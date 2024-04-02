Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Вест Хэма», «Арсенал» в среду сыграет с «Лутоном», «Ман Сити» – с «Астон Виллой»

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«Тоттенхэм» сыграет с «Вест Хэмом» в матче 31-го тура АПЛ.

 В среду «Арсенал» примет «Лутон», «Манчестер Сити» – «Астон Виллу». 

В четверг «Ливерпуль» сыграет с «Шеффилдом», также состоится матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед». 

Чемпионат Англии

31-й тур

Ноттингем Форест – Фулхэм
Дата проведения
2 апреля, 21.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ньюкасл – Эвертон
Дата проведения
2 апреля, 21.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Борнмут – Кристал Пэлас
Дата проведения
2 апреля, 21.45, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бернли – Вулверхэмптон
Дата проведения
2 апреля, 21.45, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вест Хэм – Тоттенхэм
Дата проведения
2 апреля, 22.15, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Брентфорд – Брайтон
Дата проведения
3 апреля, 21.30, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Арсенал – Лутон
Дата проведения
3 апреля, 21.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Манчестер Сити – Астон Вилла
Дата проведения
3 апреля, 22.15, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
4 апреля, 21.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Челси – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
4 апреля, 22.15, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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3 комментария
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сегодня за Эвертон и Вест Хэм 💪
+2
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Вилла, сделай им как в первом круге 😏😁
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-2
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