский спорт.
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Ответ NickN
Ну вот люди кого-то называют. Я сам никого не знаю, как и процентов так восемьдесят-девяносто местной аудитории. А поэтому подобные заявления в стиле: "мы никуда не едем" вызывают лично у меня недоумение в стиле: "а, так вы, оказывается, существовали?".
По статистике ФСР пару лет назад, на скалодромах страны побывало больше миллиона человек. Болдеринговые залы в моем СПб, на буднях вечером битком, и практически каждый день приходят на вводные занятия (повторно правда единицы)
Как вид спорта был хорошо развит и в СССР, просто переход именно в спортивное-зальное произошел уже в этом веке. От РФ было не мало как чемпионов мира, так и по кубкам неплохо выступали
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Ответ NickN
1) Признайтесь, что тоже удивились, что существует такая олимпийская дисциплина. 2) Назовите известных русских ("российских") скалолазов - олимпийских чемпионов (не гугля). 3) Хорошо-хорошо...назовите хоть одного олимпийского чемпиона вообще в этом виде спорта (не гугля).
Янья Гарнбрет например. Словенка, четырежды признавалась спортсменкой года (в Словении), больше только у Тины Мазе. Роглич и Погачар - всего по 2. Одна из главных амбассадоров Ред Була.
Последние три кубка мира транслируются на первом Евроспорте, на следующей неделе как раз первый этап
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Ответ xqystfsf7s
Лол. Я и не знал, что это олимпийский спорт.
что ни день, то открытие
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Ответ Титюля
В Париже есть горы?
нет. только скалы
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Ответ Фанат Сан-Марино
Сильвестр Сталлоне из фильма "Скалолаз" мог бы стать чемпионом ОИ
Принимается. И Высоцкий из "Вертикали" тоже
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Ответ Sergeant Squirting
а российские водолазы допущены, кто знает ?
И водолазы, и петухи, и блатные, и мужики...всех допустили, но все гордо отказались.
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Скалола́зание — вид спорта и активного отдыха; заключается в лазании по естественному (скала) или искусственному (СКАЛОДРОМ) рельефу.
Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время является самостоятельным видом спорта.
В 2017 году спортивное скалолазание было включено МОК в олимпийскую программу летней олимпиады 2020.
____________________________________________
Первым в истории олимпийским чемпионом по скалолазанию стал испанец Альберто Гинес Лопес, и это стало сенсацией. Ему было всего 18 лет на тот момент, и он обошёл многих более титулованных скалолазов.
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душат
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Ответ Alexander Prokofyev
может, потому что они сами отказались :0
Отказались от участия в любых международных турнирах? Можно съездит в Шанхай, посоревноваться с китайцами, а на ОИ гордо не поехать.
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Ответ Титюля
В Париже есть горы?
Их заменяет Эйфелевая башня.
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Ответ brace
Вообще впервые слышу, что это олимпийский вид спорта. Даже вскользь там никогда не упоминали о таких спортсменах. Википедия пишет: Скалолазание дебютировало в 2020 году в Токио. Оказывается вот такое дело.
За то бокс у которого такая богатая история хотят убрать уже со следующей Олимпиады, вот такие вот дела...
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
А все потому, что страна живет и учится только по википедии и тик току.
А при чем тут страна? Если нигде не афишируют этот вид спорта, у нас уровень развития определяется знанием всех видов спорта включенных в олимпийскую программу?
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Сталлоне негодует!
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То, что не выступят, было известно еще в прошлом году. Списки попавших на квалификационные турниры составлялись по рейтингу кубка мира 2023, а допустить решили с 2024-го
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Ответ NickN
1) Признайтесь, что тоже удивились, что существует такая олимпийская дисциплина. 2) Назовите известных русских ("российских") скалолазов - олимпийских чемпионов (не гугля). 3) Хорошо-хорошо...назовите хоть одного олимпийского чемпиона вообще в этом виде спорта (не гугля).
1) Ну то что это дисциплина есть, не секрет, но то что она олимпийская, не знал, но не удивительно, с 2020го года только
2) Русских не знаю))
3) Вообще из спортсменов этой дисциплины только Ханну Моиль знаю))
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а российские водолазы допущены, кто знает ?
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Ответ NickN
1) Признайтесь, что тоже удивились, что существует такая олимпийская дисциплина. 2) Назовите известных русских ("российских") скалолазов - олимпийских чемпионов (не гугля). 3) Хорошо-хорошо...назовите хоть одного олимпийского чемпиона вообще в этом виде спорта (не гугля).
Каплина известная Наша спортсменка
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Ответ Александр Коваль
А что все минусуют, типа эту лютую муть кто-то смотрит. Это даже накуренным смотреть не интересно
так не смотри)
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