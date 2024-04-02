Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Вест Хэма», «Арсенал» в среду сыграет с «Лутоном», «Ман Сити» – с «Астон Виллой»

«Тоттенхэм» сыграет с «Вест Хэмом» в матче 31-го тура АПЛ.

В среду « » примет « », « » – « ».

В четверг « » сыграет с «Шеффилдом», также состоится матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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