Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Вест Хэма», «Арсенал» в среду сыграет с «Лутоном», «Ман Сити» – с «Астон Виллой»
«Тоттенхэм» сыграет с «Вест Хэмом» в матче 31-го тура АПЛ.
В среду «Арсенал» примет «Лутон», «Манчестер Сити» – «Астон Виллу».
В четверг «Ливерпуль» сыграет с «Шеффилдом», также состоится матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед».
31-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.30, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.15, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 3 апреля, 22.15, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 4 апреля, 22.15, «Стэмфорд Бридж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.