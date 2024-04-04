Яна Рудковская: «Российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпийских играх в Париже – даже в нейтральном статусе»

Яна Рудковская высказалась за участие россиян в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпийских играх в Париже – даже в нейтральном статусе. Нельзя лишать спортсменов такой возможности! А высказывания и оскорбления в стороны команд от некоторых публичных людей вызывают вопросы.

Хотя я согласна, что каждая федерация пусть сама решает, как поступить. Например, спортивные и художественные гимнасты, гребной спорт, боксеры, прыгуны на батутах, тяжело- и легкоатлеты и еще другие федерации отказались ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе – это дело каждого.

Но мы обязаны поддержать спортсменов, которые едут. Для них, в отличие от нас, спорт – их жизнь и Олимпийские игры – мечта, к которой они идут с детства!

А лишать юниоров и взрослых спортсменов мечты, на мой взгляд, бесчеловечно!» – написала жена Евгения Плющенко.